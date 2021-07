Hãy nói lời yêu tập 28: My (Quỳnh Kool) mặc hở đi làm tiếp viên quán bia, bán nữ trang cho mẹ người yêu

Hãy nói lời yêu tập 28: Bà Hoài phản đối khi My muốn tính chuyện lâu dài với Phan

Preview Hãy nói lời yêu tập 28 hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, My đã cố gắng đi làm thêm, làm mọi việc để giúp đỡ Phan. Ở đoạn kết tập 27, mẹ Phan ngất xỉu phải nhập viện. Phan nghe bác sĩ thông báo tin sét đánh là có thể mẹ anh sẽ phải ghép thận lại do ở lần ghép trước, cơ thể bà bị đào thải.

Tuy nhiên việc ghép thận lần 2 dường như nằm ngoài tầm với của Phan. Anh không thể nào có đủ tài chính để lo cho mẹ.

Vì muốn giúp đỡ Phan, My thậm chí đã bán hết nữ trang của mình để lấy tiền giúp Phan. Việc này không qua mắt được bà Hoài. Bà tỏ ra lo lắng cho con gái. Khi My nói rằng: "Sau này bọn con sẽ cố gắng tích lũy lại", bà Hoài đã tức giận nói rằng: "Bọn con? Sau này? My, con là con gái đấy, lẽ ra con phải được dựa vào một người đàn ông xứng đáng, chứ không phải bây giờ con làm chỗ dựa cho nó và gia đình nó như thế".

Hãy nói lời yêu tập 28: My đi làm tiếp viên quán bia

Sau đó, khán giả còn sốc hơn khi chứng kiến cảnh My mặc gợi cảm làm tiếp viên quán bia. Khi đi rót bia cho khách, My đã bị khách ép uống bia. Dù không uống được nhưng My cũng cố gắng uống cạn cốc để làm hài lòng khách và sau đó còn được "bo" thêm tiền. Nào ngờ cảnh này đã bị bác Mỹ quay lại.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng

Là tình cờ hay bà Hoài tiếp tục nhờ bác Mỹ theo dõi My? Liệu bà Hoài và cả Phan sẽ cảm thấy thế nào khi biết My đang làm công việc này để có tiền? Đón xem Hãy nói lời yêu tập 28 lên sóng VTV3 tối 16/7.