Hãy uống ly nước này liên tục trong 3 ngày để loại bỏ độc tố tích tụ trong gan, giúp da mịn đẹp hơi thở thơm hơn

Nhiều người tin rằng việc giải độc gan phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, nhưng "công thức giải độc" hiệu quả nhất thực ra lại nằm trong thực phẩm tươi xanh hàng ngày mà bạn thấy rất nhiều ngoài chợ!

Nước/sinh tố táo và cần tây là một loại đồ uống có thể "thanh lọc" gan tự nhiên, và bạn có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể sau khi uống nó trong 3 ngày.

Hơi thở của bạn sẽ trở nên thơm tho hơn, việc đi đại tiện dễ dàng hơn, và làn da có một vẻ hồng hào tự nhiên. Khi bạn uống thức uống này độc tố tích tụ trong gan sẽ được âm thầm loại bỏ, và tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Táo được biết đến là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng ít người biết về những đặc tính bảo vệ gan của chúng. Chất pectin trong táo hoạt động như một chất "làm sạch" đường ruột, hấp thụ kim loại nặng và các chất độc hại, đồng thời giảm gánh nặng giải độc cho gan. Táo cũng rất giàu vitamin C và polyphenol, những chất này cũng có thể bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do và thúc đẩy quá trình tuần hoàn trao đổi chất của gan.

Trong khi đó, cần tây lại là một "chất bảo vệ gan". Nó chứa apigenin và chất xơ, có thể đẩy nhanh quá trình tiết mật, giúp gan phân giải chất béo và thúc đẩy tuần hoàn máu, làm cho các kênh giải độc của gan hoạt động trơn tru hơn.

Nguyên liệu làm nước giải độc gan từ táo và cần tây

2 quả táo tươi, khoảng 3 nhánh rau cần tây Mỹ (hoặc nắm bó rau cần tây ta - loại nhỏ), 200ml nước ấm.

Cách làm nước giải độc gan từ táo và cần tây

Bước 1: Rửa thật sạch táo với baking soda sau đó bỏ lõi và cắt thành miếng (không cần gọt vỏ, vì vỏ chứa nhiều pectin hơn). Rau cần tây rửa sạch, để ráo nước rồi cắt thành khúc nhỏ. Nếu bạn thấy vị quá chát, có thể thêm một lát chanh hoặc một ít mật ong để tăng hương vị.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố. Thêm 200ml nước ấm và xay để được một cốc sinh tố giải độc mịn đặc. Nếu thích bạn có thể lọc bỏ bã trước khi uống. Uống lúc bụng đói mỗi sáng sẽ hiệu quả nhất.

Tại sao bạn có thể thấy kết quả sau khi uống liên tục trong 3 ngày?

Vì gan có chu trình giải độc riêng, việc tiêu thụ liên tục cho phép các chất dinh dưỡng trong thực phẩm tiếp tục hoạt động hiệu quả. Sau khi uống vào ngày đầu tiên, bạn có thể cảm thấy hơi co thắt ở bụng, đó là dấu hiệu cho thấy ruột đang tăng tốc quá trình trao đổi chất.

Ngày hôm sau, bạn sẽ thấy việc đi đại tiện của mình đều đặn hơn và tình trạng táo bón, đầy hơi trước đó cũng được cải thiện.

Khi thức dậy vào ngày thứ ba, hơi thở của bạn sẽ thơm tho hơn, da mặt đẹp hơn, và thậm chí cả bọng mắt cũng giảm đi đáng kể.

Nhiều người lo lắng rằng việc xay hoặc ép sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng. Trên thực tế, miễn là bạn thực hiện xong rồi uống ngay lập tức, bạn có thể giữ lại tối đa các hoạt chất trong táo và cần tây.

Cần lưu ý rằng cần tây có tính mát, vì vậy người có tỳ vị yếu có thể cho ít hơn, hoặc thêm một lát gừng khi xay/ép nước. Nên sử dụng táo còn vỏ để có dinh dưỡng đầy đủ hơn.

Ngoài ra, trong thời gian dùng thức uống này bạn nên hạn chế ăn cay và nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước hơn để giúp gan thải độc hiệu quả hơn.

Gan là "trung tâm giải độc" của cơ thể, âm thầm gánh vác gánh nặng. Khi căng thẳng chuyển hóa và độc tố tích tụ, các triệu chứng như da mặt kém sắc, mệt mỏi và táo bón sẽ xuất hiện.

Thay vì tốn nhiều tiền vào thực phẩm chức năng, sao bạn không thử nước ép táo và cần tây này? Nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và công thức đơn giản. Hãy uống thức uống này trong 3 ngày liên tiếp để giúp gan được "làm sạch sâu" một cách nhẹ nhàng và loại bỏ các độc tố tích tụ trong nhiều năm mà không cần phải ăn kiêng.