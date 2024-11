Hé lộ về người bạn trai độc hại của Rosé (BLACKPINK): "Ghen tuông, chiếm hữu, giỏi thao túng"

Tối 15/11, Rosé (BLACKPINK) đã livestream trên trang Instagram cá nhân và lần đầu hé lộ 1 số ca khúc trong album sắp ra mắt rosie. Nữ idol đã phát đoạn ngắn "nhá hàng" 6 ca khúc, lần lượt là Number One Girl, Game Boy, Toxic Till The End, 3 AM, Not The Same và 2 Years. Trong đó, ca khúc Toxic Till The End được cư dân mạng quan tâm đặc biệt vì lời bài hát được cho là hé lộ về mối quan hệ độc hại mà Rosé từng trải qua.

Cụ thể, bài hát Toxic Till The End có đoạn: "Call this what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, you didn't even try with them. I shut them out and then you didn't trust them. Possessive, so manipulating. Honestly, impressive. You had me participating". (Tạm dịch: Đây chính là bản chất thật của mối quan hệ đôi ta, độc hại ngay từ lúc bắt đầu. Tôi chẳng thể giả vờ là mình không biết. Khi anh gặp bạn bè tôi, anh còn chẳng thèm cố gắng kết nối với họ. Nhưng tôi đã phớt lờ điều này. Anh ghen tuông, chiếm hữu và thật khéo léo trong việc thao túng người khác. Thành thật mà nói, anh ấn tượng đấy. Anh khiến tôi rơi vào cái bẫy của anh...).

Bài hát Toxic Till The End tiết lộ về mối quan hệ độc hại của Rosé

Từ lời bài hát có thể thấy rằng nữ ca sĩ nhóm BLACKPINK đã bị đối phương thao túng, kiểm soát.

Trên MXH, Toxic Till The End được chia sẻ rầm rộ. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Paper Magazine (Mỹ), Rosé chia sẻ rằng cô đã chịu nhiều tổn thương khi rơi vào 1 mối quan hệ độc hại ở độ tuổi 20.

"Tôi nghĩ mình đủ may mắn để trải qua một vài mối quan hệ, giống như bao cô gái đôi mươi bình thường. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi chẳng khác mấy so với những cô bạn gái bình thường hay một cô gái 23 tuổi nào đó. Nếu nghe các bài hát của tôi, bạn sẽ thấy mình dễ dàng đồng cảm, đặc biệt là nếu đã từng trải qua một mối quan hệ như thế.

Không nhất thiết phải là mối quan hệ yêu đương với bạn trai, mà có thể là bất cứ mối quan hệ nào mang tính tiêu cực, độc hại.

Những năm tháng đôi mươi thật sự không dễ dàng. Đó là lúc bạn dễ tổn thương nhất, bối rối, hào hứng nhưng cũng giận dữ với cuộc đời. Đây là điều tôi muốn truyền tải trong âm nhạc", thành viên nhóm BLACKPINK tâm sự.

Rosé không đề cập cụ thể về mối quan hệ độc hại mà cô từng trải qua trong quá khứ khi trả lời phỏng vấn với tạp chí The Paper.

Từ chia sẻ của Rosé, netizen đặt nghi vấn cô từng trải qua mối quan hệ độc hại trong chuyện tình cảm. Người hâm mộ suy đoán biến cố của thành viên nhóm BLACKPINK xảy ra vào khoảng năm 2019. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã bật khóc trên sân khấu trong 1 tiết mục solo của mình, và đó cũng là năm cô viết ca khúc Gone. Bài hát Gone của Rosé có giai điệu trầm lắng, buồn bã với nội dung là câu chuyện tình dang dở, cảm giác cô đơn khi bị người mình yêu rời bỏ để tìm hạnh phúc mới.

Thời gian qua, 3 nghệ sĩ được cộng đồng mạng nghi ngờ đã bỏ rơi và khiến Rosé bị tổn thương chính là Suzy, Cha Eun Woo, Kang Dong Won. Đây đều là những người từng dính tin đồn hẹn hò với Rosé. Trong đó, Suzy được nhắc đến nhiều nhất. Tin đồn 2 nữ idol hàng đầu Kpop có mối quan hệ tình cảm nổ ra từ năm 2020. Dân mạng đã phát hiện sự trùng hợp khó tin trong những bài đăng trên Instagram của Rosé và Suzy vào năm 2019. Từ hình ảnh được cho là chuyến du lịch chung, check-in cùng địa điểm, sử dụng đồ đôi... tất cả đều khiến 1 bộ phận người hâm mộ tin rằng cả hai từng hẹn hò.

Danh tính người làm cho Rosé tổn thương bị netizen nghi ngờ là Suzy. Cả 2 vướng nghi vấn hẹn hò nhiều năm qua.

Album rosie của Rosé mang thể loại Pop, với những câu chuyện kể đầy cảm xúc như trong âm nhạc của Taylor Swift kết hợp cùng những đoạn điệp khúc được đẩy lên cao trào nhằm khắc họa chuyện tình yêu tan vỡ, những dấu hiệu "cờ đỏ" đáng lẽ phải nhận ra, những đêm dài cô độc lúc 3 giờ sáng và trở nên tiêu cực, độc hại đến phút cuối cùng. Album có tổng cộng 15 bài hát, dự kiến phát hành vào ngày 6/12. Theo tờ Ten Asia, Rosé sẽ xuất hiện lại lễ trao giải MAMA 2024 vào ngày 22-23/11 tại Nhật Bản.