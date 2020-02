Hé lộ kết luận việc Hyun Bin có hay không liên quan tới nhóm chat "săn" gái trẻ của Jang Dong Gun và Joo Jin Mo

Mới đây, chương trình "Heard It Through the Grapevine" của Channel A có đề cập tới lùm xùm lộ tin nhắn trao đổi về việc "săn" gái trẻ giữa Jang Dong Gun và tài tử "Hoàng hậu Ki" Joo Jin Mo trong quá khứ. Những tin nhắn này bị lộ sau khi một nhóm hacker tuyên bố chúng nắm giữ nhiều tài liệu riêng tư của nghệ sĩ Hàn trong đó có Joo Jin Mo.

Các phóng viên tại chương trình đã có buổi thảo luận về nhóm chat bao gồm Jang Dong Gun, Joo Jin Mo, hai diễn viên khác, một idol, một đạo diễn và một đầu bếp nổi tiếng. Theo đó, nam diễn viên "Hạ cánh nơi anh" Hyun Bin cũng bị nghi ngờ là một trong những thành viên của nhóm chat trên vì cái tên "Bin" xuất hiện nhiều lần trong các đoạn trò chuyện. Tuy nhiên thật may mắn là dường như Hyun Bin không làm bất cứ điều gì sai trái, kể cả trong trường hợp anh thực sự có mặt ở nhóm chat trên.

Một phóng viên tiết lộ tại chương trình: "Tôi đã đọc tất cả 688 tin nhắn. Thậm chí nếu sự thật danh tính người sử dụng có là Hyun Bin đi nữa thì cũng chẳng có gì nhiều để nói. Các fan của Hyun Bin không nên lo lắng về vấn đề này quá". Trước đó, công ty quản lý của Hyun Bin đã đưa ra thông báo cho biết họ sẽ có biện pháp pháp lý chống lại những bình luận ác ý cũng như các tin đồn sai sự thật.

Nguồn: Channel A