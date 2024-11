Theo thông tin từ công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, vào khoảng 19h25 đã xảy ra vụ nổ lớn tại nhà anh Bế Văn C., sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Vụ nổ đã khiến anh C. tử vong tại chỗ còn ngôi nhà cũng bị hư hỏng nặng. Rất may vào thời điểm đó, vợ và các con anh C. không ở nhà nên không có ai bị thương.

Clip hiện trường vụ cháy

Qua video và lời kể của người dân xung quanh, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Tại hiện trường, nhiều đồ đặc trong nhà đã bị hư hỏng nặng, cháy sém, mái nhà bị thổi bay.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, anh C. tự mua thuốc nổ về nhà để chế pháo. Vào tối hôm qua (13/11), khi đang nhồi thuốc vào pháo thì bị nổ dẫn đến cảnh tượng kinh hoàng trên.

Cơ quan CSĐT huyện Lục Nam đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Một số hình ảnh tại hiện trường: