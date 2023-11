Hậu Vietnam Idol, Hà An Huy bất ngờ xuất hiện trong MV debut của mỹ nhân Giana

Tối 26/11, Thanh Giang - hot girl Vietnam Idol 2023 bất ngờ tung teaser giới thiệu MV debut với tên gọi "Yêu đậm âm điệu" và chính thức hoạt động âm nhạc với nghệ danh Giana.



Trong đoạn teaser vừa tung ra với thời lượng vỏn vẹn 15 giây, người xem có thể cảm nhận được đây là một ca khúc bắt tai, nhiều năng lượng với tiết tấu nhanh, sôi động, trẻ trung. Giana xuất hiện trong video với phong cách đậm chất Y2K đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng những cô nàng đam mê thời trang dẫn đầu xu hướng.



Nữ ca sĩ tết tóc kiểu baby, buộc cao đáng yêu phối cùng phục trang phong cách thể thao khoe triệt để vòng eo thọn gọn và đôi chân dài là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố khỏe khoắn, ngọt ngào và quyến rũ.

Dù chỉ lướt qua vài giây trong teaser nhưng khán giả cũng kịp phát hiện một khách mời đặc biệt góp mặt trong MV đầu tay của Giana, không ai khác chính là đương kim quán quân của Vietnam Idol 2023 – Hà An Huy. MV sẽ chính thức phát hành vào tối 30/11.

Hot girl Vietnam Idol 2023 Giana

Và quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy

Giana tham gia Vietnam Idol 2023 với nghệ danh Thanh Giang (tên thật của cô là Hương Giang). Giana sinh năm 2002, quê gốc Hải Phòng.

Cô xuất hiện ở tập 2 – vòng tuyển chọn, thể hiện ca khúc "một cú lừa" của ca nhạc sĩ Tiên Cookie, cùng phần rap do chính cô viết lời và thành công chinh phục được cả 3 vị ban giám khảo để trở thành một trong 15 thí sinh sở hữu tấm vé vàng danh giá của chương trình.

Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ đã khiến "bộ ba quyền lực" thích thú bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái đầy cuốn hút, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đã công nhận Giana "dạn dĩ, có kinh nghiệm biểu diễn" và ca sĩ Mỹ Tâm gật gù "Không có lý do gì mà không chọn em. Chị say yes" khi quyết định trao vé vàng cho mỹ nhân gốc Hải Phòng.

Tuy phải dừng chân sớm tại vòng Nhà hát sau đó nhưng bằng lợi thế về ngoại hình bắt mắt, phong cách cá nhân cùng tư duy âm nhạc hợp xu hướng, Giana được giới chuyên môn và khán giả yêu nhạc kỳ vọng và dự đoán sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ trình diễn có khả năng bứt phá trong tương lai không xa.

Hot girl Hải Phòng sở hữu ngoại hình nóng bỏng cùng giọng hát và kỹ năng trình diễn tốt.

Mặt khác, vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Hà An Huy đã chinh phục được ngôi vị cao nhất của chương trình Vietnam Idol 2023. Trước đó, anh chàng từng giành ngôi vị cao nhất trong chương trình âm nhạc "Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất" với loạt bài hát tự sáng tác.

Với khả năng sáng tác, trình diễn kết hợp cùng giọng hát nội lực, Hà An Huy được cộng đồng mạng kỳ vọng sẽ mang đến "làn gió mới" và tạo nên những bất ngờ khó đoán cho làng nhạc Việt trong tương lai.