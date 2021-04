Hệ thống quản lý vắc xin của Việt Nam đạt cấp độ cao thứ hai trong thang đánh giá của WHO

TS. Kidong Park - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, chúc mừng Việt Nam về thành tựu mới đạt được: “Thành tựu này tái khẳng định sự hợp tác thường xuyên giữa Chính phủ Việt Nam và WHO trong việc bao phủ tiếp cận vắc-xin an toàn, hiệu quả và có giá thành phải chăng.

Hy vọng, trong tương lai, hệ thống quản lý thuốc, vắc-xin và các sản phẩm y tế khác của Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa để trở thành một cơ quan quản lý quốc gia có tính nhất quán cao hơn, hoạt động dựa trên cơ sở khoa học và không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị và thương mại”.