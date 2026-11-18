Madison Huang, con gái của Jensen Huang, vẫn đảm nhiệm vị trí cấp cao tại Nvidia dù cha cô không còn giữ vai trò lãnh đạo cao nhất. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cô trong nội bộ cùng mối quan hệ gia đình với nhà sáng lập đang đặt ra những câu hỏi về quyền lực và xung đột lợi ích tại tập đoàn công nghệ này.

Con gái Jensen Huang có sức ảnh hưởng vượt ngoài chức danh tại Nvidia

Madison Huang, 35 tuổi, hiện giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng Physical AI (AI vật lý) tại Nvidia. Công việc của cô liên quan đến việc quảng bá và phát triển các nền tảng công nghệ như Omniverse, OpenUSD, Cosmos, Isaac và Isaac GR00T.

Tuy nhiên theo The New York Times, phạm vi ảnh hưởng của Madison tại Nvidia trước đây được cho là rộng hơn nhiều so với chức danh chính thức.

Jensen Huang và con gái Madison Huang, người hiện vẫn giữ vị trí cấp cao tại Nvidia (Ảnh: Reuters)

Cô từng đóng vai trò gần giống chánh văn phòng của cha, thường xuyên tham gia các cuộc họp cấp cao và có tiếng nói trong nhiều quyết định liên quan đến truyền thông, tiếp thị cũng như hình ảnh của công ty.

Hơn một chục nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Nvidia được The New York Times phỏng vấn cho biết Madison từng tham gia các cuộc họp hàng quý giữa Jensen Huang và đội ngũ điều hành, hỗ trợ chuẩn bị nội dung trình bày trước hội đồng quản trị, đồng thời tham gia định hướng chiến lược truyền thông của tập đoàn.

Một số người đánh giá Madison là người có năng lực, nhạy bén và có khả năng đại diện cho Nvidia tại các sự kiện bên ngoài.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng mối quan hệ trực tiếp với cha khiến cô sở hữu vị thế đặc biệt trong công ty, tạo ra khoảng cách với một số lãnh đạo giàu kinh nghiệm hơn.

Phong cách làm việc của Madison cũng là chủ đề gây tranh luận. Theo chia sẻ của cấp dưới, cô đôi khi có cách quản lý quá cứng rắn, khiến các cuộc họp trở nên căng thẳng.

Một sự việc đáng chú ý xảy ra trước thềm hội nghị tại New Delhi (Ấn Độ) vào tháng 2/2026. Jensen Huang ban đầu dự kiến tham dự nhưng sau đó rút khỏi sự kiện và cử Jay Puri, một lãnh đạo lâu năm của Nvidia, thay mặt mình.

Trong quá trình chuẩn bị, Madison được cho là không hài lòng với cách tổ chức và đã công khai chỉ trích những người phụ trách, trong đó có Jay Puri, trong một cuộc gọi với các nhân viên liên quan. Theo những người nắm rõ sự việc, cuộc trao đổi trở nên căng thẳng đến mức Puri phải yêu cầu Madison ngừng lớn tiếng để ông có thể giải thích và trả lời các câu hỏi.

Sau đó chưa đầy 6 tháng, Jay Puri rời Nvidia. Tuy nhiên, không có thông tin xác nhận sự việc giữa hai người có liên quan đến quyết định rời công ty của vị lãnh đạo này.

Một trường hợp khác liên quan đến Ian Buck, Phó chủ tịch Nvidia, người có đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển CUDA - nền tảng phần mềm cốt lõi của tập đoàn.

Trước một sự kiện dành cho các nhà phát triển vào tháng 3/2026, Madison được cho là đã chỉ trích Buck trước nhóm truyền thông về cách ông chuẩn bị và trình bày tài liệu cho báo chí.

Những bất đồng trong cách làm việc với Madison khiến một số lãnh đạo cấp cao gặp khó khăn khi phối hợp với cô. Hơn 10 lãnh đạo cấp cao được cho là đã rời Nvidia trong vòng 3 năm qua vì không muốn tiếp tục làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của Madison.

Trước những vấn đề này, bộ phận nhân sự Nvidia từng tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng quản lý hằng tuần cho Madison trong nhiều tháng, nhằm cải thiện cách điều hành và phối hợp với đồng nghiệp.

Ban lãnh đạo Nvidia đối mặt bài toán xung đột lợi ích

Vai trò của Madison Huang càng được chú ý khi Nvidia bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực. Sau khi Jensen Huang rời vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị từ ngày 12/11/2026, Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO), được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Ngoài Madison, một số thành viên khác trong gia đình Jensen Huang cũng đang làm việc tại Nvidia. Con trai ông, Spencer Huang, giữ chức Giám đốc quản lý sản phẩm trong lĩnh vực robot, trong khi con rể Nico Caprez đảm nhiệm công việc liên quan đến kinh doanh hạ tầng AI.

Trong hơn 30 năm lãnh đạo, Jensen Huang đã xây dựng mô hình điều hành mang đậm dấu ấn cá nhân, trực tiếp tham gia nhiều hoạt động từ định hướng công nghệ đến chiến lược kinh doanh. Vì vậy, quá trình chuyển giao không chỉ đơn thuần là thay đổi người đứng đầu mà còn đặt ra yêu cầu duy trì sự ổn định trong bộ máy quản trị.

Đối với Colette Kress, thách thức lúc này là vừa bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, vừa xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, trong đó quyền hạn của các thành viên gia đình nhà sáng lập được xác định rõ ràng.

Nguồn: Deccan Herald, The New York Times