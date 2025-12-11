99% mọi người chưa từng nấu thịt gà theo cách này: Thử ngay vì mềm ngon và nước sốt trộn với cơm thì tuyệt vị

Thịt gà là một trong những loại nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Việt. Nó mềm, bổ dưỡng và có thể được chế biến theo nhiều cách, vì vậy không có gì lạ khi mọi người đều yêu thích các món ăn từ thịt gà. Món thịt gà hôm nay chúng tôi giới thiệu sử dụng thịt gà tơ và cánh gà mềm, kết hợp với nước tương, sốt tương đậu ngọt và các gia vị khác. Qua quá trình nấu, món ăn trở nên thơm ngon và mềm, rất hợp khi ăn kèm với cơm trong tiết trời mùa đông.

Việc chọn gà tơ và cánh gà làm nguyên liệu chính đảm bảo kết cấu của món ăn. Thịt gà tơ thường mềm và dễ thấm gia vị. Trong khi đó cánh gà, với các lớp mỡ và thịt nạc xen kẽ, giàu collagen, mềm tan sau khi nấu.

Trong ẩm thực, "ngon miệng" là một tiêu chuẩn quan trọng đối với các món ăn, đặc biệt là các bữa cơm nhà, và món thịt gà nấu theo cách này chắc chắn là một ví dụ hoàn hảo. Nước sốt đậm đà bao phủ từng miếng gà mềm, và khi ăn kèm với một bát cơm trắng, nước sốt thấm vào từng hạt cơm, cực đưa vị. Một miếng cơm rồi một miếng thịt chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn.

Nguyên liệu làm món thịt gà kho sốt tương

1/2 con gà tơ, 500g cánh gà, 1 nhánh gừng, 6 tép tỏi, 3 lá nguyệt quế, 2 thanh quế nhỏ, 1 cái hoa hồi, 3 muỗng canh nước tươngt, 1 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh sốt tương đậu ngọt.

Cách làm món thịt gà kho sốt tương

Bước 1: Thịt gà và cánh gà sơ chế sạch, thấm khô nước. Sau đó chặt thịt gà và cánh gà ra thành các miếng vừa ăn. Gọt bỏ vỏ gừng, rửa sạch rồi thái sợi. Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch và thái lát. Tiếp theo, đun nóng dầu trong chảo, cho gừng và tỏi vào xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Tiếp đó cho thịt gà và cánh gà vào, xào đến khi đổi màu. Sau đó bạn thêm lá nguyệt quế cùng hoa hồi vào xào thêm khoảng 1 phút. Kế tiếp, cho nước tương, nước tương đen vào và đảo đều.

Bước 3: Sau đó bạn thêm 1 thìa canh sốt tương đậu ngọt vào, đảo đều một lúc. Khi các nguyên liệu gia vị hòa quyện, bạn thêm 1 bát nước và đun nhỏ lửa trong khoảng 15 phút. Khi nước sốt đã sánh lại, bạn tắt bếp là lấy ra đĩa! Món này rất đậm đà và ngon khi ăn kèm với cơm.

Thành phẩm món thịt gà kho sốt tương

Thịt gà kho sốt tương chế biến vô cùng dễ, thịt gà mềm ngọt hòa quyện cùng sốt tương và các gia vị đậm đà chắc chắn sẽ khiến cả nhà ngon miệng, hao cơm phải biết. Cùng thực hiện ngay nhé!

Chia sẻ kinh nghiệm:

1. Lượng gia vị có thể điều chỉnh theo khẩu vị cá nhân.

2. Khi kho, hãy dùng lửa nhỏ và thỉnh thoảng đảo đều để tránh bị cháy nồi.