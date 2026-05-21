Ngày 21/5, tờ OneIndia đưa tin showbiz Ấn Độ đang rúng động trước sự ra đi đột ngột của Hoa hậu, diễn viên Twisha Sharma ở tuổi 33. Cô được phát hiện tử vong ở nhà chồng vào ngày 12/5. Trong CCTV thu được ở hiện trường, chồng Twisha Sharma và 2 người đàn ông khác sau khi phát hiện Hoa hậu bất tỉnh đã ra sức hô hấp nhân tạo, hồi sức tim phổi cứu sống cô nhưng bất thành.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể của Twisha Sharma có nhiều vết bầm tím, thương tích do vật cứng gây ra. Gia đình Twisha Sharma đã bác bỏ nghi vấn cô tự vẫn và nghi đây là 1 vụ giết người. Do đó, người thân của sao nữ đã đệ đơn yêu cầu cảnh sát điều tra toàn diện vụ việc, đồng thời cáo buộc phía nhà chồng có hành vi giết người, quấy rối và tống tiền Twisha Sharma. Cảnh sát đã lập tổ điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân cái chết của Twisha Sharma. Theo thông tin mới nhất, chồng của Twisha Sharma đã bỏ trốn không rõ tung tích. Do đó, cơ quan chức năng Ấn Độ đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với người đàn ông này.

Qua điều tra, cảnh sát bước đầu nắm được nguyên nhân cái chết của Twisha Sharma có khả năng liên quan đến việc cô bị nhà chồng tống tiền, bạo hành tinh thần. Cô kết hôn với luật sư Samarth Singh vào tháng 12/2025 sau khi quen nhau qua app hẹn hò. Mẹ chồng của Twisha Sharma là một thẩm phán đã nghỉ hưu, gia đình chồng có địa vị xã hội cao.

Khi đám cưới diễn ra, phía nhà gái đã chi hơn 20 triệu rupee (5,5 tỷ đồng), bao tiền mặt, vàng và chi phí tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, sau ngày cưới, nhà chồng vẫn tiếp ép buộc nữ diễn viên phải đưa cho họ 2 triệu rupee (khoảng 620 triệu đồng) tiền của hồi môn. Do Twisha Sharma không đồng ý, chồng đã ra tay đánh đập, còn nhà chồng lại gây sức ép tinh thần, ép cô phá thai và ngày ngày sỉ nhục nữ diễn viên là kẻ ăn bám, không có thu nhập, không thể lo gia đình. Trước khi qua đời, Twisha Sharma từng nhiều lần tâm sự với người thân, bạn bè rằng cô cảm thấy tuyệt vọng, muốn ly hôn thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục.

Twisha Sharma đăng quang Hoa hậu Pune vào năm 2012. Sau đó, cô vào showbiz hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và influencer. Twisha Sharma từng diễn xuất trong tác phẩm Mugguru Monagallu, Zara Sambhal Kay. Twisha Sharma có xuất thân khá giả, anh trai là thiếu tá trong quân đội Ấn Độ.

Nguồn: OneIndia