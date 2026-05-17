Tưởng nốt ruồi thông thường, người phụ nữ bị ung thư phá hủy toàn bộ cánh mũi

Nốt ruồi nhỏ xuất hiện ở cánh mũi phải của người phụ nữ 60 tuổi từ nhiều năm trước nhưng không gây đau hay khó chịu nên bà không đi khám. Gần đây, vùng da này bắt đầu sùi đen, chảy máu và lan rộng nhanh nên bệnh nhân tới Bệnh viện Da liễu Trung ương kiểm tra.

TS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, cho biết kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào đáy - loại ung thư da phổ biến hiện nay.

Khối u xâm lấn sâu, phá hủy gần như toàn bộ chân cánh mũi phải, lan tới niêm mạc và sụn vùng mũi. Theo bác sĩ, đây là ca bệnh khó bởi cánh mũi là vị trí trung tâm, quyết định sự cân đối của khuôn mặt. Việc cắt bỏ toàn bộ tổ chức ung thư đồng nghĩa để lại khuyết hổng lớn, ảnh hưởng cả chức năng hô hấp lẫn thẩm mỹ.

“ Điều khó nhất không chỉ là loại bỏ sạch tế bào ác tính mà còn phải tái tạo lại cấu trúc cánh mũi sao cho tự nhiên ”, TS Quang nói.

Nốt ruồi vùng cánh mũi hóa ung thư. (Ảnh: BSCC)

Các bác sĩ đã áp dụng phẫu thuật Mohs để loại bỏ triệt để khối u. Đây là phương pháp giúp kiểm soát chính xác ranh giới tổn thương, giảm nguy cơ sót tế bào ung thư và hạn chế tái phát.

Sau khi bóc tách hết tổ chức ác tính, êkíp tiếp tục tạo hình bằng vạt da tại chỗ, sử dụng mô da vùng rãnh mũi má để tái tạo cánh mũi cho bệnh nhân. Phương pháp này giúp phục hồi hình dạng mũi, đảm bảo chức năng hô hấp và cải thiện tính thẩm mỹ khuôn mặt.

Theo TS Quang, nhiều trường hợp ung thư da khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ như nốt ruồi đổi màu, sẩn tăng sắc tố, vết loét lâu lành hoặc vùng da chảy máu kéo dài. Tuy nhiên, không ít người chủ quan vì nghĩ đó chỉ là tổn thương da thông thường.

Mỗi năm, Australia và Mỹ ghi nhận hơn 4 triệu ca ung thư biểu mô tế bào đáy. Tại Việt Nam, riêng Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 400-500 bệnh nhân mỗi năm, tăng gần gấp đôi so với vài năm trước.

Bác sĩ cho biết hơn 95% trường hợp ung thư biểu mô tế bào đáy có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật đúng phương pháp.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám ngay khi thấy nốt ruồi hoặc vùng da ở mặt thay đổi kích thước, màu sắc, dễ chảy máu hoặc loét kéo dài để tránh khối u xâm lấn sâu, gây khuyết hổng lớn và làm tăng khó khăn trong điều trị.