Taylor Swift và Travis Kelce sẽ tổ chức siêu đám cưới thế kỷ tại New York (Mỹ) vào ngày 3/7 tới đây. Cả hai đã gửi thiệp mời đến bạn bè từ đầu tháng 4. Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết đã yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự bằng cách ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp cưới, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ.

Theo 1 số nguồn tin, bên cạnh việc đang tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại xa hoa, hoành tráng của mình, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết đang đàm phán ký thỏa thuận tiền hôn nhân trong bối cảnh tài sản của Taylor Swift nhiều hơn gấp 18 lần so với Travis Kelce. Giới luật sư tin rằng giọng ca sinh năm 1989 sẽ phải chịu trách nhiệm gánh vác, chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho Travis Kelce sau đám cưới.

Theo luật sư Luetto - người chuyên xử lý hôn nhân cho giới thượng lưu - với việc bên A đang nắm giữ giá trị tài sản lớn hơn đáng kể so với bên B, các thỏa thuận tiền hôn nhân thường quy định rằng bên giàu hơn sẽ chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt của cặp đôi, trong khi bên ít giàu hơn sẽ được phép giữ và bảo toàn tài sản riêng của mình. Thỏa thuận cũng bao gồm việc bên giàu hơn tặng hoặc chuyển một phần tài sản của mình thành tài sản chung hoặc tài sản riêng của người kia. Điều này cho phép mỗi bên vẫn duy trì các khoản đầu tư và tài sản riêng trong suốt cuộc hôn nhân. Nghĩa là nếu không có biến cố xảy ra dẫn đến tan vỡ giữa chừng, Taylor Swift sẽ phải chu cấp tiền sinh hoạt và nuôi ông chồng cầu thủ của mình cả đời.

Trên MXH, các netizen nhận định Taylor Swift - Travis Kelce đang ở trong giai đoạn nhạy cảm. Việc đàm phán ký hợp đồng tiền hôn nhân để bảo vệ tài sản và hình ảnh, hạn chế những tranh chấp về sau, ít nhiều cũng sẽ khiến cặp sao nảy sinh mâu thuẫn, đụng chạm đến lòng tự trọng của Travis Kelce bởi cầu thủ cao 1,96m này đang lép vế hơn Taylor Swift về tài sản lẫn danh tiếng.

Travis Kelce còn nghèo hơn cả mèo cưng của Taylor Swift

Theo luật sư Morgan Mazor, Taylor chính là người cần bảo vệ nhiều hơn trong cuộc hôn nhân này. Cô hiện sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD (hơn 40.000 tỷ đồng), bao gồm 400 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng) từ bản quyền âm nhạc, 160 triệu USD (hơn 4.000 tỷ đồng) từ hợp đồng streaming, 370 triệu USD (hơn 9.300 tỷ đồng) doanh thu tour diễn. Ngoài ra, nữ ca sĩ hàng đầu còn sở hữu khối bất động sản có tổng giá trị khoảng 80 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng) tại New York, Rhode Island và Florida (Mỹ).

Trong khi đó, Travis Kelce dù là ngôi sao NFL hàng đầu nhưng tài sản ròng chỉ dừng lại ở con số 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng). Thậm chí, một sự thật hài hước từng được tờ Page Six mổ xẻ là chú mèo cưng Benson của Taylor Swift còn giàu gấp đôi chồng cô, khi sở hữu khối tài sản 97 triệu USD nhờ đóng quảng cáo và có dòng sản phẩm riêng.

Bên cạnh hợp đồng tiền hợp nhân, giới luật sư Mỹ cũng khuyên Swift cần định nghĩa tài sản cá nhân càng sớm càng tốt, vì "nếu ly hôn, Travis có thể tranh luận rằng một phần tài sản Taylor đã có từ trước hôn nhân cũng được tính là tài sản chung để chia". Đáng chú ý, sự nghiệp vận động viên của Travis Kelce sắp bước qua bên kia sườn dốc. Do đó, khi kết hôn với Taylor Swift, Travis Kelce sẽ muốn thương lượng chi tiết hơn trong hợp đồng tiền hôn nhân nếu vận động viên này có định giải nghệ sớm.

Do đó, nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân và tài sản bị hòa lẫn, các chuyên gia luật đánh giá chỉ 1 phần nhỏ tài sản của Taylor cũng đủ để thay đổi cuộc đời Travis Kelce. Trong khi số tiền mà Travis Kelce phải chia cho Taylor Swift như "đem muối bỏ biển", chẳng ảnh hưởng gì đến đế chế tỷ đô của Taylor.

"Sự nghiệp của Taylor không chỉ ổn định, mà còn đang thăng hoa. Cô ấy đang ở 'kỷ nguyên tỷ phú', thu về kỷ lục từ tour diễn, streaming và hợp đồng thương hiệu. Cô ấy như một nền kinh tế riêng. Vì Travis có khả năng chấm dứt sự nghiệp thể thao sớm, trong khi Taylor sẽ còn tiếp tục sản xuất âm nhạc nhiều năm nữa, nên Taylor sẽ là người thiệt hại nhiều nhất nếu không ký hợp đồng hôn nhân. Swift đã quá quen với các cuộc chiến pháp lý. Cô ấy từng mất rất nhiều thời gian mới giành lại quyền sở hữu bản gốc các album. Cho nên hợp đồng tiền hôn nhân sẽ đảm bảo cô ấy tiếp tục là chủ sở hữu duy nhất âm nhạc và tài sản của mình" , luật sư Holly Davis nói.

Nguồn: Page Six