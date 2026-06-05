Ngỡ Hề Mộng Dao là "Lọ Lem" may mắn lấy chồng đại gia sau 1 cú ngã sấp mặt, hoá ra gia thế cô cũng chẳng tầm thường

Vào ngày 1/6/2026, siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân đã tổ chức lễ cưới ở lâu đài Mont-Saint-Michel (Pháp). Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt với Hề Mộng Dao vì cô vừa có một đám cưới đúng nghĩa, vừa chính thức được công nhận là một thành viên thực thụ trong gia tộc trùm sòng bạc Macau. Khi hôn lễ diễn ra, công chúng ví Hề Mộng Dao như nàng "Lọ Lem" vì hành trình dài vượt ải tuyển dâu, chinh phục nhà chồng hào môn. Từ lúc bắt đầu hẹn hò đến khi kết hôn với Hà Du Quân, Hề Mộng Dao bị gièm pha xuất thân, công việc làm người mẫu nội y, lại còn hơn ông xã tận 6 tuổi. Sau 7 năm chờ đợi và chứng minh, cô giờ chính thức hóa phượng hoàng, đứng vững ở vị trí con dâu của một trong những gia tộc quyền lực nhất châu Á.

Trên mạng xã hội, không ít người xuýt xoa bình luận rằng Hề Mộng Dao tốt số, may mắn lấy được chồng giàu sau cú ngã sấp tại Victoria's Secret Fashion Show ở quê nhà Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2017. Trong cuộc trò chuyện với đàn chị Trần Kiều Ân trước vụ việc, Hề Mộng Dao từng trả lời chắc nịch rằng cô sẽ giải nghệ nếu một ngày nào đó bị ngã trên sân khấu Victoria’s Secret. Thật bất ngờ là 1 năm sau "cú ngã định mệnh" ấy Hề Mộng Dao thực sự vắng bóng trên sàn catwalk. Cuối năm 2018, cô gặp gỡ và yêu đương với Hà Du Quân. Năm 2019, cặp đôi đăng ký kết hôn, có con đầu lòng và Hề Mộng Dao phải tạm rời showbiz để làm dâu nhà trùm sòng bạc.

Hề Mộng Dao - Hà Du Quân vừa tổ chức đám cưới thế kỷ ở Pháp vào đầu tháng 6. Ảnh: Instagram.

Siêu mẫu Victoria’s Sceret từng được dân tình ví là "Lọ Lem", nhờ 1 cú ngã trên sàn catwalk mà "đăng nhập" vào nhà hào môn. Ảnh: X.

Tuy nhiên, tờ Sohu cho biết siêu mẫu sinh năm 1989 thực tế có xuất thân không hề tầm thường. Hề Mộng Dao là con một, sinh ra trong gia đình tri thức trung lưu khá giả ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cha siêu mẫu làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế, giữ vị trí quản lý cấp cao của một doanh nghiệp lâu năm. Mẹ nữ nghệ sĩ là giáo viên trung học tại trường công lập trọng điểm. Gia đình Hề Mộng Dao có điều kiện kinh tế và đặc biệt coi trọng giáo dục. Từ năm 3 tuổi, cô đã được cha mẹ cho học múa ballet để rèn luyện khí chất. Năm 5 tuổi bắt đầu học piano. Đến năm 12 tuổi, Hề Mộng Dao được theo học trường quốc tế để tiếp nhận nền giáo dục song ngữ. Theo truyền thông Trung Quốc, so về tiền bạc gia sản, gia đình Hề Mộng Dao không thể bì với nhà trùm sòng bạc Macau, nhưng nếu so với tri thức, nuôi dạy con thành tài gia đình người đẹp này không kém hơn gia đình Hà Du Quân.

Chưa kể, trước khi đến với Hà Du Quân, bản thân Hề Mộng Dao vốn đã là 1 "nữ chính" ưu tú khi vừa xinh đẹp, tài năng lại có xuất thân tốt. Cô tốt nghiệp khoa thiết kế Đại học Đông Hoa Thượng Hải và sau đó bước chân vào làng mẫu. Từ năm 2013, Hề Mộng Dao đã trở thành "thiên thần" của Victoria’s Sceret. Người đẹp sinh năm 1989 từng lọt Top 50 siêu mẫu thế giới, được tờ Tân Hoa Xã xếp Hề Mộng Dao trong nhóm Tứ đại kim cương của Trung Quốc bên cạnh siêu mẫu Lưu Văn, Tần Thư Bồi và Tôn Phi Phi. Trên truyền thông, Hà Du Quân từng cho biết anh chính là người chủ động theo đuổi Hề Mộng Dao sau khi nghe chị gái liên tục kể về cô bạn thân siêu mẫu. Khi ấy, dù biết Hà Du Quân là con tỷ phú, siêu mẫu này vẫn từ chối, tránh né không đáp lại tình cảm. Theo Hà Du Quân, anh mất rất nhiều thời gian mới chinh phục được Hề Mộng Dao.

Cha mẹ Hề Mộng Dao đều là người tri thức. Cha siêu mẫu làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế, giữ vị trí quản lý cấp cao của một doanh nghiệp ngoại thương lâu năm. Mẹ nữ nghệ sĩ là giáo viên trung học tại trường công lập trọng điểm. Ảnh: Instagram.

Trước khi cưới Hà Du Quân, Hề Mộng Dao đã có sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ trong ngành thời trang. Ảnh: Instagram.

Sau khi thân thế của siêu mẫu hàng đầu được hé lộ, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao không phải là chuyện tình "Hoàng Tử - Lọ Lem" trong truyện cổ tích mà thực chất là "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Cuộc hôn nhân của cặp đôi là sự kết hợp của 2 con người đều có nền tảng gia đình tốt và thành tựu sự nghiệp riêng. Chính trong hôn lễ của mình, Hề Mộng Dao cũng tuyên bố: "Tôi đến với Hà Du Quân không phải vì danh xưng hào môn hay tiền bạc mà là vì tình yêu".

Chuyện tình của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao thực chất là "mây tầng nào gặp mây tầng đó", không phải chuyện cổ tích cô gái nghèo xuất thân bình dân may mắn lấy được đại gia. Ảnh: Instagram.

Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng vào năm 2019. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng.

Nguồn: Sohu, Sina