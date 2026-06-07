Hề Mộng Dao làm dâu hào môn liền cắt đứt với bạn thuở hàn vi?

Đám cưới hào môn của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia trùm sòng bạc Macau Hà Du Quân đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn rất mạnh mẽ. Lúc này, cư dân mạng bắt đầu "soi" đến danh sách khách mời.

Đám cưới này quy tụ nhiều cái tên trong giới tài phiệt, giải trí châu Á cũng như thế giới. Thế nhưng lại hoàn toàn vắng bóng "tụ 4 mạt chược siêu mẫu" từng cùng Hề Mộng Dao làm mưa làm gió sàn diễn. Còn nhớ cách đây hơn chục năm, Hề Mộng Dao cùng Lưu Văn, Hà Tuệ, Thư Hiểu Văn là những siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc. Họ cùng nhau chinh phục những sàn diễn Âu Mỹ, đặc biệt là tỏa sáng tại Victoria's Secret Fashion Show. Thế nhưng trong ngày vui của Hề Mộng Dao, cả Lưu Văn, Hà Tuệ và Thư Hiểu Văn đều vắng mặt.

Trong ngày trọng đại của Hề Mộng Dao...

hoàn toàn vắng bóng bộ tứ siêu mẫu đình đám. Ảnh: X

Còn nhớ cách đây hơn chục năm, Hề Mộng Dao cùng Lưu Văn, Hà Tuệ, Thư Hiểu Văn cùng tỏa sáng tại Victoria's Secret Fashion Show. Ảnh: X

Nhiều netizen không ngừng bàn tán về sự vắng mặt của bộ 3 siêu mẫu trong đám cưới hào môn này. Có ý kiến cho rằng từ ngày bước chân vào hào môn, Hề Mộng Dao đã cắt đứt với những cô bạn thời còn hàn vi. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng vốn ngay từ đầu, họ chỉ là đồng nghiệp chứ không phải bạn bè thân thiết. Hơn nữa Hề Mộng Dao nói sẽ tổ chức tiệc cảm ơn ở Macau (Trung Quốc) sau khi trở về, nên không loại trừ khả năng 3 siêu mẫu này chỉ dự bữa tiệc đó.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Dấu ấn của bộ tứ này tại Victoria's Secret Fashion Show cách đây chục năm là vô cùng đậm nét. Ảnh: Weibo

Sau hơn 10 năm, cuộc sống và sự nghiệp của 4 siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc cũng có nhiều sự thay đổi. Lưu Văn vẫn duy trì vị thế hàng đầu trong làng mẫu quốc tế, đồng thời có chuyện tình ổn định với Tỉnh Bách Nhiên. Hà Tuệ đã sinh con cho tài tử đình đám Trần Vỹ Đình. Thư Hiểu Văn xây dựng tổ ấm với nam người mẫu Kim Đại Xuyên.

Cuộc sống của bộ tứ này đã có nhiều đổi khác. Ảnh: Weibo

Tháng 7/2019, Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Siêu đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao là 1 màn phô diễn không thể sang chảnh hơn. Theo 1 số nguồn tin trong giới, hôn lễ tại lâu đài Mont Saint-Michel, Pháp của cặp đôi có chi phí tổ chức lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Cô dâu mặc bộ váy cưới Haute Couture, mất hơn 600 giờ may thủ công đến từ thương hiệu Dior. Vòng cổ Hề Mộng Dao được kết từ 52 viên kim cương cắt dáng tròn (round brilliant), trong đó viên nhỏ nhất là 1,07 carat và viên lớn nhất lên tới 7,14 carat của thương hiệu GRAFF. Nhiếp ảnh gia của buổi lễ là Jose Villa - người từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng Justin và Hailey Bieber.

Đám cưới này "đậm mùi tiền". Ảnh: Weibo

Trước đó, trong bữa tiệc tối chào mừng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi đeo bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, vòng tay và nhẫn tổng cộng 103,7 carat, trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng). Nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi không chỉ đài thọ vé máy bay và chi trả tiền khách sạn mà còn tặng khách mời 1 hộp quà cưới 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Theo tờ 163, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân sẽ tốn khoảng 70.000 NDT (271 triệu đồng)/khách mời.

Dù có những ý kiến "bóc trần", cho rằng cặp đôi nhận tài trợ nên không tốn quá nhiều tiền đến thế, song không thể phủ nhận đám cưới Hà Du Quân - Hề Mộng Dao là sự kiện hot nhất hiện nay.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Đám cưới khiến dân mạng xôn xao tán thưởng lẫn tranh cãi. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo