Trận chung kết trong mơ của World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào lúc 02h00 ngày 20/7 trên sân vận động MetLife (Mỹ) đang thu hút sự chú ý của toàn cầu. Đây không chỉ là cuộc chạm trán giữa hai thế lực bóng đá đỉnh cao, mà còn là bài toán nan giải cho nhà đương kim vô địch Argentina trước một "Cơn cuồng phong đỏ" đang càn quét mọi chướng ngại vật trên đường vào chung kết.

Nhận định trước trận đấu

Nhìn lại hành trình đã qua, Argentina tiến vào trận đấu cuối cùng bằng bản lĩnh và cả sự đồng hành của may mắn. Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã trải qua những vòng knock-out đầy nghẹt thở, từ những hiệp phụ căng thẳng cho đến các bàn thắng quyết định ở phút bù giờ. Điểm tựa lớn nhất của nhà ĐKVĐ vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi 39, chủ nhân của 8 danh hiệu Quả bóng vàng vẫn đang sắm vai kiến trúc sư trưởng, trực tiếp ghi bàn, kiến tạo và truyền cảm hứng cho các đồng đội xung quanh như Lautaro Martinez hay Enzo Fernandez chiến đấu quả cảm. Tuy nhiên, lối chơi phụ thuộc lớn vào các khoảnh khắc ngôi sao đang trở thành điểm cốt tử của đại diện Nam Mỹ.

Trái ngược với sự chật vật của đối thủ, Tây Ban Nha phô diễn một sức mạnh hủy diệt và mang tính hệ thống cao. Ngoại trừ trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde ở ngày ra quân, "La Roja" đã toàn thắng cả 6 trận kế tiếp. Họ lần lượt khuất phục Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 và mới nhất là chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ứng cử viên nặng ký Pháp. Triết lý kiểm soát bóng chủ động, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương giúp Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải đấu khi mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn.

Lực lượng 2 đội

Về mặt lực lượng, Tây Ban Nha đón nhận tin vui khi hai trụ cột Lamine Yamal và Pedro Porro chỉ bị đau nhẹ sau bán kết và sẵn sàng đá chính với Dani Olmo và Nico Williams hỗ trợ cho trung phong Oyarzabal. Phía bên kia chiến tuyến, Argentina chịu tổn thất nhỏ khi hậu vệ Leonardo Balerdi vắng mặt vì chấn thương, buộc HLV Scaloni phải kỳ vọng vào cặp trung vệ Romero - Lisandro Martinez để đứng vững trước các đợt hãm thành từ đại diện châu Âu.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ sở Bò tót khi họ giành tới 3 chiến thắng trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Đáng chú ý, các cuộc đối đầu này luôn diễn ra cởi mở với việc cả hai đội đều ghi bàn và có bàn thắng xuất hiện ngay trong hiệp một.

Khi sự thực dụng và tính tổ chức của Tây Ban Nha chạm trán với tinh thần cống hiến cùng sự già rơ của Argentina, thế trận chặt chẽ nhưng ẩn chứa bùng nổ là điều được dự báo trước.