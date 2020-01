Thực hư chuyện tin nhắn của Joo Jin Mo bị phát tán có nhắc tới mối quan hệ giữa Song Hye Kyo - Hyun Bin và cả Bi Rain?

Trang QQ mới đây đưa tin, trong ngày 20/1, những câu chuyện xung quanh phần tin nhắn "săn" gái trẻ của tài tử "Hoàng hậu Ki" Joo Jin Mo và Jang Dong Gun tiếp tục được đưa ra bàn luận. Tuy nhiên, nhân vật chính lần này lại không phải hai nam tài tử trên mà là mối quan hệ giữa Song Hye Kyo - Hyun Bin và cả Bi Rain.

Trong phần lịch sử tin nhắn trên Kakaotalk của Joo Jin Mo vã những người bạn nổi tiếng, họ chủ yếu nói về chuyện đánh golf. Đặc biệt, Hyun Bin cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện này. Theo đó, ai cũng biết rằng, Hyun Bin, Joo Jin Mo và Jang Dong Gun là những người bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, trong một đoạn tin nhắn, Jang Dong Gun bất ngờ nói: "Hyun Bin, Bi Rain và Song Hye Kyo - 3 người này". Rồi Joo Jin Mo tỏ ra khá ngạc nhiên khi nói: "ah, ah...".

Ai cũng biết, cặp đôi Song Hye Kyo và Bi Rain bắt đầu dính tin đồn hẹn hò sau khi bộ phim "Full House" trở thành hiện tượng trên toàn cầu. Tuy nhiên, cặp đôi chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận về mối quan hệ này. Về phần Hyun Bin, anh là người đàn ông thứ 2 sau Lee Byung Hun mà Song Hye Kyo thừa nhận hẹn hò. Cả hai bén duyên trên phim trường "The World That They Live In" vào năm 2008. Tuy nhiên, sau 3 năm bên nhau, cặp đôi đã nói lời chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Ngay lập tức, tin tức này đã gây ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Trong khi một số cư dân mạng cảm thấy bất ngờ và thất vọng về Song Hye Kyo thì rất nhiều netizen lại có phản ứng ngược lại. Họ cho rằng, hình chụp tin nhắn trên không hề xuất hiện trên các trang mạng ở Hàn Quốc mà chỉ xuất hiện ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, những tin nhắn này cũng không hề có sự xác minh. Ngoài ra, nhiều người cho rằng, câu nói của Jang Dong Gun cũng không hề nói lên điều gì.

Nguồn: QQ