Đậu phụ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giá rẻ, dễ chế biến và được yêu thích trong nhiều bữa ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, nếu ăn đậu phụ sai cách, bạn không chỉ không nhận được dinh dưỡng vốn có mà còn gặp phải các vấn đề sức khỏe. Sau đây là 7 sai lầm phổ biến nhưng cực kỳ tai hại khi ăn đậu phụ, nếu có bạn cần phải bỏ ngay dù thích thế nào:

1. Ăn quá nhiều đậu phụ

Ảnh minh họa

Đậu phụ rất giàu protein và saponin, nhưng nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài, nó có thể gây ra một số vấn đề tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu và thậm chí tiêu chảy. Hơn nữa, đậu phụ có chứa purine, khi tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng lượng acid uric trong cơ thể, từ đó khiến tình trạng bệnh gút trở nên nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó, việc ăn quá nhiều đậu phụ cũng có thể gây thiếu i-ốt, ảnh hưởng xấu đến chức năng tuyến giáp hoặc gây rối loạn hormone.

2. Ăn đậu phụ cùng thực phẩm giàu vitamin C

Nhiều người thường kết hợp đậu phụ với các thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt hay ớt để bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm lớn vì vitamin C sẽ làm giảm khả năng hấp thu canxi từ đậu phụ. Canxi là khoáng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe, nhưng khi ăn cùng vitamin C, sự hấp thu canxi bị cản trở, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt canxi và ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp.

3. Kết hợp đậu phụ với thực phẩm có chứa oxalate cao

Những thực phẩm chứa nhiều oxalate như rau cải bó xôi, măng… sẽ kết hợp với canxi trong đậu phụ tạo thành canxi oxalat - một chất khó hòa tan. Việc tiêu thụ canxi oxalat có thể gây ra sỏi thận, làm giảm khả năng hấp thụ canxi và dẫn đến các vấn đề về thận. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh kết hợp đậu phụ với các thực phẩm chứa oxalate cao.

4. Ăn đậu phụ cùng các loại hải sản

Hải sản, đặc biệt là tôm, cua, cá biển… có thể gây phản ứng với đậu phụ khi kết hợp cùng nhau. Sự kết hợp này có thể dẫn đến các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa và buồn nôn. Nguyên nhân là do đậu phụ chứa nhiều protein và khoáng chất, trong khi hải sản có thể bị nhiễm độc hoặc có tác dụng phụ khi kết hợp với đậu phụ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự hấp thụ dinh dưỡng mà còn làm tăng nguy cơ ngộ độc nếu ăn nhiều hoặc người đang có sức khỏe yếu.

Ảnh minh họa

5. Ăn đậu phụ sống mà không chế biến

Đậu phụ sống có thể chứa vi khuẩn và các tạp chất độc hại, đặc biệt là khi không được chế biến đúng cách và bày bán mà không được che chắn, bảo quản cẩn thận. Việc ăn đậu phụ sống mà không qua chế biến có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi hoặc ngộ độc thực phẩm. Để bảo vệ sức khỏe, ít nhất bạn nên rửa sạch sau đó chần, luộc hoặc đảm bảo nấu chín để tiêu diệt vi khuẩn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Ăn đậu phụ có màu, mùi lạ, để lâu dù trong tủ lạnh

Khi đậu phụ để lâu trong tủ lạnh hoặc có dấu hiệu đổi màu, mùi, thì đây là dấu hiệu cho thấy nó đã bị hư hỏng và không còn an toàn để ăn, cũng giảm nhiều về dinh dưỡng. Đậu phụ bị ôi thiu có thể gây ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Tuy nhiên nhiều người dễ nhầm lẫn rằng đậu phụ phải có mùi chua một chút mới ngon hay khi thấy dấu hiệu hư hỏng nhẹ nghĩ là rửa đi nấu chín là được. Cuối cùng phải trả giá đắt bằng sức khỏe.

Ảnh minh họa

7. Người mắc những bệnh này vẫn ăn đậu phụ

Mặc dù đậu phụ là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng lại không phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc các bệnh về thận, huyết áp, tim mạch, tuyến giáp, hoặc người đang điều trị bằng thuốc tetracycline nên hạn chế ăn đậu phụ. Đậu phụ có thể gây cản trở sự hấp thụ thuốc và làm giảm hiệu quả điều trị. Hơn nữa, đối với những người có vấn đề về thận hoặc huyết áp, đậu phụ có thể gây tăng gánh nặng cho cơ thể, làm bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor