Clip đoàn khách Tây Ban Nha múa trên nền nhạc ca khác “Việt Nam quê hương tôi” làm dân mạng vô cùng kinh ngạc. (Nguồn: @hagiangloopwithquan)

Cộng đồng mạng đua nhau “thả tim” và chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy năng lượng của một nhóm du khách quốc tế khi cùng nhau thực hiện bài múa trên nền nhạc ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” (nhạc sỹ Đỗ Nhuận). Cảnh quay được thực hiện tại một điểm ngắm cảnh trên đỉnh núi cao ở Tuyên Quang, có tầm nhìn trải rộng ra toàn bộ dãy núi trùng điệp dưới bầu trời xanh ngắt.

Mở đầu clip, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của nam hướng dẫn viên người Việt mặc áo vàng cùng giai điệu “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi...” , nhóm du khách Tây Ban Nha gồm cả nam và nữ đứng thành vòng tròn. Mỗi người cầm trên tay một chiếc mũ bảo hiểm xe máy đủ màu sắc (dường như chính là mũ họ dùng để đi phượt) thay cho chiếc nón lá là đạo cụ chính thức của điệu múa. Theo nhịp điệu mượt mà của bài hát, cả nhóm bắt đầu di chuyển.

Những động tác nhấc lên, hạ xuống và uốn lượn được nhóm “vũ công nghiệp dư” này thực hiện một cách uyển chuyển; những động tác xoay người, vươn tay được cả đoàn phối hợp nhịp nhàng, tạo nên đội hình di chuyển theo vòng tròn rất đều đặn và đẹp mắt. Mỗi thành viên đều rất chăm chú và nghiêm túc với màn trình diễn dù gương mặt không giấu được nét thích thú tươi cười.

Màn múa khép lại bằng màn giơ tay tạo hình trái tim hướng về phía ống kính, lúc này ai ấy đều đã đội mũ bảo hiểm lên đầu và cài quai cẩn thận. Làm nền cho nụ cười rạng rỡ của họ là khung cảnh núi non hùng vĩ và bầu trời khoáng đạt phía sau lưng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Việc đoàn khách chú tâm thực hiện điệu múa quen thuộc trên nền ca khúc đi cùng năm tháng của Việt Nam khiến họ chiếm được cảm tình lớn từ cộng đồng mạng.

Kim Anh tự hào: “Bài hát ‘Việt Nam quê hương tôi’ là là ca khúc nằm trong trái tim người Việt, là niềm tự hào và tình yêu về đất nước tươi đẹp hiền hòa. Nay giai điệu ấy lại vang vọng trên đỉnh núi hùng vĩ, được chính những du khách nước ngoài nhiệt tình thể hiện thì lại càng thêm ý nghĩa. Việc bạn bè quốc tế hào hứng múa theo từng giai điệu minh chứng cho thấy vẻ đẹp văn hóa và âm nhạc Việt Nam luôn có sức hút tự nhiên, dễ dàng chạm đến trái tim của bất kỳ ai”.

Giang Nguyễn chia sẻ: “Thật sự xúc động khi thấy những giai điệu quê hương thân thương lại được các bạn du khách phương Tây đón nhận một cách trân trọng và đầy hào hứng đến vậy. Các vị khách cười rạng rỡ là biết họ vui nhường nào. Nhìn những hình ảnh này, tôi càng thêm yêu và tự hào về một Việt Nam tươi đẹp, hiền hòa, luôn mở rộng vòng tay đón chào bạn bè khắp năm châu ”.

“Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi..., lời hát ấy, điệu nhạc ấy hòa cùng vũ đạo được các bạn quốc tế thể hiện trong khung cảnh tươi đẹp, hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam, thật sự khơi nhiều cảm xúc đẹp đẽ”, Vân Hạ viết.

Dân mạng khen ngợi sự sáng tạo của chàng hướng dẫn viên du lịch. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với màn múa của các bạn Tây bằng những bình luận dí dỏm: “Mấy bạn Tây nhìn nghiêm túc thực sự, lúc xếp hàng ngang nâng mũ lên hạ xuống mặt biểu cảm rất cống hiến. Đúng là tiết mục văn nghệ của mọi trường THPT đã bị rò rỉ ra thế giới rồi!”; “Cũng là nón, mà thay vì nón lá, du khách dùng nón bảo hiểm. Đây là vừa truyền bá văn hóa và âm nhạc Việt, vừa nhắc nhở an toàn giao thông”; “Đúng là âm nhạc không khoảng cách, giai điệu truyền thống nhập vô du khách mà quá hay luôn”...

Minh Anh viết: “Bài ruột của mấy bác phụ nữ trong làng tôi chuyên biểu diễn mỗi dịp văn nghệ, giờ đã vươn tầm quốc tế. Nhìn các bạn Tây múa mượt mà theo từng lời ca thấy thật đáng yêu. Rất khen ngợi tinh thần ứng biến khi dùng mũ bảo hiểm thay nón lá tạo nên bài mùa đầy màu sắc rất sinh động”.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi cách chàng hướng dẫn viên quảng bá văn hóa Việt Nam khi tạo trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. “Anh hướng dẫn này đỉnh thật sự, đúng kiểu biến văn hóa thành niềm vui. Thay vì bắt khách ngồi nghe thuyết minh khô khan thì cho quẩy luôn bài múa truyền thống, vừa vui vừa về quê nhà trình diễn được tiếp. Cách quảng bá văn hóa tuyệt vời nhất là để du khách trực tiếp trải nghiệm và hòa mình vào đó. 10 điểm sáng tạo”, Khánh Vũ viết.

Nhật Hoàng bình luận dưới bài đăng clip: “ Nhìn cách anh ấy tận tình hướng dẫn từng động tác, uốn tay giơ mũ chuẩn nhịp mà nể ghê. Đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế theo cách bình dị và gần gũi vô cùng. Chắc chắn hồi đi học anh này phải là lớp phó văn nghệ mới biên đạo được xịn vậy”.

Ngoài ra, nhiều người gợi ý các bài hát khác cho tiết mục lần sau: “Anh nghĩ sao về bài hát ‘Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa...’ (Việt Nam ơi - nhạc sỹ Minh Beta). Đôi khi phải tổ chức concert nhạc Việt Nam để các đội du khách thi đấu xem ai dành quán quân”.

Có vẻ màn múa của khách Tây còn có tác dụng quảng bá du lịch Tuyên Quang với cả người dân trong nước. Tố Uyên bình luận: “Cách các bạn ấy nhún nhảy, đưa tay theo từng câu hát giữa khung cảnh thiên nhiên bao la thực sự là một hình ảnh quảng bá du lịch tuyệt vời. Lần sau, tôi cũng sẽ rủ bạn bè cùng đến đây để thử trải nghiệm múa hát giữa núi đồi hùng vĩ”.