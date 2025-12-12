Công thức làm món ăn thơm lừng, siêu hợp vị để nhâm nhi ngày cuối tuần không khí lạnh tăng cường chuyển rét

Chân gà từng là một món ăn không mấy nổi bật trên bàn ăn, nhưng giờ đây chúng đã trở thành một món ngon được săn đón nhờ kết cấu độc đáo của mình. Sự xuất hiện của chân gà rút xương đã khiến việc ăn chân gà trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Món chân gà rút xương mà hôm nay chúng tôi giới thiệu kết hợp hương thơm đậm đà của sốt tương đậu ngọt với mùi thơm nướng đặc trưng, cùng với hương thơm của thì là, tạo nên một món ăn vặt hoàn hảo để thưởng thức cùng đồ uống hoặc trong khi xem TV.

Việc chuẩn bị chân gà rút xương là một công đoạn tỉ mỉ. Loại bỏ xương trong khi vẫn giữ lại da và gân sẽ tạo nên kết cấu dai, mềm, giúp bạn có trải nghiệm tuyệt thực sự thú vị khi thưởng thức. Sự kết hợp giữa sốt tương đậu ngọt và dầu hào là cốt lõi hương vị của món ăn này. Vị mặn ngọt đậm đà của sốt tương đậu ngọt bổ sung hoàn hảo cho vị umami của dầu hào. Ướp trong 20 phút giúp chân gà ngấm đều hương vị của nước sốt.

Sử dụng nồi chiên không dầu giúp bạn dễ dàng chế biến món ăn này tại nhà. Không cần đến thiết bị nướng than phức tạp; chỉ cần 15 phút là đủ để nướng chín món chân gà thơm ngon, giòn tan. Rắc thêm bột thì là sẽ ngay lập tức tạo nên hương vị đặc trưng của món nướng, vị cay của thì là hòa quyện với hương thơm của sốt tương đậu ngọt và những miếng chân gà được nướng sém, tạo nên một mùi hương khó cưỡng. Đối với những người thích ăn cay, bạn có thể rắc thêm một chút bột ớt. Vị cay kết hợp với hương vị sốt tương đậu ngọt và mùi khói nướng tạo nên trải nghiệm kích thích và gây nghiện hơn nữa.

Đồ ăn vặt có thể không hoành tráng như món ăn trong một bữa ăn chính, nhưng chúng luôn tạo nên bầu không khí sôi động với hương vị độc đáo và mùi thơm hấp dẫn. Khi bạn bè tụ tập, vài xiên chân gà nướng rút xương ăn kèm bia lạnh sẽ tạo nên một khoảnh khắc thư giãn và thú vị. Hoặc, khi xem phim một mình, nhấm nháp chân gà trong khi xem phim vừa dễ chịu vừa thỏa mãn.

Nguyên liệu làm món chân gà rút xương sốt tương đậu ngọt nướng

Nguyên liệu chính: 5 chân gà rút xương (tăng lượng tùy thuộc khẩu phần ăn), một ít hành lá thái nhỏ, 1 muỗng canh bột thì là, 1 cái hoa hồi nhỏ, 1 miếng quế nhỏ, 1 lá nguyệt quế, 2 lát gừng, 2 khúc hành lá.

Gia vị sốt ướp: 1 muỗng canh tương đậu ngọt, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu hào.

Cách làm món chân gà rút xương sốt tương đậu ngọt nướng

Bước 1: Chân gà rút xương bạn có thể mua loại đã được chế biến sẵn tại các siêu thị hoặc tự mua chân gà về, rửa thật sạch, sau đó cắt bỏ móng, dùng dao và kéo cắt/rạch rạch các đường trên chân gà để rút bỏ hết xương. Sau đó cho chân gà rút xương vào nồi, thêm gừng cắt lát, hoa hồi, quế và lá nguyệt quế, rượu nấu ăn và lượng nước ngập chân gà rồi nấu trong khoảng 5 phút.

Bước 2: Vớt chân gà ra, rửa sạch với nước ấm cho hết cặn bọt rồi để ráo. Tiếp đó cho chân gà rút xương vào bát thố, thêm sốt tương đậu ngọt rồi trộn đều. Sau đó thêm dầu hào và trộn đều một lần nữa. Ướp chân gà rút xương với các gia vị trong khoảng 20 phút.

Bước 3: Sau khi chân gà đã ngấm gia vị, bạn xiên từng chiếc vào que tre. Tiếp theo cho chân gà rút xương vào nồi chiên không dầu, rắc một nửa lượng bột thì là lên trên và nướng trong 10 phút. Sau đó lật mặt kia lên, rắc phần bột thì là còn lại và tiếp tục nướng trong 5 phút.

Thành phẩm món chân gà rút xương sốt tương đậu ngọt nướng

Chân gà sốt tương ngọt nướng là món ăn có màu sắc hút mắt, thơm phức. Những chiếc chân gà màu vàng nâu được nướng sém nhưng vẫn giữ được độ bóng nhờ thấm đẫm sốt gia vị đậm đà, vị ngọt mặn hài hòa, thịt mềm nhưng vẫn dai sần sật, thơm mùi bột thì là và gia vị đặc trưng. Món ăn này rất thích hợp để nhâm nhi vào những ngày lạnh hoặc bạn có thể ăn cùng cơm trắng, xôi.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chân gà rút xương sốt tương ngọt nướng!