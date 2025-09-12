Hé lộ chuyên ngành bác sĩ nội trú "siêu hot": Hết chỉ tiêu ngay từ thí sinh thứ 33

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo tinh hoa, khởi nguồn từ Pháp và được áp dụng ở Việt Nam từ năm 1974. Với độ khó nổi tiếng, các sinh viên y khoa vẫn truyền nhau câu: “Khó như thi bác sĩ nội trú”.

Để bước vào chương trình này, sinh viên phải tốt nghiệp chính quy loại khá trở lên, tuổi không quá 27, sức khỏe đảm bảo và chỉ được dự thi một lần trong đời. Chỉ 5-10% sinh viên y khoa mỗi khóa vượt qua kỳ thi để trở thành bác sĩ nội trú. Chương trình kéo dài ba năm, sau khi sinh viên đã hoàn thành sáu năm đại học, nghĩa là gần một thập kỷ học tập – rèn luyện liên tục.

Kỳ thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội năm 2025 được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 900 thí sinh, sử dụng ngân hàng 2.000 câu hỏi mới để đảm bảo tính khách quan.

Các thí sinh khóa 50 đăng ký chuyên ngành. (Ảnh: HMU)

Vào chiều ngày 9/9 vừa qua, Trường Đại học Y Hà Nội đã long trọng tổ chức “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025”. Matching Day được coi là “cột mốc định mệnh” của sinh viên y khoa sau kỳ thi bác sĩ nội trú. Đây là ngày các thí sinh chính thức chọn chuyên ngành mà mình sẽ gắn bó suốt ba năm đào tạo nội trú – bước chuyển từ sinh viên sang bác sĩ thực thụ.

Tại lễ Match Day, mỗi thí sinh được gọi tên theo thứ tự điểm thi và chỉ có 30 giây để tuyên bố chuyên ngành lựa chọn. Giây phút dõng dạc cất tiếng chọn Sản – Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Phẫu thuật tạo hình hay Nội tim mạch… đều trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của các thí sinh.

Riêng chuyên ngành Sản – Phụ khoa đã hết chỉ tiêu ngay ở thí sinh thứ 33, cho thấy sức hút đặc biệt của chuyên ngành này.

Sức hút của chuyên ngành Sản – Phụ khoa

Sản – Phụ khoa được coi là chuyên ngành y tế quan trọng, tập trung vào sức khoẻ sinh sản của phụ nữ từ giai đoạn mang thai, trong quá trình sinh nở, đến hậu sản và điều trị bệnh lý phụ khoa,...

Lĩnh vực này cũng gắn liền với những ca cấp cứu nguy hiểm: băng huyết, vỡ tử cung, tiền sản giật… khi chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình điều trị cũng để lại hậu quả lớn cho bệnh nhân.

Ngoài chuyên môn, bác sĩ sản còn cần kỹ năng giao tiếp, ứng xử tinh tế với bệnh nhân nữ – nhóm bệnh nhân đặc biệt nhạy cảm về tâm lý.

Chia sẻ về sức hút của chuyên ngành Sản – Phụ khoa, Thầy thuốc nhân dân - GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng Bộ môn Sản – Đại học Y Hà Nội cho hay: “Tôi rất tự hào khi năm nay Sản – Phụ khoa tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của các bác sĩ trẻ đầy tài năng và triển vọng”.

Theo ông Ánh, chuyên ngành Sản – Phụ khoa chỉ có 15 suất, trở thành “điểm nóng” thu hút sự quan tâm đặc biệt. Những gương mặt được gọi tên đều là sinh viên xuất sắc: có người là thủ khoa đầu vào, có người mang ký ức tuổi thơ gắn với ca sinh tử của chính mẹ mình để nuôi mơ ước khoác áo blouse. Các thí sinh chọn Sản – Phụ khoa không chỉ vì đây là ngành “hot”, mà bởi đã lắng nghe tiếng gọi từ trái tim.

Mỗi bác sĩ nội trú Sản – Phụ khoa đều chia sẻ chung lý tưởng: đồng hành cùng sự sống, bảo vệ sức khỏe phụ nữ và những sinh linh bé nhỏ trong khoảnh khắc mong manh nhất. Đây cũng là một trong những chuyên ngành khắc nghiệt nhất, đòi hỏi kiến thức sâu rộng, kỹ năng tinh tế, tinh thần thép và hơn hết là trái tim nhân văn.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh xúc động: “Tôi thấy ở các em không chỉ là năng lực, mà còn là khát vọng cống hiến thực sự. Tương lai ngành Sản – Phụ khoa sẽ nằm trong tay những bác sĩ trẻ có trái tim và trách nhiệm”.