Tăng Thanh Hà chính thức lên tiếng giải thích về bài đăng liên quan tới chuyện trầm cảm

Vừa qua, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà có đăng tải dòng trạng thái nói về chứng trầm cảm.

Cụ thể, Tăng Thanh Hà viết: "Sadly, we don't always know the depths of someone's depression until it is too late" (Tạm dịch: Điều đáng buồn là không phải lúc nào chúng ta cũng biết được sâu bên trong chứng trầm cảm của ai đó cho đến khi quá muộn).

Trước dòng chia sẻ bất ngờ này, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng cho tình hình của Tăng Thanh Hà. Cư dân mạng đã để lại bình luận lo lắng dưới bài đăng của Tăng Thanh Hà: "Thực sự đọc chia sẻ từ Instagram tới Facebook mà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với chị". Ngay lập tức Tăng Thanh Hà đã có phản hồi để giúp cư dân mạng yên tâm: "Không có gì xảy ra với chị. Chị chỉ muốn nói về trầm cảm và lắng nghe thôi. Cảm ơn em".

Tăng Thanh Hà nhắn nhủ để người hâm mộ yên tâm rằng cô không sao cả.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Louis Nguyễn. Trên trang cá nhân, nàng "ngọc nữ màn ảnh Việt" cũng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên chồng con. Rời xa showbiz đầy thị phi, Tăng Thanh Hà tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.