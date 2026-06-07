Đám cưới kéo dài 3 ngày của cặp đôi Dua Lipa và Callum Turner vẫn bị phản đối

Sau đám cưới ở tòa thị chính Anh quốc, Dua Lipa và Callum Turner đang tổ chức tiệc cưới lớn kéo dài 3 ngày ở đảo Sicily, Italy. Trong tiệc chào mừng đám cưới, cô dâu chú rể xuất hiện với vẻ ngoài không thể rạng rỡ hơn. Tài tử Callum Turner diễn vest be, còn cô dâu diện váy trắng tua rua phá cách, phối cùng trang sức xa xỉ trị giá hàng trăm ngàn USD.

Khung cảnh bữa tiệc được thiết kế theo phong cách cổ điển và sang trọng. Thậm chí, cặp đôi đã đưa tủ sách đến để gợi nhắc lại kỷ niệm lần đầu chạm mặt nhau, họ đọc cùng 1 cuốn sách. Đã có đông đảo ngôi sao thế giới đến dự bữa tiệc như Charli XCX, Donatella Versace, Joe Alwyn, Troye Sivan...

Dua Lipa - Callum Turner bắt đầu chuỗi cưới 3 ngày ở đảo Sicily, Italy. Ảnh: Page Six

Khung cảnh gợi nhớ lần đầu cặp đôi gặp nhau. Ảnh: Page Six

Cặp đôi vui vẻ trong tiệc chào đón. Ảnh: Page Six

Cặp đôi trao nhau nụ hôn. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên, đám cưới này lại thiếu trọn vẹn khi vấp phải sự phản đối của cư dân thành phố Palermo trên đảo Sicily. Người dân vô cùng tức giận khi khu trung tâm lịch sử của thành phố bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ cho siêu đám cưới kéo dài 3 ngày của nữ ca sĩ đình đám. Tờ The Sun cho biết bầu không khí ở đây hiện tại hoàn toàn trái ngược với vẻ lãng mạn yên bình mọi khi. Đã có nhiều khẩu hiệu và hình vẽ graffiti phản đối, thậm chí mang tính lăng mạ. Các nguồn tin thân cận với ban tổ chức đám cưới cho biết điều này đang phá hỏng bầu không khí lãng mạn của đám cưới.

Tờ Daily Mail đưa tin Dua Lipa đã chi ra số tiền khoảng 5000 bảng Anh (175 triệu đồng) để đền bù cho 1 số người dân bị ảnh hưởng. Khoản bồi thường này chủ yếu được gửi tới những hộ dân có nhà nhìn ra khu vực bị chính quyền trưng dụng và chuyển đổi thành bãi đỗ xe đặc biệt dành cho các khách mời VIP được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là nỗ lực nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của cư dân địa phương.

Siêu đám cưới kéo dài 3 ngày, quy tụ cả dàn sao khiến cư dân thành phố phẫn nộ. Dua Lipa đã phải gửi tiền bồi thường cho người dân. Ảnh: Page Six

Khách mời đám cưới gồm có Joe Alwyn...

... vợ chồng Charli XCX...

... Troy Sivan...

... Donatella Versace. Ảnh: Page Six

Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang hóng chờ từng diễn biến tiếp theo của siêu đám cưới này. Dua Lipa sinh năm 1995 tại London, nổi tiếng từ khi 20 tuổi với bản hit New Rules. Với giọng hát mạnh mẽ, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và loạt hit như Levitating, Houdini, Don’t Start Now, cô đã chinh phục 3 Grammy và đạt hàng tỷ lượt nghe trên toàn cầu. Với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Dua Lipa là biểu tượng của sự độc lập, mạnh mẽ, luôn biết mình muốn gì và dám sống hết mình.

Callum Turner năm nay 36 tuổi, là diễn viên tài năng người Anh. Anh nổi bật với vai diễn trong hàng loạt phim hot The Boys in the Boat, Fantastic Beasts cùng nhiều dự án khác khác. Callum Turne sở hữu vẻ ngoài điển trai kiểu Anh, chiều cao ấn tượng, và một cá tính trầm tĩnh, sâu sắc – hoàn hảo bổ sung cho năng lượng bùng nổ của Dua Lipa. Có thông tin cho rằng Callum Turner đang là cái tên sáng giá cho vai diễn James Bond thế hệ mới của loạt phim 007, sau khi Daniel Craig chính thức giã từ vai diễn kinh điển.

Dua Lipa - Callum Turner trong đám cưới ở tòa thị chính tuần trước. Ảnh: Page Six

Đầu năm 2024, hai người tình cờ ngồi gần nhau tại Los Angeles, Mỹ. Cả hai đều đang đắm chìm trong cuốn Trust của Hernán Díaz. Khi họ ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đọc đúng cùng một đoạn, cùng một trang sách. Khoảnh khắc ấy như tia sét đánh giữa ngôi sao âm nhạc đình đám và tài tử đang lên. Không hẹn mà gặp, Dua Lipa và Callum Turner cùng thốt lên “Bạn cũng đang đọc cuốn này à?”, và nhận ra họ đã cùng đọc hết một chương sách, dừng lại đúng cùng một trang. Đó là định mệnh, hay nói đúng hơn là sự đồng điệu về sở thích, tâm hồn giữa hai người xa lạ.

Từ những cuộc nói chuyện sâu sắc về sách vở, nghệ thuật, cuộc sống, họ nhanh chóng nhận ra sự phù hợp hiếm có. Callum Turner là chàng diễn viên kín tiếng, trở thành bến đỗ bình yên cho ngôi sao nhạc pop Dua Lipa. Họ giữ mối quan hệ kín đáo một thời gian trước khi công khai vào năm 2024.

Đến Giáng sinh 2024, Callum Turner cầu hôn Dua Lipa trong không khí ấm áp, ấm cúng. Đáng yêu hơn, anh đã lén thiết kế nhẫn cùng chị gái và bạn thân của Dua Lipa để đảm bảo “đúng gu cô ấy đến từng milimet”. Tháng 6/2025, giọng ca New Rules xác nhận đính hôn trên British Vogue với nụ cười hạnh phúc: “Chúng tôi rất hào hứng. Thật đặc biệt khi biết rằng người bạn sẽ cùng mình già đi lại hiểu mình đến thế”. Họ là cặp đôi bổ sung hoàn hảo: Dua Lipa mang lại màu sắc, niềm vui và sự phiêu lưu; Callum Turner mang lại sự bình yên và chiều sâu.