Ở tuổi 54, Vương hậu Mary của Đan Mạch vẫn là một trong những biểu tượng thời trang hoàng gia được yêu thích nhờ khả năng kết hợp trang phục tinh tế. Không nhất thiết phải diện những thiết kế xa xỉ đắt đỏ, bà luôn biết cách tạo nên vẻ ngoài sang trọng bằng những món đồ có phom dáng đẹp và cách phối màu khéo léo.

Mới đây, khi tham dự Hội nghị Copenhagen về bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, trẻ em gái tại bảo tàng Ny Carlsberg Glyptotek ở Đan Mạch ngày 16/11, Vương hậu Mary tiếp tục thu hút sự chú ý với bộ trang phục mang phong cách công sở hiện đại. Đáng nói, món đồ nổi bật nhất lại đến từ Zara, thương hiệu thời trang phổ thông vốn rất quen thuộc với phụ nữ trên toàn thế giới.

Chiếc áo khoác Zara và bí quyết giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn

Xuất hiện tại sự kiện, Vương hậu Mary lựa chọn chiếc áo khoác màu đen của Zara với thiết kế ve cổ độc đáo, kết hợp cùng áo cổ lọ màu đỏ burgundy và quần ống rộng đồng tông. Tổng thể trang phục mang đậm tinh thần power dressing (phong cách thời trang thể hiện sự tự tin, quyền lực), nhưng vẫn có nét mềm mại, nữ tính. Thay vì để chiếc áo khoác suông tự nhiên, bà sử dụng một chiếc thắt lưng mảnh màu đen để nhấn vào vòng eo, tạo đường cong rõ ràng và giúp vóc dáng trở nên cân đối hơn. Đây cũng là một trong những thủ thuật phối đồ quen thuộc của Vương hậu Mary, đặc biệt khi diện blazer hoặc áo khoác có cấu trúc cứng cáp.

Điều thú vị là chiếc thắt lưng nhỏ lại có khả năng thay đổi đáng kể cảm giác về toàn bộ trang phục. Với những mẫu áo khoác dáng dài hoặc có phần vai rộng, việc nhấn eo giúp tạo tỷ lệ cơ thể thanh thoát, tránh cảm giác nặng nề. Trong khi đó, quần ống rộng mang đến sự thoải mái, đồng thời cân bằng vẻ chỉn chu của chiếc áo khoác. Vương hậu Mary hoàn thiện diện mạo bằng túi xách đan màu đen cỡ lớn, mái tóc nâu uốn sóng nhẹ và lối trang điểm tự nhiên. Không sử dụng quá nhiều phụ kiện nổi bật, bà để đường cắt may và màu sắc trang phục trở thành điểm nhấn chính.

Phối đỏ burgundy với đen: Công thức mặc đẹp mùa lạnh đáng học hỏi

Bên cạnh chiếc áo khoác Zara, cách sử dụng màu sắc cũng là điểm đáng chú ý trong lần xuất hiện này. Vương hậu Mary lựa chọn đỏ burgundy, gam màu rượu vang trầm đang được ưa chuộng trong thời trang thu đông, để kết hợp với sắc đen cổ điển. Nếu màu đen mang lại cảm giác chỉn chu, mạnh mẽ thì burgundy giúp tổng thể trở nên ấm áp, có chiều sâu và bớt đơn điệu. Đây là sự kết hợp đặc biệt phù hợp với phụ nữ trưởng thành, bởi không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo dấu ấn riêng. Đáng chú ý, áo cổ lọ và quần của Vương hậu Mary không hoàn toàn trùng sắc độ, tạo nên sự chuyển màu nhẹ giữa các lớp trang phục.

Trên New My Royals, bộ đồ nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một số độc giả đánh giá cao khả năng sử dụng thắt lưng của Vương hậu Mary, trong khi những người khác cho rằng sắc đỏ của áo và quần chưa thực sự đồng nhất. Dù vậy, cách phối đồ vẫn mang đến một gợi ý thú vị cho phụ nữ yêu thích thời trang công sở: Không cần thay mới toàn bộ tủ quần áo, chỉ cần kết hợp áo khoác đen, áo len cổ lọ, quần âu và một chiếc thắt lưng phù hợp cũng có thể tạo nên diện mạo thanh lịch. Với phụ nữ Việt Nam, công thức này đặc biệt dễ ứng dụng trong những ngày miền Bắc chuyển lạnh, khi áo blazer hoặc áo khoác mỏng trở thành món đồ không thể thiếu.

Một lần nữa, Vương hậu Mary cho thấy phong cách sang trọng không nhất thiết phải gắn với những thương hiệu đắt đỏ. Đôi khi, bí quyết mặc đẹp lại nằm ở khả năng hiểu vóc dáng, lựa chọn màu sắc và biết cách biến những thiết kế quen thuộc thành trang phục mang dấu ấn cá nhân.