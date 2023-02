Mai Phương Thuý tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo sau khi nhập viện cấp cứu giữa đêm

Tối ngày 22/2, một người bạn bất ngờ đăng tải hình ảnh Mai Phương Thuý nhập viện. Người này cho biết nàng hậu phải vào viện lúc nửa đêm, được bác sĩ lấy máu 2 bên tay để xét nghiệm. Có thể thấy, Hoa hậu Mai Phương Thuý trông rất mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt. Người hâm mộ và bạn bè đã vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Mai Phương Thuý.

Cho đến trưa ngày 23/2, đích thân nàng hậu đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo đó, Mai Phương Thuý cho biết vẫn chưa hồi phục nhưng cảm ơn vì mọi người đã quan tâm. Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2006 bày tỏ: "Cám ơn mọi người hỏi thăm, mình vẫn đuối, khoẻ hơn mình sẽ trả lời sau nhé".

Hoa hậu Mai Phương Thuý bị ốm phải nhập viện cấp cứu giữa đêm

Nàng hậu mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng

Cách đây 2 hôm, Mai Phương Thuý vừa xuất hiện trong buổi gặp gỡ thân mật của hội bạn thân Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh. Khi đó, nàng hậu trông vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. Chính vì vậy, khán giả vô cùng thắc mắc nguyên nhân gì khiến nàng hậu phải cấp cứu giữa đêm. Nhiều người đã để lại lời động viên và mong Mai Phương Thuý sớm hồi phục.

Cách đây ít hôm, Mai Phương Thuý còn lộ diện vui vẻ trong buổi gặp gỡ hội bạn

Trước đó, Mai Phương Thuý nhiều lần khiến người hâm mộ hoang mang vì làm việc quá sức. Hồi tháng 5/2021, Mai Phương Thuý nhập viện một mình do đau tim. Khi đó, nàng hậu chia sẻ: "Đêm hôm đau tim, khó thở thế là lại tự mò vào viện... Hi vọng sáng mai ra kịp để còn đi làm". May mắn tình trạng ổn định nên sau đó không lâu Mai Phương Thuý được xuất hiện về nhà. Một lần khác, nàng hậu đã thông báo nhập viện để kiểm tra sức khoẻ và điều trị sốt siêu vi.

Mai Phương Thuý nhiều lần khiến dân tình lo lắng vì nhập viện một mình

Mai Phương Thuý cho biết hiện tại vẫn còn đuối, sẽ trả lời người hâm mộ sau

Ảnh: FBNV