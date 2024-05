Hậu đổ bộ thảm đỏ Cannes, vợ chồng Bình An tình tứ du lịch ở Pháp

Vừa qua, Bình An và Phương Nga trở thành sao Việt tiếp theo sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes 2024. Theo đó, cặp vợ chồng Vbiz tham dự buổi công chiếu phim hoạt hình La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes) bên cạnh nhiều nghệ sĩ quốc tế. Sau khi kết thúc lịch trình tại Cannes, Bình An và Phương Nga vẫn ở lại Pháp, tranh thủ thời gian du lịch cùng nhau.

Trên trang cá nhân mới đây, nam diễn viên xả ảnh hẹn hò cùng bà xã. Cả hai dùng bữa tối tại một nhà hàng, khung cảnh xung quanh được bày trí lãng mạn. Bình An lộ diện điển trai, đẹp đôi bên vợ Á hậu. Sau khi ăn tối, cặp vợ chồng còn dạo phố cùng nhau và ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào ở nước ngoài.

Bình An và Phương Nga hẹn hò tình tứ sau khi kết thúc lịch trình tại Cannes

Cặp vợ chồng check-in tham quan nhiều địa điểm tại Pháp

Bình An và Phương Nga đến Pháp để tham dự buổi công chiếu phim tại Cannes. Xuất hiện ở sự kiện, Bình An diện bộ suit bảnh bao và phong độ. Sánh đôi là Á hậu Phương Nga diện chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, khoe sắc rạng rỡ. Khoảnh khắc cặp đôi sải bước trên thảm đỏ Cannes nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cư dân mạng dành lời khen vì sự xuất hiện chỉn chu của Binh An - Phương Nga.

Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện tại LHP Cannes, từ lúc nhận được lời mời vào đầu tháng 5, Phương Nga đã cùng NTK Lê Thanh Hòa và stylist Nguyễn Đức Thạnh trao đổi về ý tưởng của trang phục. Đội ngũ thiết kế của Lê Thanh Hòa dành hơn 100 giờ làm việc để cho ra đời chiếc váy đen - trắng dành riêng cho cô.

Bình An - Phương Nga đẹp đôi tại LHP Cannes

Chiếc đầm của Phương Nga được thiết kế bởi Lê Thanh Hòa, mất 100 giờ làm việc để cho ra thành quả

Chia sẻ cảm xúc khi dự Cannes, Phương Nga nói: "Lúc đầu mình cảm thấy vui và hồi hộp. Sau đấy thì cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì đây là lần đầu tiên 2 đứa xuất hiện tại 1 thảm đỏ nước ngoài. Trong khi đó ở Việt Nam mọi người liên tục hỏi về hình ảnh, tiến độ thế nào. Nên là cũng rất áp lực từ khâu chuẩn bị, sang này không biết làm tóc, makeup, photo như thế nào. Nhưng sang đến bên này thì mình cảm nhận được sự đón tiếp rất tốt từ Ban tổ chức. Mình cảm thấy nhẹ nhàng, cũng đỡ lo hơn nhiều. Đây là trải nghiệm thực sự vui và tận hưởng trong suốt cả quá trình".

Bình An tiết lộ cả hai đến Cannes theo lời mời từ BMW châu Á và toàn bộ chi phí được phía nhãn hàng chi trả. "Lần này mình đi Cannes được BMW châu Á mời. Khi nhận được lời mời, mình cảm thấy đây chắc chắn là 1 cơ hội cực kỳ tốt bởi thực ra mình chưa từng làm phim ở nước ngoài và cũng chưa từng có phim công chiếu ở nước ngoài. Đây là trải nghiệm rất tốt khi mình được bước trên thảm đỏ của LHP danh giá thế giới. Hy vọng rằng cơ hội này sẽ giúp mình có được những vai diễn, trải nghiệm tốt hơn khi về Việt Nam làm phim.

Về chi phí thì đây là chuyến đi được tài trợ 100%. Vé máy bay, ăn ở chúng mình đều không tốn chi phí gì cả. Chúng mình chỉ cần chuẩn bị trang phục và 1 tâm thế vững vàng. Trong brief về trang phục có nói nam mặc tuxedo, đó là trang phục khá truyền thống còn Phương Nga phải chuẩn bị váy", nam diễn viên bộc bạch.