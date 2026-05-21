Hé lộ thỏa thuận tiền hôn nhân của Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm đám cưới thế kỷ mùa hè này

Đám cưới giữa nữ ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce được dự đoán sẽ là sự kiện đình đám bậc nhất làng giải trí - thể thao thế giới trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh chuyện tình cảm, giới truyền thông hiện đặc biệt quan tâm đến một vấn đề khác: thỏa thuận tiền hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng.

Dù Taylor và Travis chưa từng công khai nói về bất kỳ cam kết tài chính nào trước ngày cưới, nhiều chuyên gia pháp lý tin rằng cả hai nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng tiền hôn nhân, nhất là khi khối tài sản giữa họ có sự chênh lệch rất lớn.

Trao đổi với Page Six, luật sư Sarah Luetto - đối tác của nhóm Luật Hôn nhân & Gia đình thuộc Blank Rome - cho biết trong các cuộc hôn nhân mà một bên sở hữu tài sản vượt trội, thỏa thuận tiền hôn nhân thường được thiết kế để bảo vệ tài sản riêng của cả hai.

“Khi một người giàu hơn đáng kể so với người còn lại, các thỏa thuận tiền hôn nhân thường quy định bên giàu hơn sẽ chi trả các chi phí sinh hoạt chung, trong khi bên còn lại vẫn được giữ nguyên tài sản riêng của mình”, nữ luật sư chia sẻ.

Một luật sư chuyên về hôn nhân gia đình vạch ra những điều có thể có trong thỏa thuận tiền hôn nhân của Taylor Swift và Travis Kelce (Ảnh: GC Images)

Theo Luetto, trong một số trường hợp, người sở hữu khối tài sản lớn hơn - ở đây là Taylor Swift - có thể chuyển nhượng hoặc tặng một phần tài sản cho đối phương hoặc đưa vào tài sản chung của hai vợ chồng. Giá trị những phần tài sản này thường tăng dần theo thời gian hôn nhân.

Sự khác biệt về quy mô tài sản giữa Taylor và Travis được cho là yếu tố khiến hợp đồng tiền hôn nhân trở nên cần thiết. Không chỉ liên quan đến tiền bạc, thỏa thuận còn có thể bao gồm bất động sản, tài sản chung và đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Luetto nhận định khối tài sản của cả hai đều khá phức tạp, nhất là với Taylor Swift - người từng bỏ ra khoản tiền khổng lồ để mua lại toàn bộ bản quyền âm nhạc của mình: "Xét đến việc Taylor đã nỗ lực rất nhiều để giành lại quyền sở hữu các bản master cũng như bảo vệ danh mục âm nhạc của mình, nhiều khả năng hợp đồng sẽ quy định rõ rằng tài sản của hai người hoàn toàn tách biệt, bất kể trong thời gian hôn nhân họ có hỗ trợ làm gia tăng giá trị tài sản cho nhau hay không".

Nữ tỷ phú Taylor Swift có tài sản lớn gấp nhiều lần vị hôn phu - Travis Kelce

Theo nữ luật sư, cách sắp xếp này sẽ giúp mọi vấn đề trở nên đơn giản hơn nếu cuộc hôn nhân không đi đến cái kết trọn vẹn, bởi mỗi người vẫn giữ nguyên tài sản cá nhân. Ngoài ra, hợp đồng cũng có thể hạn chế việc cả hai cùng tham gia các dự án kinh doanh chung. Trong trường hợp có tài sản đồng sở hữu, quyền lợi của từng người sẽ phải được quy định rõ ràng theo từng trường hợp cụ thể.

Một trong những yếu tố đáng chú ý khác là danh mục bất động sản đồ sộ của cặp đôi. Taylor Swift hiện sở hữu nhiều căn nhà tại New York City, Nashville, Los Angeles và bang Rhode Island. Trong khi đó, Travis Kelce có bất động sản ở Leawood, Kansas City cùng một căn nhà gia đình tại Orlando.

Bên cạnh việc bảo vệ tài sản, hợp đồng tiền hôn nhân còn là công cụ giúp Taylor và Travis giữ kín đời tư. Theo luật sư Luetto, các điều khoản liên quan đến bảo mật thông tin hoặc cấm công kích đối phương trước truyền thông hoàn toàn có thể xuất hiện trong văn bản này.

Taylor Swift được Forbes công nhận là tỷ phú từ năm 2024 nhờ thành công khổng lồ của tour diễn The Eras Tour. Trong khi đó, Forbes ước tính tài sản ròng của Travis Kelce hiện vào khoảng 47,3 triệu USD.

Tú Tú.