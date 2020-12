Hãy ghi nhớ 11 mẹo ăn uống, 6 mẹo tập luyện, đặc biệt đừng quên 5 lưu ý cuối cùng để sống khỏe suốt mùa đông

Mùa đông là thời điểm thú vị cho mọi người ở mọi lứa tuổi khi Giáng sinh và năm mới cùng đến. Nhiệt độ lạnh làm cho một người lười vận động và ít vận động và ngăn cản họ tham gia nhiều hoạt động ngoài trời. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe do những hạn chế về tập luyện thể chất khi chúng ta chỉ muốn nằm trong chăn vào mọi thời điểm và thưởng thức món súp nóng hổi.



Một số mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tận hưởng mùa đông một cách tuyệt vời nhất để vừa hạnh phúc vừa không lo bệnh tật bủa vây:

11 mẹo ăn uống để tránh tăng cân lại sống khỏe mạnh trong mùa đông

Bổ sung đầy đủ vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C như chanh, cam, kiwi và rau bina trong bữa ăn có thể giúp ngăn ngừa bệnh cúm mùa đông, cảm lạnh và các bệnh khác, giúp bạn sống khỏe mạnh trong mùa đông.

Tăng cường ăn thực phẩm giàu protein

Protein là cách tuyệt vời để giảm lượng calo tiêu thụ tổng thể trong khi có khả năng chống lại nhiệt độ lạnh với tình trạng cơ thể ít hoạt động thể chất hơn. Thực phẩm giàu protein giúp thỏa mãn cơn đói, no lâu, từ đó giúp duy trì cân nặng, thậm chí giảm cân tốt vào mùa đông.

Ăn thức ăn ấm

Thực phẩm chúng ta ăn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ của cơ thể. Ăn thức ăn ấm trong mùa đông có thể cung cấp cho bạn cảm giác ấm áp và ngăn nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Chúng cũng rất tốt cho việc tăng cường năng lượng để thực hiện các hoạt động thể chất trong mùa lạnh.

Đừng chọn những bữa ăn nhiều chất béo

Vào mùa đông, mọi người có xu hướng lười biếng và thiếu lịch trình tập luyện phù hợp. Điều này khiến cơ thể uể oải, suy nhược. Các bữa ăn nhiều chất béo làm tăng thêm lối sống không lành mạnh và làm tăng khả năng tăng cân cũng như nguy cơ mắc nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Đừng quên uống nước

Mùa đông lạnh khiến nhiều người thường lãng quên việc uống đủ nước. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề về da và sức khỏe như khô da và sỏi thận. Do đó hãy cố gắng duy trì uống đủ 2-3 lít nước ấm mỗi ngày để sống khỏe mạnh trong mùa đông.

Thêm nhiều trái cây và rau quả

Thêm nhiều trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống của bạn vì các chất dinh dưỡng trong chúng có thể giúp tăng cường miễn dịch và ngăn bạn tăng cân. Tránh thực phẩm giàu tinh bột, đường, chế biến sẵn và nhiều dầu mỡ vì chúng chứa nhiều calo.

Uống trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc làm từ các loại thảo mộc và gia vị như gừng, quế, hoa cúc, cam thảo và cỏ xạ hương là tốt nhất để bạn sống khỏe mạnh vào mùa đông. Chúng giúp chống lại cái lạnh và có tác dụng thúc đẩy hệ thống miễn dịch và đẩy lùi các triệu chứng cảm lạnh khác như đau họng và ho.

Nói không với đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh gây ra sự tích tụ chất béo được lưu trữ trong cơ thể. Trong trường hợp không tập luyện đủ, chất béo dự trữ sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như béo phì, bệnh tim, cholesterol cao và các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy và nhiễm trùng dạ dày. Loại bỏ đồ ăn nhanh không chỉ giúp bạn sống khỏe mạnh trong mùa đông mà còn vào bất cứ thời gian nào.

Bổ sung những gia vị tốt cho sức khỏe

Các loại gia vị mùa đông như nghệ, tiêu đen, quế, gừng và cỏ ca ri rất giàu chất chống oxy hóa có thể giúp quá trình giảm cân nhanh hơn. Những loại gia vị này cũng ngăn ngừa cảm lạnh thông thường và có thể ngăn hệ thống miễn dịch khỏi rối loạn chức năng.

Rượu vang có thể có lợi

Rượu vang có thể là loại đồ uống tốt nhất trong mùa đông. Kết hợp rượu vang trong một số loại thực phẩm như nước sốt và thịt có thể giúp nâng cao hương vị của món ăn. Một nghiên cứu đăng tải trên Healthline nói về tác động mạch máu của rượu vang đỏ khi uống vào mùa đông vì có lợi cho sức khỏe tim mạch và lưu thông máu.

Thêm sữa tách kem hoặc sữa chua

Hãy thêm sữa tách kem hoặc sữa chua vào các món ăn của bạn vì chúng là những lựa chọn lành mạnh hơn.

6 mẹo tập luyện để sống khỏe mạnh trong mùa đông

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục nên là một phần của lối sống, bất kể đó là mùa nào. Tập thể dục giúp giữ ấm, cải thiện sự trao đổi chất và lưu lượng máu trong cơ thể, do đó ngăn ngừa bệnh cúm theo mùa và các bệnh mãn tính khác. Bạn có thể tham gia các lớp học yoga, tập thể dục hoặc giảm căng thẳng cho bản thân bằng cách thiền định.

Bắt đầu bằng việc khởi động làm ấm cơ thể

Trong mùa đông, các cơ có xu hướng bị căng do nhiệt độ lạnh và ít cử động cơ thể hơn. Do đó, trước khi bắt đầu các bài tập, tốt nhất bạn nên khởi động trước, đặc biệt là các bài tập vận động mạnh để giảm nguy cơ bong gân do vận động đột ngột.

Bắt đầu đạp xe

Xe hơi thoải mái và ấm cúng và có thể ngăn bạn khỏi cái lạnh bên ngoài, nhưng đi xe đạp sẽ giữ cho bạn ấm áp và sống khỏe mạnh trong mùa đông hơn, đồng thời giúp bạn có được tối đa các hoạt động thể chất. Hãy nhớ rằng, trước khi ra ngoài đạp xe trong mùa đông, hãy cách nhiệt đúng cách bằng cách mặc thêm đồ giữ nhiệt.

Mặc quần áo bằng sợi tổng hợp

Khi bạn đổ mồ hôi trong quá trình tập luyện, trang phục hoạt động bằng cotton có xu hướng thấm mồ hôi và khiến bạn bị ướt và lạnh, do đó làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt. Hãy ngăn chặn điều này bằng cách mặc những bộ đồ tập làm từ sợi tổng hợp vì chúng không giữ ẩm và ngăn nhiệt độ cơ thể bạn giảm xuống.

Mặc quần áo tối màu

Ảnh hưởng của các màu sắc khác nhau trong việc điều chỉnh nhiệt độ còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu nói rằng màu tối có xu hướng hấp thụ nhiệt trong khi màu sáng phản xạ nhiệt. Do đó, hãy ưu tiên mặc quần áo hoặc áo khoác tối màu khi tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời vì chúng có thể giúp giữ ấm cho bạn.

Bảo vệ mũi, tai và ngón chân của bạn

Bất cứ khi nào nhiệt độ giảm xuống, cơ thể bắt đầu bảo tồn nhiệt và năng lượng bằng cách giảm thiểu lưu lượng máu đến các bộ phận như mũi, tai và ngón chân. Điều này đôi khi có thể dẫn đến tê cóng ở các vùng cơ thể nói trên. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên bịt mũi bằng khẩu trang (vì hiện nay dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp), đội mũ và xỏ tất trước khi ra ngoài tập luyện.

Một số mẹo khác giúp bạn sống khỏe mạnh trong mùa đông

Luôn mang theo dung dịch sát khuẩn

Đại dịch Covid-19 đang lây nhiễm cho hàng triệu người trên toàn cầu. Theo khuyến cáo của WHO, CDC và nhiều tổ chức y tế uy tín khác, vệ sinh tay và đeo khẩu trang là hai điều quan trọng nhất để ngăn chặn virus lây lan. Luôn mang theo dụng cụ sát trùng tay và sử dụng nó đặc biệt là trước khi ăn hoặc chạm tay vào mặt không chỉ để phòng bệnh Covid-19 mà còn là để giữ gìn sức khoẻ nói chung.

“Phơi” nắng

Ánh nắng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời góp phần giúp xương chắc khỏe hơn và đảm bảo sức khỏe tổng thể. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh một loại hormone gọi là serotonin, chất này có tác dụng tạo ra tâm trạng tốt, đem lại cảm giác hạnh phúc. Do đó hãy phơi nắng hàng ngày, nhận đủ ánh sáng mặt trời để giữ ấm cũng như sống khỏe mạnh trong mùa đông.

Tránh ngủ nhiều vào ban ngày

Giấc ngủ giúp chữa lành và sửa chữa các tế bào và mô bị thương, giảm tỷ lệ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần như căng thẳng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Giấc ngủ ban đêm rất quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, sự lười biếng và nhiệt độ lạnh có thể gây ra tình trạng buồn ngủ ban ngày quá mức, cản trở giấc ngủ ban đêm. Do đó hãy ngăn chặn bản thân bằng cách tham gia một số hoạt động và bạn sẽ ngủ sâu hơn vào ban đêm.

Mặc quần áo giữ ấm

Quần áo mùa đông như áo khoác, áo len chui đầu, khăn quàng cổ và mũ giúp giữ ấm cơ thể. Những bộ quần áo như vậy được làm bằng len và mang lại cho bạn cảm giác ấm áp, sống khỏe mạnh trong mùa đông. Nếu bạn bị đau khớp cấp tính vào mùa đông, quần áo mùa đông có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng liên quan.

Bôi tinh dầu trước khi tắm

Bôi tinh dầu trước khi tắm giúp giữ ẩm trên da và đảm bảo rằng da không bị mất nhiều độ ẩm trong quá trình tắm. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng dầu dưỡng thể hoặc đơn giản hơn là dầu dừa hoặc dầu mù tạt trước khi tắm.

(Nguồn: Boldsky, Healthline)