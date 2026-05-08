Dương Domic trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam đứng chung bảng đề cử với Taylor Swift, Lady Gaga

Đường đua âm nhạc Châu Á đang nóng hơn bao giờ hết khi MUSIC AWARDS JAPAN (MAJ) 2026 chính thức khởi động. Với sứ mệnh đưa Châu Á trở thành tâm điểm của bản đồ âm nhạc thế giới, MAJ không chỉ là một lễ trao giải thông thường mà còn là siêu nền tảng âm nhạc quốc tế hàng đầu Nhật Bản, nơi các nghệ sĩ khu vực tự tin đứng ngang hàng với những tên tuổi lớn nhất hành tinh.

Việt Nam đã sớm để lại dấu ấn đậm nét tại sân chơi này khi trong năm đầu tiên tổ chức (2025), nam ca sĩ Tùng Dương xuất sắc giành chiến thắng vang dội với tác phẩm "Tái Sinh" tại hạng mục International Special Award.

Bước sang năm 2026, sức nóng của giải thưởng đối với khán giả Việt một lần nữa được thổi bùng lên. Nam ca sĩ Dương Domic cùng bản hit "Mất Kết Nối" đã chính thức lọt vào danh sách đề cử hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify.

Việc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tại hạng mục này không chỉ minh chứng cho sức hút mãnh liệt của ca khúc trên không gian số, mà còn là cơ hội vàng để cộng đồng người hâm mộ DOPAMINE chứng minh sức mạnh đoàn kết. Đây là thời điểm quyết định để đưa thần tượng vươn xa trên bảng xếp hạng quốc tế và ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường âm nhạc uy tín bậc nhất xứ sở hoa anh đào.

Sức hút của MAJ 2026 được thể hiện rõ nhất qua danh sách đề cử quy tụ những "tượng đài" của nền công nghiệp âm nhạc. Tại hạng mục International Songs năm nay, Dương Domic sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các nữ hoàng tỷ view: Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, JENNIE, Doechii và Mariah Carey.

Việc đưa các siêu sao toàn cầu vào chung một hệ thống đánh giá cho thấy MAJ đang thực hiện đúng sứ mệnh: Phá bỏ mọi ranh giới, đưa âm nhạc Châu Á và thế giới cùng tỏa sáng trên một sân khấu chung.

Được bảo chứng bởi Liên minh 5 "ông lớn" ngành nhạc Nhật Bản (CEIPA), điểm nổi bật làm nên uy tín của MAJ chính là hệ thống thẩm định khắt khe do hội đồng quyền lực gồm hơn 5.000 chuyên gia uy tín toàn cầu dẫn dắt.

Chia sẻ về tầm nhìn của giải thưởng, ông Taro Kumabe - Giám đốc điều hành Quan hệ Quốc tế của MAJ nhấn mạnh: "Giải thưởng được tạo ra để tôn vinh sự đa dạng kinh ngạc của âm nhạc khắp Châu Á, xây dựng một nền tảng nơi các nghệ sĩ từ nhiều thị trường có thể đứng cạnh nhau và được công nhận toàn cầu".

Chính sự công tâm dựa trên cả hai yếu tố: xuất sắc về nghệ thuật và tác động văn hóa, đã biến MAJ thành một cột mốc danh giá mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn đạt được.

Hiện tại, cuộc đua bình chọn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Cổng bình chọn trực tuyến thông qua chương trình Best of Listeners' Choice trên nền tảng Spotify đã chính thức mở từ ngày 30/04 và sẽ kéo dài đến hết ngày 20/05/2026.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 13/06/2026.