Ngỡ ngàng gia đình có 10 con ở Nghệ An: Mẹ và con gái ruột cùng nhau... ở cữ, sự thật về 4 chàng rể khiến ai cũng ghen tị

Hạnh phúc giản dị của gia đình 10 con

Chị Thái Nhuần (SN 1991), con gái cả của ông Trí, luôn mang trong mình niềm tự hào khi được sinh ra trong một gia đình đông anh em, luôn đoàn kết và yêu thương lẫn nhau.

Dù hoàn cảnh trước đây không mấy khá giả, chị chưa bao giờ thắc mắc về việc cha mẹ sinh nhiều con. Ngược lại, những đứa trẻ trong nhà luôn ý thức được sự vất vả của cha mẹ để cố gắng đỡ đần.

Theo lời chị Nhuần, gia đình có quan niệm "cứ sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất" và tin vào câu nói "trời sinh voi sinh cỏ". Bố mẹ chị quanh năm bám ruộng đồng để nuôi dưỡng đàn con khôn lớn.

Nhớ lại thời kỳ khó khăn, mười mấy người phải sinh hoạt, ngủ chen chúc trong ngôi nhà ngói rêu phong, hay những lúc thiếu gạo phải nhường nhau từng bát cơm, chị Nhuần khẳng định đó lại là những ngày tháng vui vẻ và ngập tràn tình yêu thương.

Đại gia đình ông Trí.

Chị Thái Tính, người con gái thứ hai, cũng chia sẻ rằng thấu hiểu nỗi vất vả đó, các chị em luôn bảo ban nhau ngoan ngoãn, chị lớn chăm em nhỏ và đỡ đần việc nhà.

Nhờ sự tần tảo của cha mẹ, tất cả đều được tạo điều kiện học hành. Sau này, khi một số người con ra nước ngoài làm việc, kinh tế gia đình đã dần trở nên khấm khá hơn.

Đặc biệt, gia đình chị Nhuần còn có câu chuyện vô cùng thú vị khi mẹ và con gái cùng nhau ở cữ. Năm 2010, sáu tháng sau khi chị Nhuần sinh con đầu lòng thì mẹ chị cũng hạ sinh người con thứ 9.

Đến năm 2016, lúc chị Nhuần sinh bé thứ hai, bà Sâm lại mang thai người con thứ 10. Chị Nhuần bật cười nhớ lại kỷ niệm ngày mẹ đi sinh mổ, cả dàn con cháu, dâu rể kéo nhau đi bằng xe ô tô đến bệnh viện chăm nom khiến các bác sĩ đều ngỡ ngàng.

Chị Nhuần và các con.

Mối duyên hy hữu khi 4 chị em gái cùng làm dâu một xóm

Hiện tại, đã có 6 trong số 10 người con của vợ chồng ông Trí lập gia đình. Điều thú vị là cả 4 cô con gái đều lên xe hoa với những chàng trai cùng xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ.

Chị Tính cho biết, chị gái cả lấy chồng năm 2009 chỉ cách nhà đẻ 100m, bản thân chị lấy chồng năm 2011 cách nhà 50m.

Cô em gái thứ ba theo chồng năm 2015 cách nhà 40m, và em gái thứ tư kết hôn năm 2018 lấy chồng chỉ cách đúng 3 nóc nhà.

Trước đó, mấy chị em cũng chỉ mong lấy chồng gần để tiện bề chăm sóc sớm tối cho bố mẹ, nhưng không ngờ mối duyên đặc biệt này lại đến với cả bốn người.

Vợ chồng ông Trí bên 10 người con.

Ông Trí và bà Sâm vô cùng phấn khởi vì con gái dù đã đi lấy chồng nhưng ngày nào cũng có thể tạt qua thăm hỏi bố mẹ. Ngoại trừ người con thứ ba hiện đã cùng chồng sang Đức định cư, ba chị em còn lại đều làm nghề buôn bán tại nhà.

Nhờ khoảng cách gần gũi, mỗi ngày họ chạm mặt nhau đến cả chục lần, hễ nhà bố mẹ có công to việc lớn là lại ý ới gọi nhau sang phụ giúp.

Tiếp nối truyền thống của gia đình, các chị em gái cũng đều sinh đông con. Chị cả có 4 người con, chị Tính có 5 bé, em gái thứ ba có 3 con và cô út vừa chào đón em bé thứ hai. Đại gia đình nhờ vậy lại càng thêm đông đúc, rộn rã tiếng cười đùa của nhiều thế hệ mỗi dịp sum họp.

Chị Tính tâm sự rằng nhiều người vẫn thường nghĩ gia đình đông con sẽ phải chịu nhiều vất vả, nhưng với chị, đó là một niềm tự hào và may mắn lớn lao.

Tình cảm khăng khít từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành vẫn không hề thay đổi, và mỗi khi nhìn cha mẹ hạnh phúc an hưởng tuổi già bên đàn con cháu đông đúc, chị càng thấy trân trọng và biết ơn gốc gác ấm áp của gia đình mình.