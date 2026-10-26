Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam bị chồng ghen tuông phải bỏ nghề

Vừa qua, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Thanh Ngọc. Cô thuộc đại gia tộc cải lương lẫy lừng miền Nam, là em gái của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, chị gái của NSND Thanh Ngân.

Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Thanh Ngọc tâm sự: "Dù là con nhà nòi nhưng tôi cũng gặp nhiều thăng trầm trên con đường sự nghiệp.

Khán giả yêu tôi thì có, nhưng cũng có những người không thích tôi. Nhiều khi tôi đang diễn có người ngồi dưới quát tháo thẳng lên.

Nhưng thay vì để nỗi buồn nuốt chửng hay phớt lờ những ý kiến tiêu cực, tôi chọn cách biến nó thành bài học để tự soi rọi lại chính mình.

Buồn thì buồn, nhưng trong đêm đó mình phải suy nghĩ lại diễn có tốt chưa. Chẳng hạn như 99 người thương mình mà tại sao có một người không thương mình? Tôi phải tự suy nghĩ và tự kiểm tra lại bản thân để làm thế nào tốt hơn. Tôi lấy cái buồn đó để bước tới, tự làm bài học chứ không phải buồn rồi bỏ luôn không làm nữa.

Nhìn lứa diễn viên trẻ hiện nay, tôi trăn trở lắm. Tôi thấy nhiều bạn trẻ có điều kiện kinh tế tốt nhưng lại thiếu đi sự kiên trì, chỉ vừa dang nắng dầm mưa hay bị đạo diễn la mắng vài câu đã giận dỗi, vội vã muốn bỏ nghề.

Tôi muốn nhắc các em rằng, nghệ thuật là học mãi. Khi con bị la rầy hay nạt nộ, đó chính là sự dạy dỗ. Đừng nản lòng, nếu đã đam mê thì cứ bước tới.

Để có được sự kiên định này, bàn thân tôi cũng từng trải qua những giằng xé nội tâm dữ dội. Từng có một thời gian, chồng tôi phản đối tôi theo nghề và không muốn tôi tiếp tục đi diễn.

Lúc đó, chồng tôi thường xuyên ghen tuông và mâu thuẫn khiến tôi phải quyết định buông bỏ ánh đèn sân khấu để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, nỗi nhớ nghề quay quắt đã kéo tôi trở lại.

Hành trình của tôi là chữ duyên. Gặp nhau là duyên, làm nghề cũng là duyên. Nhưng quan trọng là mình có biết giữ cái duyên đó cho thật lâu dài và thật đẹp hay không.

Sau những giờ đi diễn, tôi chỉ thích đọc sách một mình. Tôi yêu cảm giác đạp xe dạo phố, say mê những giai điệu nhạc trữ tình, lãng mạn và trót yêu vẻ đẹp của mùa thu dịu dàng".