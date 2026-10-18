HEO MÁ HỒNG phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, KHỈ XÙ MÌ dẫn đầu bình chọn tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026

Tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 chính thức mở màn bảng C, bảng đấu cuối cùng của vòng 1, với chủ đề “Vùng đất âm nhạc”. Sự xuất hiện của hai khách mời Bảo Anh và Tăng Duy Tân mang đến thêm những góc nhìn mới trong hành trình suy luận danh tính các giọng ca bí ẩn. Năm mascot lần lượt bước lên sân khấu, tạo nên những màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad giàu cảm xúc đến rock mạnh mẽ và các ca khúc kết hợp chất liệu dân gian.

Điểm đáng chú ý là dù sở hữu những dấu hiệu nhận diện riêng, các nhân vật vẫn khiến ban cố vấn liên tục thay đổi phán đoán. Trong đó, HEO MÁ HỒNG nổi bật nhờ khả năng xử lý những quãng giọng rộng, CAO BỒI LANG gây hoang mang bởi sự khác biệt giữa giọng nói và giọng hát, còn KHỈ XÙ MÌ tạm đứng đầu bảng C với 26,67% bình chọn.

HEO MÁ HỒNG gây chú ý với bản phối rock và những nốt cao khó

Một trong những tiết mục nổi bật của tập 3 là phần trình diễn “Cầm Kỳ Thi Họa” của HEO MÁ HỒNG. Ca khúc từng gây chú ý tại Em Xinh “Say Hi” được làm mới với bản phối rock, tạo nên sự đối lập thú vị giữa chất liệu âm nhạc dân gian Bắc Bộ và không khí mạnh mẽ, hiện đại.

Nếu phiên bản trước kết hợp âm hưởng dân gian với nhạc điện tử, rap và vũ đạo, HEO MÁ HỒNG lại tập trung phô diễn khả năng xử lý thanh nhạc trên nền phối giàu năng lượng. Nhân vật thể hiện những quãng giọng rộng, đặc biệt là các nốt cao mang âm hưởng dân gian, nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát trong cách hát.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, màn trình diễn đã khiến ban cố vấn chú ý. Tăng Duy Tân cho rằng đây có thể là một ca sĩ dày dạn kinh nghiệm, sở hữu kỹ thuật sân khấu tốt. Trấn Thành cũng nhận xét giọng hát được xử lý bài bản, đồng thời đặt nghi vấn về việc nhân vật có đang sử dụng giọng thật hay không.

Các phán đoán sau đó liên tục thay đổi. Dương Hoàng Yến, Thanh Ngọc, Ngọc Khuê và NSND Thanh Hoa đều được nhắc đến trong quá trình suy luận. Bích Phương cho biết ban đầu cô liên tưởng đến NSND Thanh Lam, nhưng càng nghe những đoạn lên cao, cô càng khó xác định danh tính phía sau lớp mascot.

Đáng chú ý, câu chuyện nhân vật được hé lộ mang màu sắc cổ tích: Một cô gái mang nét truyền thống Bắc Bộ, dịu dàng và đằm thắm, mong muốn được đi xem nhã nhạc để gặp công tử Chướng. Dù bị mẹ ngăn cản, cô cuối cùng vẫn thực hiện được ước nguyện nhờ sự giúp đỡ của ông Bụt. Những gợi ý này càng khiến khán giả có thêm dữ kiện để suy đoán, nhưng danh tính thực sự của HEO MÁ HỒNG vẫn chưa được xác nhận trong tập phát sóng.

CAO BỒI LANG khiến Bích Phương và Tăng Duy Tân đưa ra hai đáp án khác nhau

Nếu HEO MÁ HỒNG gây ấn tượng bằng kỹ thuật thanh nhạc, CAO BỒI LANG lại khiến cuộc chơi suy luận trở nên khó khăn bởi chất giọng biến hóa.

Nhân vật lựa chọn “Mất Kết Nối”, ca khúc của Dương Domic thuộc EP “Dữ Liệu Quý”. Qua bản phối giàu năng lượng, CAO BỒI LANG thể hiện màu sắc rock với giọng hát cao, khàn và những nốt lên cao đầy thử thách. Cách thể hiện này đưa ca khúc vốn khai thác những trăn trở trong tình yêu sang một không gian trình diễn mạnh mẽ hơn.

Điều khiến ban cố vấn bối rối là sự đối lập giữa giọng nói khi giao lưu và giọng hát trên sân khấu. Nếu giọng nói gợi liên tưởng đến một giọng nữ, khi hát, nhân vật lại thể hiện màu sắc nam tính cùng độ khàn đặc trưng. Sự khác biệt này thậm chí khiến các cố vấn đặt câu hỏi liệu CAO BỒI LANG có đang cố tình mô phỏng giọng hát của Dương Domic hay không.

Những manh mối về quá khứ cũng khiến nhân vật thêm bí ẩn. CAO BỒI LANG được giới thiệu là người từng được săn đón, sở hữu nhiều chiếc cúp và được ví như “chúa tể hủy diệt mọi cuộc thi”. Sau thời gian ở ẩn, nhân vật quyết định trở lại trước lời thách đấu từ trường đấu âm nhạc.

Trước những dữ kiện chưa đủ rõ ràng, Bích Phương vẫn ghi tên Đàm Vĩnh Hưng vào phiếu dự đoán, trong khi Tăng Duy Tân lựa chọn NSND Thanh Lam. Hai đáp án khác nhau cho thấy CAO BỒI LANG tiếp tục là một trong những ẩn số khó giải mã của bảng C.

BÒ SỮA ACHU mở màn nhẹ nhàng, LION VUI TƯƠI gây bất ngờ với giọng hát giàu cảm xúc

Mở đầu các màn trình diễn của bảng C, BÒ SỮA ACHU lựa chọn “Sài Gòn Đau Lòng Quá”, ca khúc do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. Bản phối kết hợp piano, guitar và dàn dây, tạo nên không gian nhẹ nhàng trước khi được đẩy lên cao trào bằng tiết tấu trống.

Khác với sắc thái day dứt của bản gốc, phiên bản của BÒ SỮA ACHU mang đến cảm giác dịu dàng và tích cực hơn, như một lời nhắn rằng thời gian có thể giúp con người vượt qua những tổn thương để bước tiếp. Tuy nhiên, điều khiến ban cố vấn quan tâm nhất lại là chất giọng cao và có phần nữ tính của nhân vật.

Trấn Thành cho rằng đây có thể là giọng nam sở hữu quãng cao, đồng thời liên tưởng đến màu sắc âm nhạc của ca sĩ indie Khiêm. Màn trình diễn vì vậy vừa tạo được không gian cảm xúc, vừa mở ra thêm những câu hỏi về danh tính người đứng sau mascot.

Trong khi đó, LION VUI TƯƠI mang đến sắc thái khác với “Rất Lâu Rồi Mới Khóc”, sáng tác của Lê Cương. Mang hình tượng một CEO được gọi là “CEO của niềm vui”, nhân vật còn có những gợi ý vui nhộn về sứ mệnh mang tiếng cười đến cho mọi người.

Trên sân khấu, LION VUI TƯƠI lại lựa chọn màu sắc ballad pha rock ballad, tập trung thể hiện nỗi buồn và những tổn thương trong tình yêu. Giọng hát dày, nội lực và giàu cảm xúc tạo nên sự tương phản với vẻ ngoài có phần mạnh mẽ của mascot. Dù ban cố vấn chưa thể đưa ra kết luận, tiết mục cho thấy nhân vật không chỉ gắn với hình tượng vui nhộn như những gợi ý ban đầu.

KHỈ XÙ MÌ dẫn đầu bảng C với 26,67% bình chọn

Khép lại loạt tiết mục của bảng C, KHỈ XÙ MÌ lựa chọn “Gạt Đi Nước Mắt”, ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác và sản xuất, từng được Noo Phước Thịnh thể hiện. Bản phối pop/dance-pop kết hợp rap tạo nên tiết tấu sôi động, đòi hỏi người trình diễn phải linh hoạt giữa phần giai điệu và rap.

Theo những manh mối được hé lộ, KHỈ XÙ MÌ là nhân vật có gia đình mong muốn theo đuổi con đường học thuật, nhưng vẫn quyết định lên đường thực hiện ước mơ ca hát. Hành trình theo đuổi đam mê bất chấp khó khăn trở thành một dữ kiện để khán giả tiếp tục suy luận.

Dù phần trình diễn mang màu sắc trẻ trung và giàu năng lượng, giọng hát của KHỈ XÙ MÌ vẫn khiến ban cố vấn khó đi đến thống nhất. Tăng Duy Tân một lần nữa gọi tên NSND Thanh Lam, cái tên từng xuất hiện trong màn suy luận về CAO BỒI LANG. Việc cùng một nghệ sĩ được liên tưởng đến nhiều mascot càng cho thấy những phán đoán ở bảng C chưa có đáp án đủ thuyết phục.

Sau khi khép lại vòng 1 bảng C, KHỈ XÙ MÌ tạm dẫn đầu với 26,67% bình chọn. HEO MÁ HỒNG đứng thứ hai với 20,95%, LION VUI TƯƠI xếp thứ ba với 20%. BÒ SỮA ACHU đạt 17,14%, trong khi CAO BỒI LANG đứng thứ năm với 15,24%.

Khoảng cách bình chọn giữa các mascot cho thấy cuộc đua vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý. KHỈ XÙ MÌ đang chiếm ưu thế ở thời điểm này, nhưng màn trình diễn giàu kỹ thuật của HEO MÁ HỒNG và khả năng biến hóa khó đoán của CAO BỒI LANG vẫn khiến bảng đấu trở nên khó lường.

Với chủ đề “Vùng đất âm nhạc”, tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục khai thác sức hấp dẫn của việc giấu danh tính và hé lộ manh mối qua từng tiết mục. Khán giả có thể theo dõi chương trình lúc 20h thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel, ON-Vie GIẢI TRÍ, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.