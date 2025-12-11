Công thức kết hợp 2 nguyên liệu có đầy ngoài chợ làm nên món ngon thơm phức cả gia đình thích mê

Vào mùa đông - thời điểm thích hợp để ăn những món ấm nóng. Do đó chuẩn bị thêm một vài món hấp là điều rất tốt. Khi bạn không biết ăn gì hoặc không muốn xào nấu, hãy làm món hấp. Chúng tươi ngon, mềm mại, hấp dẫn và rất hợp với cơm. Món ăn mà chúng tôi giới thiệu với bạn dưới đây là một ví dụ tuyệt vời.

Món hấp hôm nay chỉ cần hai nguyên liệu có đầy ngoài chợ, giá cả phải chăng: Hạt dẻ và thịt nạc vai heo. Hạt dẻ và thịt là một sự kết hợp hoàn hảo làm nên món ăn có hương vị tươi ngon, ngọt ngào và bổ dưỡng.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây là công thức món "Hạt dẻ hấp thịt nạc vai heo". Chắc chắn gia đình bạn vừa bất ngờ xen lẫn thích thú khi thưởng thức hương thơm và vị ngọt của thịt hòa quyện hoàn hảo, ngon tuyệt khi vừa hấp xong.

Nguyên liệu làm món hạt dẻ hấp thịt nạc vai heo

500g hạt dẻ (tùy lượng), 300g thịt nạc vai heo, 3 tép tỏi, một ít gừng, dầu ăn, nước tương, bột nêm gà, một ít bột bắp, gia vị, hành lá thái nhỏ, 1 thìa canh bột bắp.

Cách làm món hạt dẻ hấp thịt nạc vai heo

Bước 1: Hạt dẻ bạn mua về đem bóc bỏ vỏ. Tiếp theo, cho hạt dẻ vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ và luộc khoảng 3 phút. Sau khi luộc xong, vớt ra và rửa lại bằng nước lạnh để làm nguội nhanh. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể mua hạt dẻ đã bóc vỏ sẵn rồi đem luộc sơ. Sau đó vớt hạt dẻ ra, để ráo.

Bước 2: Bạn nên chọn thịt nạc vai để làm món hấp này vì nó là phần thịt có ít mỡ xen kẽ, dù chế biến theo cách nào thì vẫn mềm. Rửa sạch thịt nạc vai heo rồi cắt thành những miếng nhỏ (kích thước lớn hơn đầu ngón tay một chút) rồi cho vào bát. Tiếp theo, rắc vào một chút gia vị, hạt nêm gà (tinh chất cốt gà), một chút bột bắp, trộn đều. Lưu ý rằng lượng bột bắp nên ít, không phải để bọc toàn bộ miếng thịt mà chỉ đơn giản là để giúp giữ lại một phần độ ẩm của thịt.

Bước 3: Tiếp theo bạn đun khoảng 1 thìa canh dầu ăn cho nóng rồi đổ vào bát đựng tỏi và gừng băm. Sau đó đổ phần dầu tỏi gừng vừa làm vào, trộn đều cùng thịt heo. Thịt được ướp theo cách này sẽ tăng hương vị, ngon hơn. Ướp thịt đã trộn các loại gia vị trong khoảng 15-30 phút.

Bước 4: Chuẩn bị một chiếc đĩa sâu lòng, trải đều hạt dẻ xuống đáy đĩa. Sau đó xếp các miếng thịt đã ướp - dàn đều lên trên hạt dẻ.

Bước 5: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi hấp, đặt đĩa đựng hạt dẻ và thịt heo lên xửng, đậy nắp và hấp ở lửa lớn. Khi nồi hấp đã bốc hơi hoàn toàn, bắt đầu tính thời gian. Sau khoảng 15 phút, tắt bếp, rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên là sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món hạt dẻ hấp thịt nạc vai heo

Một món hấp thực hiện đơn giản nhưng thành phẩm thơm phức. Khi ăn, bạn sẽ thấy thịt heo rất mềm, hương vị tỏi đậm đà kích thích vị giác ngay lập tức, và hạt dẻ vừa bùi bở lại ngọt đặc trưng càng làm tăng thêm hương vị và dinh dưỡng. Nhất định bạn phải thử công thức này để đổi khẩu vị cho gia đình trong mùa đông này nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món hạt dẻ hấp thịt nạc vai heo!