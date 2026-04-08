Nếu là một fan cứng của dòng phim kinh dị Hong Kong thập niên 90, chắc chắn cái tên "Bánh Bao Nhân Thịt Người" (The Untold Story) đã từng là nỗi ám ảnh xé lòng. Thế nhưng, ít ai biết rằng sự điên loạn của nhân vật do Ảnh đế Huỳnh Thu Sinh thủ vai lại được xây dựng dựa trên một đại án có thật với mức độ tàn bạo còn khủng khiếp hơn cả phim ảnh.

Từ bộ phim giành giải Kim Tượng đến nỗi kinh hoàng có thật

Ra mắt năm 1993, The Untold Story đã giúp Huỳnh Thu Sinh đoạt cúp Ảnh Đế tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 13. Phim xoay quanh một kẻ sát nhân biến thái dùng thịt nạn nhân làm nhân bánh bao để phi tang chứng cứ. Sự thành công của bộ phim không chỉ đến từ diễn xuất điên rồ của dàn diễn viên mà còn từ nguồn gốc rợn người của nó: Vụ thảm sát tại nhà hàng Bát Tiên năm 1985.

Đêm định mệnh tại nhà hàng Bát Tiên

Câu chuyện bắt đầu tại Ma Cao vào rạng sáng ngày 8/8/1985, khi một nhân viên vệ sinh bàng hoàng phát hiện những túi rác đen chứa đầy bộ phận cơ thể người trôi dạt vào bờ biển. Qua điều tra, cảnh sát xác định đây là thi thể của 10 thành viên gia đình ông Trịnh Lâm – chủ nhà hàng Bát Tiên sầm uất.

Hoàng Chí Hằng và chân dung 10 nạn nhân xấu số

Kẻ thủ ác được xác định là Hoàng Chí Hằng (tên thật là Trần Tử Lương), một đối tượng có tiền án giết người ở Hong Kong đang lẩn trốn tại Ma Cao. Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch bắt nguồn từ một món nợ cờ bạc lên đến 600.000 pataca (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Vào đêm 4/8/1985, sau khi bị Trịnh Lâm khước từ việc gán nợ nhà hàng, Hoàng Chí Hằng đã dùng vỏ chai bia vỡ làm vũ khí, khống chế và lần lượt sát hại dã man toàn bộ 10 người trong gia đình họ Trịnh, bao gồm cả những đứa trẻ chỉ mới 7-9 tuổi và một cụ già 70 tuổi. Để diệt khẩu, hắn còn lừa dì Chín đến nhà hàng với lý do con trai chủ tiệm bị sốt rồi xuống tay tàn độc.

Bí ẩn kinh hoàng: Có hay không chuyện làm bánh bao nhân thịt người?

Trong phim, chi tiết tên sát nhân làm bánh bao bán cho khách hàng là phân cảnh gây ám ảnh nhất. Trên thực tế, đây vẫn là một nghi vấn chưa có lời giải đáp chính thức. Sau khi bắt giữ Hoàng Chí Hằng, cảnh sát Ma Cao cho biết họ chỉ tìm thấy tứ chi của các nạn nhân, còn phần thân và các bộ phận khác hoàn toàn biến mất.

Tin đồn về việc hung thủ dùng thịt nạn nhân làm nhân bánh bao lan truyền mạnh mẽ trong dân chúng thời bấy giờ, dù Hoàng Chí Hằng chưa bao giờ thừa nhận hành vi này. Chính yếu tố thực hư lẫn lộn này đã được đạo diễn Khâu Lễ Đào đưa vào phim, biến nó thành một "huyền thoại đô thị" đầy kinh hãi.

Kết cục của kẻ thủ ác và giá trị của tác phẩm

Quá trình phá án kéo dài hơn một năm trời với những màn đấu trí căng thẳng. Hoàng Chí Hằng cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội sau khi cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân của các nạn nhân tại nơi ở của hắn. Tuy nhiên, kẻ sát nhân này đã chọn cách tự sát trong tù bằng cách cắt cổ tay, để lại bức thư tuyệt mệnh với lý do không chịu nổi bệnh hen suyễn hành hạ.

Dù vụ án đã khép lại, nhưng The Untold Story vẫn giữ vững vị thế là một tác phẩm kinh điển của điện ảnh châu Á. Bộ phim không chỉ đơn thuần là hù dọa mà còn là lời cảnh báo về sự tha hóa của con người trước lòng tham và cờ bạc. Ranh giới giữa thiện và ác, giữa con người và ác quỷ đôi khi chỉ cách nhau bởi một cơn cuồng nộ.