Tình cờ đến... bất ngờ chính là tên của 2 nữ Bác sĩ Nội trú này: Người hô tên trước là Thuý Kiều, người hô sau là Thuý Vân!

Buổi "Match Day 2025" của Đại học Y Hà Nội vẫn tiếp tục gây bão mạng xã hội, khi bên cạnh chuyện học hành siêu giỏi của các tân bác sĩ nội trú thì dân mạng còn "soi" ra nhiều điều thú vị, hài hước.

Theo đó, trong buổi đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú, dân tình phát hiện có 2 nữ bác sĩ trùng hợp thay lại tên là Thuý Kiều - Thuý Vân. Và hài hước ở chỗ, bác sĩ Thuý Kiều có số thứ tự trước bác sĩ Thuý Vân.

Cụ thể bác sĩ Đặng Thị Thuý Kiều có số thứ tự 105, chọn chuyên ngành Ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội và bác sĩ Hồ Thị Thuý Vân số thứ tự 144, chọn chuyên ngành Nội khoa, cũng tại Đại học Y Hà Nội.

Sự trùng hợp bất ngờ này khiến nhiều cư dân mạng hài hước bình luận: "Đúng là "Đầu lòng 2 ả tố nga/ Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân".

Bác sĩ Đặng Thị Thuý Kiều

Bác sĩ Hồ Thị Thuý Vân

Học Ngoại khoa và Nội khoa là học gì?

Trong lĩnh vực y khoa, Nội khoa và Ngoại khoa là hai chuyên ngành quan trọng, bổ trợ lẫn nhau trong việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Tuy cùng chung mục tiêu cứu chữa, nhưng phương pháp tiếp cận và nội dung học tập của mỗi ngành lại có những đặc thù riêng.

1. Học Nội khoa là gì?

Nội khoa tập trung vào chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phương pháp nội khoa không phẫu thuật. Sinh viên, bác sĩ theo học chuyên ngành này sẽ được đào tạo về:

- Các bệnh lý liên quan đến nội tạng như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, nội tiết, thận – tiết niệu...

- Kỹ năng thăm khám lâm sàng, đọc kết quả xét nghiệm, hình ảnh y học (X-quang, CT, MRI…).

- Sử dụng thuốc và liệu pháp hỗ trợ trong điều trị.

- Khả năng quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc bệnh nhân lâu dài.

Điểm nổi bật của Nội khoa là sự tỉ mỉ, chính xác trong chẩn đoán và theo dõi tiến triển của bệnh, đòi hỏi khả năng tư duy logic, nhẫn nại và kiến thức rộng.

2. Học Ngoại khoa là gì?

Ngoại khoa liên quan đến điều trị bệnh bằng phẫu thuật hoặc thủ thuật can thiệp. Người học Ngoại khoa sẽ được rèn luyện về:

- Nguyên lý và kỹ thuật phẫu thuật, từ cơ bản đến chuyên sâu.

- Các chuyên ngành nhỏ như ngoại tổng quát, ngoại chấn thương – chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại lồng ngực, ngoại tiết niệu...

- Kỹ năng xử lý tình huống cấp cứu, chấn thương và biến chứng sau mổ.

- Kết hợp với điều trị nội khoa để chăm sóc bệnh nhân toàn diện.

Ngoại khoa đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, bản lĩnh vững vàng và phản xạ nhanh trong những ca phẫu thuật khó khăn, đôi khi mang tính sinh tử.

3. Sự kết hợp giữa Nội khoa và Ngoại khoa

Dù khác nhau về phương pháp điều trị, nhưng Nội khoa và Ngoại khoa luôn gắn kết chặt chẽ. Trước khi quyết định phẫu thuật, bệnh nhân thường được khám và điều trị nội khoa. Ngược lại, sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi và hỗ trợ bằng nội khoa để hồi phục.

Chính vì vậy, việc học Nội khoa và Ngoại khoa không chỉ trang bị kiến thức chuyên ngành, mà còn giúp sinh viên y khoa hiểu rõ sự tương tác toàn diện trong chăm sóc sức khỏe con người.