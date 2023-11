Emcee L bất ngờ kết hợp cùng giọng ca ấn tượng của Vietnam Idol 2023 trong MV mới

Thành công với loạt MV solo trên 27 triệu view như: Sinh ra đã là Thứ đối lập nhau hơn, Chuyện đôi ta, Emcee L (thành viên nhóm nhạc Da LAB) vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiếp tục tung sản phẩm mới Hẹn em mai sau gặp lại. Ca khúc kết hợp cùng giọng ca nữ ấn tượng của Vietnam Idol 2023 - Lamoon.



Emcee L.

Hẹn em mai sau gặp lại là ca khúc có chủ đề tình yêu tuổi học trò với màu sắc nhẹ nhàng, trong sáng. Nói về dự án mới này, Emcee L chia sẻ: "Mối tình đầu của mỗi chúng ta luôn mang đến nhiều cảm xúc, nó đến nhanh như những cơn mưa nhưng phải mất rất lâu để có thể coi là chuyện thuộc về quá khứ.

Đó là những cảm xúc thật và đẹp nhất, mong rằng các bạn sau khi nghe bài hát này nếu vẫn còn giận hay còn yêu, thì cũng thấy rằng bản thân đã trải qua một quãng thời gian thật đẹp. Không cần chào, không cần nói tạm biệt, vì biết đâu có thể mai sau sẽ gặp lại nhau với một tư cách khác, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn".

Câu chuyện MV Hẹn em mai sau gặp lại cũng khắc họa chân thật những xúc cảm trong tình yêu tuổi học trò. Có rung động, có giận hờn, nhưng luôn mang màu sắc trong sáng và tươi mới. MV được thực hiện bởi đạo diễn Quang Huy, người đã tạo nên thành công cho loạt MV Sinh ra đã là Thứ đối lập nhau hơn, Chuyện đôi ta, Mặt trời khóc của Emcee L trước đó.

Một số cảnh trong MV

Chia sẻ về lần đầu hợp tác cùng giọng ca trẻ Lamoon, Emcee L cho biết phần khó khăn nhất trong khâu sản xuất chính là tìm một giọng ca nữ. Emcee L vô tình xem được Lamoon thể hiện phần trình diễn trong chương trình Vietnam Idol 2023 và anh ấn tượng ngay với giọng hát của cô. Anh liên hệ với Lamoon và thấy rằng mình đã đúng khi tìm thấy giọng ca này: "Chất giọng trong sáng, trẻ trung của Lamoon chính là thứ Emcee L cần cho một phần của Hẹn em mai sau gặp lại".



Về quá trình hoàn thành dự án, Emcee L bật mí thêm: "Trong khâu sản xuất, mình rất may mắn khi có nhiều anh em thân thiết hỗ trợ như producer Justin TechN9 đã cho mình một bản phối rất hay, đúng với màu sắc mà mình hướng đến. Ngoài ra, nhạc sĩ Only C cũng dành nhiều thời gian mix và master cho phần Audio để đạt được chất lượng tốt nhất".

Không chỉ ra mắt các sản phẩm solo thành công trên nền tảng Youtube, Emcee L cũng sở hữu những sản phẩm nằm trong top các ca khúc có lượt streams hàng đầu V-Pop. Trong thời gian tới, song song với hoạt động cùng Da LAB, Emcee L vẫn sẽ ấp ủ các dự án âm nhạc cá nhân. Là một ca sĩ, nhạc sĩ chuyên hát dòng nhạc Pop nhưng anh luôn muốn thử sức và khẳng định bản thân đa năng ở nhiều dòng nhạc như: R&B, Rap, Rock…