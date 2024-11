Tối 13/11, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông tin cho biết, vào khoảng 19h30 đơn vị tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ nổ tại gia đình anh Bế Văn C., sinh năm 1991 trú tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Hiện trường vụ nổ

Hậu quả làm anh C. tử vong, nhà ở của anh C. bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, không có ai khác trong gia đình anh C. bị thương.

Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, phần mái và phía trước của ngôi nhà bị thổi bay, dưới nền có nhiều chỗ bị lún vỡ...

Vụ nổ lớn khiến nhiều chỗ sụt lún

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Vô Tranh tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai xác minh sơ bộ ban đầu.