Hậu Valentine ngọt ngào, Nine Naphat lại xác nhận mối quan hệ với Baifern chưa phải người yêu

Trong 1 sự kiện mới đây diễn ra vào chiều tối ngày 21/2, Nine Naphat đã xuất hiện với tư cách khách mới.

Ngay khi tới sự kiện, nam diễn viên 'Yêu Nhầm Bạn Thân' đã được giới truyền thông săn đón. Cánh truyền thông liên tục đặt câu hỏi liên quan tới mối quan hệ giữa Nine và Baifern sau bữa tối dịp Valentine.

Liên quan tới bữa tối lãng mạn dịp Valentine vừa rồi, Nine Naphat cho biết, ngoài hoa dành tặng người thương, nam diễn viên còn mua thêm tặng cho quản lý của Baifern. Anh chàng cũng hài hước nói rằng, có lẽ vào dịp Valentine năm tới anh sẽ mua cả hoa tặng cho mẹ mình nữa. Nine Naphat tiết lộ anh đã tặng Baifern 1 món quà đặc biệt trong dịp lễ Valentine vừa rồi nhưng từ chối chia sẻ chi tiết.

Nine Naphat chia sẻ rằng, dịp Valentine năm nay đặc biệt hơn trước khi mối quan hệ giữa anh cùng Baifern đã có thêm bước tiến mới. Tuy nhiên, do đã là bạn thân của nhau một thời gian dài nên có 1 số thứ không thay đổi. Đó chính là việc cả hai thích trêu nhau. 'Chúng tôi thích trêu chọc nhau. Thấy đối phương khó chịu thì rất vui. Thế nhưng chỉ là đùa vui mà thôi', Nine Naphat nói.

Bữa tối lãng mạn dịp Valentine của cặp đôi

Về bức hình Nine Naphat nắm tay Baifern trong 1 nhà hàng do 'người qua đường chụp', nam diễn viên cũng cho biết, bản thân cũng không nhớ rõ địa điểm. Nine cho biết, bản thân anh và Baifern đều muốn trải qua cuộc sống như những cặp đôi bình thường. Anh cũng cảm ơn tình cảm người hâm mộ dành cho hai người họ.



Khi được hỏi sau lễ Valentine, tình trạng mối quan hệ hiện tại của cả hai đã lê mức người yêu chưa, Nine trực tiếp phủ nhận: 'Chưa, chưa đâu, chúng tôi vẫn chưa phải người yêu. Tôi vẫn phải cố gắng hơn nữa. Tôi vẫn muốn tiếp tục tán cô ấy thế này'.

Hình ảnh cặp đôi nắm tay nhau được người hâm mộ ghi lại

Nguồn: Sanook