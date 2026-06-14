Trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động và thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, Mexico bất ngờ rúng động bởi một vụ ám sát nghiêm trọng liên quan đến một quan chức địa phương. Theo truyền thông quốc tế, thị trưởng José Ángel Bravo Martínez của thị trấn San Miguel Amatitlán, bang Oaxaca, đã bị các tay súng bắn chết ngay bên ngoài nhà riêng trong một vụ tấn công được cho là có liên quan đến các băng đảng tội phạm hoạt động tại khu vực.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi World Cup 2026 chính thức khai mạc tại Mexico, Mỹ và Canada, khiến dư luận không khỏi lo ngại về tình hình an ninh tại quốc gia chủ nhà. Điều khiến vụ việc càng gây chấn động là hiện trường vụ ám sát nằm cách sân vận động tổ chức trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi chưa đầy 200 dặm (khoảng 320 km). Trong bối cảnh hàng triệu du khách quốc tế đang đổ về Mexico để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vụ tấn công nhằm vào một quan chức địa phương ngay trước cửa nhà đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông toàn cầu.

Thị trưởng San Miguel Amatitlan, Jose Angel Bravo, bị bắn chết sau khai mạc World Cup 2026 chỉ vài ngày (Nguồn: NHP) Thị trưởng San Miguel Amatitlan, Jose Angel Bravo, bị bắn chết sau khai mạc World Cup 2026 chỉ vài ngày (Nguồn: NHP)

Cảnh sát thành phố Mexico đứng gác bên ngoài sân bay quốc tế Mexico City (Ảnh: Getty) Cảnh sát thành phố Mexico đứng gác bên ngoài sân bay quốc tế Mexico City (Ảnh: Getty)

Giới chức Mexico đã lập tức mở cuộc điều tra quy mô lớn nhằm truy tìm thủ phạm. Thống đốc bang Oaxaca, Salomón Jara Cruz, tuyên bố các lực lượng an ninh đã được huy động ngay từ những giờ đầu tiên để làm rõ vụ án và đưa những người liên quan ra trước công lý.

Bang Oaxaca từ lâu được xem là khu vực phức tạp về an ninh khi nhiều tổ chức tội phạm cạnh tranh ảnh hưởng và kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy. Đây cũng là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào chính trị gia và quan chức địa phương.

Vụ ám sát mới nhất tiếp tục làm dấy lên những câu hỏi về tình hình an ninh tại Mexico trong thời điểm quốc gia này đang là tâm điểm của thế giới nhờ World Cup 2026. Dù chính phủ Mexico khẳng định đã triển khai lực lượng an ninh hùng hậu gồm hàng chục nghìn cảnh sát, binh sĩ và nhân viên bảo vệ tại các thành phố đăng cai, những vụ việc bạo lực nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây.

Trong lúc World Cup 2026 đang mang đến bầu không khí lễ hội trên khắp Mexico, vụ sát hại thị trưởng José Ángel Bravo Martínez là lời nhắc nhở rằng cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức tại quốc gia Bắc Mỹ này vẫn còn rất cam go và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.