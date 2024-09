Hãy ăn thường xuyên 3 món này vào mùa thu: Ít dầu mỡ, hạn chế muối, tốt và bổ dưỡng hơn so với các món xào hay hầm

Sau khi thời tiết chuyển sang mùa thu, những làn gió hanh hao dần dần mạnh lên. Đây cũng là thời điểm để mọi người chú trọng điều chỉnh để củng cố sức khỏe. Thực phẩm tốt, món ăn ngon chính là một phương thức giúp chúng ta bổ sung dinh dưỡng, củng cố và tăng cường hệ miễn dịch. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 3 món hấp ngon sẽ trở thành "nhân vật chính" trên bàn ăn với hình thức bắt mắt, ít dầu mỡ, ít muối, giữ được hương vị nguyên bản. Hơn thế các món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu vừa tốt cho sức khỏe và hương vị lại thơm ngon.

1. Thịt bò hấp bí đao

Như chúng ta đã biết, những loại thực phẩm họ bầu bí, trong đó có bí đao vốn rất giàu nước, vitamin, có tác dụng giải nhiệt, giải khát, giải độc và giảm béo... Bên cạnh đó bí đao cũng có công dụng hữu hiệu giúp giữ ẩm cho da, làm da căng mịn, sáng hồng, bớt dầu, hỗ trợ trị mụn cám và mụn đầu đen. Khi ăn bí đao vào mùa thu nó sẽ làm giảm cảm giác khô hanh khó chịu của thời tiết giai đoạn này. Đặc biệt, nó có tác dụng rõ rệt giúp kiện tỳ, ích khí và là liều thuốc tuyệt vời để thanh lọc cơ thể.

Kết hợp bí đao với thịt bò, bạn sẽ làm ra món ăn hấp dẫn. Những lát bí đao hấp ấm áp, ngọt thanh như ngọc nhẹ nhàng hòa quyện với miếng thịt bò mềm mại, giàu dinh dưỡng. Món ăn này như là một món quà tự nhiên, sảng khoái và không hề béo. Nó giúp bạn cung cấp đủ năng lượng cũng xua tan mọi cảm giác khó chịu của tiết trời hanh khô mùa thu.

Nguyên liệu làm món thịt bò hấp bí đao

300g thịt bò, 1 khúc bí đao, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương đen, 1 thìa cafe bột tiêu trắng, 1 thìa nhỏ baking soda, 2 thìa canh tinh bột bắp, lượng muối thích hợp.

Cách làm món thịt bò hấp bí đao

Bước 1: Thịt bò bạn mua về, rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó cắt thịt bò thành từng lát mỏng ngang thớ và cho vào tô. Tiếp theo bạn thêm vào tô thịt bò nước tương, dầu hào, nước tương đen, bột tiêu trắng, baking soda và tinh bột bắp, trộn đều. Sau đó bạn cho một chút dầu ăn vào, trộn đều để khóa độ ẩm cho từng miếng thịt bò. Đậy kín tô thịt bò lại và ướp trong khoảng 1 tiếng hoặc bạn có thể ướp qua đêm càng ngon.

Bước 2: Gọt vỏ, loại bỏ ruột rồi rửa sạch bí đao. Sau đó cắt bí đao thành các lát rồi đặt dưới đáy đĩa. Tiếp đó bạn cho một ít bột thính gạo và chút xíu muối vào tô thịt bò đã ướp rồi trộn đều lên.

Bước 3: Sau khi thịt bò đã được bao phủ bởi một lớp bột thính bạn cho lên đĩa bí đao. Đặt nồi hấp lên bếp, cho đĩa bí đao và thịt bò lên xửng rồi bật bếp. Bạn hấp món ăn trong khoảng 15-20 phút kể từ khi bật bếp. Sau khi món ăn chín, bạn lấy ra là có thể thưởng thức.

2. Thịt viên kê hấp: Món hấp cực ngon

Những hạt kê vàng óng căng bóng bao bọc những viên thịt chắc, mọng nước. Khi món ăn này được hấp lên bạn sẽ thấy hương thơm ngào ngạt khắp gian bếp. Sự mộc mạc của hạt kê và mùi thơm êm dịu của thịt thấm vào nhau không chỉ làm phong phú thêm vị giác mà còn giúp củng cố sức khỏe. Các chất dinh dưỡng từ hạt kê sẽ giúp bạn bồi bổ lá lách, dạ dày, mang lại cảm giác sảng khoái trọn vẹn trong mùa thu. Hạt kê còn có tác dụng kiện tỳ, hòa vị, bổ thận, thanh nhiệt. Dùng cho người bị tỳ vị hư nhiệt với các triệu chứng: Nôn ói, nôn ọe ra thức ăn (phản vị), đái tháo đường, tiêu chảy... Ngoài ra nó rất giàu vitamin, cũng như protein và chromocreatine, có tác dụng làm giảm nếp nhăn trên da, cải thiện giấc ngủ.

Nguyên liệu làm món thịt viên kê hấp

200g hạt kê, 300g thịt băm, 1-2 quả trứng gà (tùy vào độ to nhỏ), 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, lượng muối thích hợp, nửa thìa canh dầu hào, 1 thìa cafe bột tiêu trắng, một ít bột gừng, 2 thìa canh tinh bột bắp, một ít hành lá xắt nhỏ.

Cách làm món thịt viên kê hấp

Bước 1: Đầu tiên chuẩn bị nhân thịt: Cho thịt băm vào tô, thêm nước tương, nước tương đen, dầu hào, bột tiêu trắng, bột gừng rồi đập trứng vào. Dùng đũa khuấy theo chiều kim đồng hồ cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, sánh. Thêm tinh bột bắp vào và tiếp tục khuấy cho đến khi nhân thịt dẻo.

Bước 2: Bạn cần phải ngâm kê trước 1 đêm. Sau đó vo thật sạch và để ráo nước. Tiếp theo bạn nhúng tay vào nước cho ướt rồi lấy khoảng 30g nhân thịt. Sau đó dùng tay ném qua ném lại để giúp nhân thịt săn chắc và đàn hồi, bề mặt trở nên mịn hơn. Tiếp đó cho viên thịt vào bát kê, lăn tròn để kê phủ đều lên bề mặt.

Bước 3: Sau đó bạn xếp từng viên thịt phủ kê vào đĩa. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Tiếp đó bạn đặt lên xửng hấp trong khoảng 30-40 phút thì lấy ra, rắc hành lá cắt nhỏ lên là món ăn hoàn thành.

3. Sườn heo hấp tỏi băm bí đỏ

Mùa thu, những cơn gió hanh khiến làn da của bạn khô hơn, dễ bị dị ứng. Bí đỏ có thể hữu ích để cải thiện sức khỏe làn da của bạn vào mùa thu do giàu các vitamin và beta-carotene. Chất xơ prebiotic trong bí đỏ có thể hỗ trợ hấp thụ canxi, giảm nguy cơ dị ứng và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Do chứa hàm lượng vitamin A và C cao nên bí đỏ còn giúp tăng cường miễn dịch... Khi kết hợp vị ngọt của bí đỏ và vị êm dịu của sườn heo sẽ tạo nên hương vị "bùng nổ" trên bàn ăn. Việc cho thêm tỏi băm vào món ăn vừa tạo thêm vị cay, tăng thêm hương vị lại giúp tăng thêm dinh dưỡng và bảo vệ hệ miễn dịch. Món ăn này có màu sắc hấp dẫn, sườn mềm, bí đỏ ngọt thơm là sự cám dỗ tột cùng với vị giác.

Nguyên liệu làm món sườn heo hấp tỏi băm bí đỏ

Nguyên liệu chính: 1kg sườn heo, 1 miếng bí đỏ, 1 thìa canh tinh bột bắp

Nguyên liệu nước sốt: 10 tép tỏi băm, 2 thìa canh dầu ăn, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 thìa canh nước tương đen, lượng muối thích hợp, 1/2 thìa canh bột gừng, 1 thìa cà phê tiêu trắng.

Cách làm món sườn heo hấp tỏi băm bí đỏ

Bước 1: Chuẩn bị nước sốt tỏi: Cho tỏi băm vào tô, đổ dầu ăn đã được đun nóng lên trên. Sau đó bạn cho nước tương, dầu hào, bột gừng và nước tương đen, bột tiêu trắng và muối vào, khuấy đều lên.

Bước 2: Ngâm sườn vào nước lạnh trước, việc này để loại bỏ huyết thừa. Trong quá trình ngâm bạn thay nước vài lần sau đó rửa sạch và để ráo. Sau khi sơ chế sườn xong, bạn cho vào âu trộn. Tiếp theo khuấy đều phần nước sốt đã pha trước đó rồi đổ vào sườn, thêm 1 thìa tinh bột bắp.

Bước 3: Trộn đều cho sườn ngấm gia vị sốt. Sau đó bạn hãy cho vào ngăn mát tủ lạnh và ướp ít nhất trong khoảng 30 phút.

Bước 4: Gọt bỏ vỏ và ruột của bí đỏ, sau đó cắt thành khối vuông và xếp xuống đáy đĩa sâu lòng. Nếu thích bạn có thể thêm vào vài loại rau củ mình yêu thích cũng được. Đặt sườn heo đã ướp lên trên. Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước sau đó cho đĩa sườn và bí đỏ lên xửng. Hấp món ăn trong khoảng 40 phút kể từ lúc nước sôi. Sau cùng bạn lấy ra, rắc hành lá xắt nhỏ vào là đã hoàn thành món ăn thơm lừng cả nhà!