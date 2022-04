Hé lộ nguyên nhân vụ cháy ở Kim Liên khiến 7 người trong một gia đình thương vong

Liên quan đến vụ cháy ở Kim Liên (tại ngõ 65, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên) khiến 5 người tử vong thương tâm, trưa 21/4 UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã có báo cáo ban đầu.

Theo báo cáo của UBND quận Đống Đa, hồi 1h10 phút ngày 21/4, tại ngõ 65, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên xảy ra vụ hỏa hoạn.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Vụ cháy ở Kim Liên: 7 người trong một gia đình thương vong

Ngay sau khi nhận được tin báo có tính chất nghiêm trọng, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, gồm: Công an Quận (Đội ĐTTH, Đội CS PCCC&CNCH, Đội KTHS, Công an phường Kim Liên) phối hợp các đơn vị thuộc Công an Thành phố và UBND phường Kim Liên, các lực lượng dân phòng tại chỗ có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, huy động và sử dụng: 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng các phương tiện cứu nạn cứu hộ cấp cứu người bị nạn.

Đến 1h23 phút, vụ cháy hoàn toàn được dập tắt, UBND Quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định.

Qua xác minh, xác định đám cháy xảy ra tại căn nhà của hộ gia đình P116 B9 tập thể Kim Liên, tại ngõ 6, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên. Hiện trạng nhà có 2 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 41m, nhà có lối thoát hiểm trên nóc nhà. Thời điểm xảy ra đám cháy, trong nhà có 7 người.

Bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 người tử vong gồm: bà Đ.T.M. (SN 1948; chủ hộ); chị Đ.M.H. (SN 1985; con dâu của bà M.), anh B.N.K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu B.N.P. (SN 2012; con trai của anh L.), cháu B.G.H. (SN 2021, Cháu nội chủ hộ).

Xác định nguyên nhân ban đầu

Kết quả điều tra ban đầu xác định đám cháy do lửa phát cháy tại tầng 1 căn nhà số P116 B9 tập thể Kim Liên. Nhà có người 5 bị mắc kẹt tại tầng 2 và 2 người đã thoát qua cửa tum thang sang mái nhà bên cạnh.

Mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sớm, tuy nhiên do căn nhà dạng nhà ống nhỏ không có đường thoát nhiệt làm nhiệt cao và khói bốc nhanh dẫn đến hậu quả làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Người dân theo dõi vụ việc.

Anh B.N.L. và cháu B.Q.H. chạy lên tầng tum đã được lực lượng công an cùng người dân hướng dẫn, cứu thoát kịp thời ra ngoài bằng cửa thoát hiểm tại tầng tum, bị bỏng ở 2 bàn tay và 2 bàn chân được đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Tình trạng sức khỏe không nguy kịch, hiện vẫn đang theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Chính quyền chỉ đạo tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình nạn nhân

Về công tác thăm hỏi, hỗ trợ gia đình: Quận ủy, UBND quận Đống Đa chỉ đạo các phòng chức năng, chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình nạn nhân sau vụ cháy.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN, các đoàn thể, tổ dân phố phường Kim Liên đã thăm hỏi, nắm bắt các đề xuất, nguyện vọng của gia đình để triển khai công tác hỗ trợ gia đình.

Về các nhiệm vụ tiếp theo: Quận ủy, UBND quận Đống Đa tiếp tục chỉ đạo Công an quận phối các phòng, đơn vị thuộc Công an Thành phố Hà Nội trong công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân và giải quyết, khắc phục hậu quả của vụ việc theo quy định.

Các đơn vị chức năng phối hợp cùng UBND phường Kim Liên chỉ đạo các lực lượng làm công tác vệ sinh, đảm bảo sinh hoạt của các hộ gia đình xung quanh; Công an Phường phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

