Hé lộ hồ sơ mật World Cup: Messi bị dọa đánh bom liều chết, Ronaldo gặp fan cuồng đột nhập khách sạn

Một hồ sơ nội bộ của cảnh sát vừa được tiết lộ đã phơi bày mặt tối phía sau kỳ World Cup 2026 vừa qua. Từ những lời đe dọa đánh bom nhằm vào Lionel Messi, fan cuồng đột nhập khách sạn của Cristiano Ronaldo cho đến hàng nghìn tin nhắn đe dọa trọng tài, giải đấu lớn nhất hành tinh đã phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ an ninh chưa từng được công bố.

Theo tài liệu được trang Informacion.es tiếp cận, đội tuyển Argentina là một trong những mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất trong suốt giải đấu. Trước trận gặp Jordan, một người đàn ông được cho là đã gọi điện đến sân bay Dallas, tuyên bố hắn cùng hai đồng phạm sẽ mang theo bom tự chế và súng trường AR-15 để tấn công sân vận động. Đáng lo ngại, đối tượng còn tuyên bố sẽ sát hại Lionel Messi, bên cạnh việc nhắm vào cảnh sát và cầu thủ của cả hai đội.

Lionel Messi là mục tiêu của một số lời đe dọa khủng bố (Ảnh: Shutterstock Editorial) Lionel Messi là mục tiêu của một số lời đe dọa khủng bố (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Những lời đe dọa chưa dừng lại ở đó. Trước trận Argentina gặp Ai Cập, một tài khoản trên mạng xã hội X đăng tải thông điệp rùng rợn rằng sẽ kích nổ bốn quả bom buộc trên người ngay trong sân vận động nhằm vào Messi. Ngay trong thời gian trận đấu diễn ra, cảnh sát tiếp tục nhận cuộc gọi từ một người đàn ông khẳng định đã cài ba quả bom trong các thùng rác trên khán đài. Sự việc buộc lực lượng chức năng phải triển khai đội rà phá bom mìn cùng chó nghiệp vụ để kiểm tra toàn bộ sân đấu.

Cristiano Ronaldo cũng không tránh khỏi những sự cố liên quan đến an ninh. Theo hồ sơ, một nhân viên FIFA từng báo động sau khi phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường liên tục dò hỏi thông tin về nơi ở của siêu sao người Bồ Đào Nha trong thời gian dự World Cup. Ở một vụ việc khác, một fan cuồng đã đột nhập vào khách sạn nơi Ronaldo lưu trú và tìm cách bước vào thang máy cùng anh. Sau khi bị khống chế, người này khai rằng chỉ muốn chụp một bức ảnh selfie với thần tượng.

Cristiano Ronaldo bị một cổ động viên cuồng nhiệt quấy rối (Ảnh: Getty) Cristiano Ronaldo bị một cổ động viên cuồng nhiệt quấy rối (Ảnh: Getty)

Không chỉ các cầu thủ, đội ngũ trọng tài cũng trở thành mục tiêu công kích. Sau trận Argentina gặp Ai Cập, trọng tài chính François Letexier nhận hơn 6.000 tin nhắn mang nội dung đe dọa qua WhatsApp cá nhân vì những quyết định gây tranh cãi trên sân. Trọng tài VAR Willy Delajod cũng liên tục nhận những lời chửi bới, thậm chí cả đe dọa tính mạng từ người hâm mộ Ai Cập.

Trọng tài Francois Letexier đã nhận được hơn 6.000 lời đe dọa qua WhatsApp (Ảnh: Getty) Trọng tài Francois Letexier đã nhận được hơn 6.000 lời đe dọa qua WhatsApp (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Kylian Mbappe trở thành nạn nhân của hàng loạt lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Sau thất bại của Paraguay trước tuyển Pháp, một nhóm CĐV nước này còn đốt hình nộm mang tên tiền đạo người Pháp để phản đối.

Ảnh: Getty

Nhiều cầu thủ khác cũng phải hứng chịu áp lực khủng khiếp sau những sai lầm trên sân cỏ. Tiền đạo Alexander Sorloth cùng vợ bị đe dọa sau tình huống không chuyền bóng cho Erling Haaland trong trận tứ kết giữa Na Uy và tuyển Anh. Tương tự, cầu thủ Colombia Jaminton Campaz cũng nhận hàng loạt lời dọa giết sau khi đá hỏng quả phạt đền khiến đội nhà bị loại.

Tiền đạo Alexander Sorloth (trái) nhận được lời đe dọa giết người vì không chuyền bóng cho Haaland trên sân (Ảnh: Getty) Tiền đạo Alexander Sorloth (trái) nhận được lời đe dọa giết người vì không chuyền bóng cho Haaland trên sân (Ảnh: Getty)

Những mối nguy không chỉ xuất hiện trên mạng. Đội tuyển Anh từng xảy ra sự cố khi một người đàn ông cầm cờ lê bất ngờ xâm nhập vào khu vực trung tâm truyền thông và la hét trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên.

Chính vì vậy, đại bản doanh của "Tam sư" tại Mỹ được thiết lập hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt với ba vòng an ninh, hàng rào bê tông, màn chắn chống bắn tỉa, vùng cấm bay để ngăn máy bay không người lái cùng lực lượng cảnh sát có vũ trang tuần tra 24/24.

Những thông tin trong hồ sơ cho thấy phía sau bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup là một cuộc chiến an ninh căng thẳng, nơi lực lượng chức năng phải xử lý hàng loạt mối đe dọa nhằm vào các ngôi sao, trọng tài và cả các đội tuyển để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn.