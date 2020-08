Tăng Thanh Hà gây lo lắng khi đột nhiên chia sẻ về chứng trầm cảm

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã bất ngờ có chia sẻ về chứng trầm cảm trên trang cá nhân. Cô viết: "Sadly, we don't always know the depths of someone's depression until it is too late. May I please get 2 friends or family members to copy and re-post? I am trying to demonstrate that someone is always listening". (Tạm dịch: Điều đáng buồn là không phải lúc nào chúng ta cũng biết được sâu bên trong chứng trầm cảm của ai đó cho đến khi quá muộn. Hy vọng bạn bè hoặc thành viên trong gia đình có thể chia sẻ lại điều này. Tôi đang cố gắng chứng minh rằng có ai đó luôn lắng nghe).

Tăng Thanh Hà chia sẻ thông điệp về chứng trầm cảm

Chia sẻ của Tăng Thanh Hà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người hâm mộ đã tỏ ra hoang mang và lo lắng cho nữ diễn viên vì không biết chuyện gì khiến cô đột nhiên chia sẻ về chứng trầm cảm và cũng nhắn gửi rất nhiều lời hỏi han, hy vọng cô không gặp phải điều gì tồi tệ.

Cũng không ngoại trừ trường hợp Hà Tăng chỉ đang muốn lan tỏa thông điệp để mọi người quan tâm hơn đến những người xung quanh, đặc biệt là người có dấu hiệu trầm cảm vì thời gian qua có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trước khi đăng tải dòng trạng thái này, Tăng Thanh Hà vẫn cập nhật hình ảnh và story đi chơi ở biển cùng các con và tương tác cùng bạn bè trên mạng xã hội bình thường.