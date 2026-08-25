Hết cưỡi trâu, khách Tây lại phấn khích cưỡi đà điểu chạy 'xé gió' ở Việt Nam

Clip khách Tây trải nghiệm cưỡi đà điểu “lượn” siêu tốc. (Nguồn: @vietume)

Trải nghiệm du lịch đồng quê tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở những hoạt động quen thuộc như ngồi vỏ lãi , trồng lúa hay cưỡi trâu mà còn có một hoạt động cũng mang tính thử thách không kém, đó là cưỡi đà điểu. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc kịch tính của một nữ du khách Tây khi lần đầu thử dịch vụ này tại khu du lịch sinh thái Bàu Trắng (Phan Thiết, Lâm Đồng) đang thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ngay từ những giây đầu tiên đã cho thấy bầu không khí chuẩn bị hào hứng. Nữ du khách trong trang phục gọn nhẹ, nở nụ cười đầy mong đợi và có chút hồi hộp khi bước lên bục xuất phát. Để đảm bảo an toàn, nhân viên hướng dẫn mặc đồng phục túc trực ngay bên cạnh, tỉ mỉ hỗ trợ cô leo lên lưng chú chim khổng lồ và hướng dẫn cách giữ thắt lưng, bám chắc vào yên.

Ngay khi được thả ra đường chạy, chú đà điểu lập tức tăng tốc, lao đi phăng phăng trên nền cát. Chân đà điểu sải bước dài, cuộn tung những đám bụi cát phía sau. Cô gái trên lưng nó lắc lư theo nhịp chạy hối hả, tay bám chặt vào yên, gương mặt rạng rỡ vừa phấn khích vừa kinh ngạc trước tốc độ tăng cao bất ngờ.

Đi kèm phía sau là anh nhân viên cũng chạy cật lực để bám sát, vừa giữ khoảng cách hợp lý vừa đảm bảo du khách luôn làm chủ được tình hình. Khi đà điểu hoàn thành vòng chạy và giảm tốc độ quay trở về khu vực bục xuất phát, du khách bước xuống trong tiếng cười giòn giã, liên tục bày tỏ sự thích thú trước trải nghiệm có một không hai này.

Xem clip, nhiều cư dân mạng cho biết bản thân họ muốn trải nghiệm hoạt động giải trí mới lạ, đậm chất phiêu lưu này nhưng chắc cũng sẽ “thót tim” khi ngồi trên lưng chú đà điểu chạy hết tốc lực như vậy, nữ du khách Tây quả là dũng cảm khi dám thử.

“Bái phục độ gan dạ của chị Tây! Cho tui lên lưng con đà điểu cao ngất ngưởng đó chắc tôi la từ bục xuất phát cho tới lúc nó dừng lại quá”; “Đà điểu cất cánh không cần đường băng. Đúng nghĩa trải nghiệm hồn bay theo gió, tim bỏ lại đằng sau. Xem thôi mà cũng thấy muốn rớt tim theo luôn”; “Mới đầu thấy chị cười tươi lắm, tới lúc đà điểu nó vọt phát cát bay mù mịt chắc chị cũng sang chấn nhẹ. Nhưng công nhận là chịu chơi thiệt sự!”...

Nhiều dân mạng mong muốn được thử một lần để xem tốc độ “xé gió” là như nào. (Ảnh chụp màn hình)

Minh Anh viết: “Lúc đầu thấy chị leo lên lưng em đà điểu cười tươi như hoa, tưởng đâu đi dạo mát ngắm cảnh. Ai dè em nó chạy như đua xe F1 bản hoang dã. Bái phục độ dũng cảm của chị Tây, chứ phải tui lên đó chắc tui trèo xuống ngay từ giây đầu tiên vì cái cổ em đà điểu nó cao hơn tầm mắt rồi”.

Thảo Nguyễn: “Mấy con đà điểu này bình thường nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác hài hước lắm, mà sao lúc nó chạy nhìn uy lực dữ vậy trời. Chị du khách chắc cũng không ngờ đà điểu có thể bứt tốc nhanh vậy chỉ trong vòng vài phút, dù khó khăn nhưng vẫn bám trụ đến cuối”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cảm thấy tự hào về sự sáng tạo, năng động của du lịch Việt Nam khi ngày càng có nhiều trải nghiệm độc đáo để thu hút khách quốc tế. “Việt Nam mình ngày càng làm du lịch đa dạng hơn. Mấy trò trải nghiệm hòa hợp với thiên nhiên và động vật như cưỡi đà điểu vừa mới lạ, vừa tạo ấn tượng khó quên cho du khách. Nhìn các anh nhân viên hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo thế này thì bảo sao khách Tây không mê cho được”, Minh Trí viết.

Phương Thảo bình luận dưới clip: “Du lịch Việt Nam dạo này đỉnh thật sự, luôn biết cách đổi mới để đem lại bất ngờ cho du khách khắp nơi trên thế giới. Trò cưỡi đà điểu này vừa thử thách sự dũng cảm vừa mang lại tiếng cười sảng khoái. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ độc lạ như vậy để quảng bá Việt Nam luôn tươi mới và tràn đầy năng lượng”.