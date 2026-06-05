Nhìn dàn phù dâu trong hôn lễ Hề Mộng Dao và Hà Du Quân liền hiểu thế nào là "đại hội hào môn" của giới siêu giàu Châu Á

Mới đây, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, con trai út của cố "Vua sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân, chính thức tổ chức hôn lễ tại tu viện Mont Saint-Michel, hòn đảo đá giữa vịnh Normandy, Pháp. Sau 7 năm về chung nhà, đôi vợ chồng này có hai người con: Con trai Ronaldo Hà Quảng Sân sinh năm 2019 và con gái sinh năm 2022. Khoảnh khắc xúc động nhất của ngày cưới là khi con trai 6 tuổi và con gái 4 tuổi xuất hiện trong vai trò phù rể và phù dâu nhí, khiến Hề Mộng Dao nhiều lần rơi nước mắt.

Nhưng không kém phần thu hút là tấm ảnh chụp chung của cô dâu cùng dàn phù dâu, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cư dân mạng phát hiện những nhân vật đứng cạnh cô dâu đều thuộc tầng lớp siêu giàu và tinh hoa, từ ái nữ các tập đoàn đa quốc gia đến nhà vô địch Olympic.

Đầu tiên phải kể tới Tạ Kỳ Nhuận, người thừa kế đời thứ tư của Tập đoàn Chính Thái (CP Group). Từ một cửa tiệm nhỏ bán hạt giống ra đời năm 1921 tại thủ đô Bangkok, CP đã lớn mạnh trở thành tập đoàn tư nhân hàng đầu Thái Lan với hơn 200 chi nhánh khắp thế giới. Gia tộc Chearavanont là gia đình duy nhất ở Thái Lan lọt vào bảng xếp hạng những gia tộc giàu nhất thế giới, với khối tài sản 44,1 tỷ USD năm 2024. Tạ Kỳ Nhuận sinh năm 1992, và dù mới 23 tuổi đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành tại Công ty Dược sinh học Trung Quốc thuộc tập đoàn gia đình. Cùng với Tạ Nhuận Kỳ là Nghiêm Kỷ Văn, đại diện cho tầng lớp danh môn lâu đời của giới thượng lưu Hồng Kông và được biết đến là bạn thân nhiều năm của Hà Siêu Doanh.

Ngoài ra, không thể kể tới Hà Siêu Hân, em gái của Hà Du Quân, và Hà Siêu Doanh, chị gái ruột. Đây là hai đại diện tiêu biểu của gia tộc họ Hà, một trong những dòng tộc quyền lực bậc nhất châu Á từng thống trị ngành giải trí tại Macau.

Bên cạnh đó còn có Lâm Điềm Nhi (Elly Lam) là con gái yêu của tỷ phú Lâm Kiến Nhạc, ông trùm ngành bất động sản và giải trí Hồng Kông, và được mệnh danh là đệ nhất thiên kim tiểu thư vì nhan sắc và quyền thế hàng đầu. Lâm Kiến Nhạc được biết đến là chủ tịch Tập đoàn Lệ Tân và là người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Hoàn Á, một trong những tập đoàn giải trí bậc nhất Hồng Kông. Tác phẩm nổi tiếng nhất mà ông đầu tư là bộ phim kinh điển Vô gian đạo, và ông là người có công nâng đỡ nhiều minh tinh lớn của làng giải trí Hoa ngữ.

Sự có mặt của Cốc Ái Lăng (Eileen Gu) đẩy đẳng cấp của dàn phù dâu lên một tầm cao khác. Tính đến Thế vận hội Mùa đông 2026, Cốc Ái Lăng là vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất trong lịch sử Olympic. Tại Olympic mùa đông 2026 ở Milan-Cortina, cô tiếp tục giành huy chương vàng nội dung halfpipe và bổ sung thêm hai huy chương bạc ở Big Air và Slopestyle, nâng tổng số huy chương Olympic lên con số 6. Ngoài thành tích thể thao, Cốc Ái Lăng còn chứng minh bản thân là vận động viên có thu nhập cao nhất Thế vận hội Mùa đông và là nhân vật có tầm ảnh hưởng thương mại vượt trội.

Trong đội hình này còn có Dư Vãn Vãn, nhà đầu tư thời trang nổi tiếng trong nước và là ái nữ của một gia đình doanh nhân có tiếng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hình ảnh dàn phù dâu nhanh chóng lan truyền với hàng triệu lượt xem. Hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân được xem như "đại hội hào môn" hiếm có của giới siêu giàu châu Á, và dàn phù dâu gồm thành viên gia tộc Vua sòng bài, ái nữ tập đoàn đa quốc gia, danh viện Hồng Kông lâu đời và nhà vô địch Olympic chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Cam Tuyền