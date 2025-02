Vua Charles III được cho là sẽ không tước bỏ tước hiệu Hoàng gia của Vương tử Harry và Meghan Markle bất chấp những tổn thương mà cặp đôi này đã gây ra cho Hoàng gia Anh. Một nguồn tin thân cận với nhà Vua tiết lộ với tờ Dailymail rằng ông không phải là người "trừng phạt" và "không bao giờ muốn làm khó" con trai và con dâu mình. Thông tin này được đưa ra sau khi có nhiều lời kêu gọi tước bỏ hoàn toàn tước vị của Harry và Meghan, sau hàng loạt những chỉ trích nhắm vào Hoàng gia.

Cặp đôi đã từ bỏ nhiệm vụ Hoàng gia vào năm 2020 và cố Nữ vương Elizabeth II đã tước bỏ kính xưng HRH (Điện hạ) của họ. Dù vậy, nguồn tin cho biết, việc xem xét "tất cả các lựa chọn" đang được cân nhắc tại Cung điện Buckingham. Tuy nhiên, việc hạ cấp tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex là điều "sẽ không được xem xét".

Trong khi đó, tại sự kiện Invictus Games ở Canada, Meghan Markle đã thể hiện tình cảm nồng nàn với Vương tử Harry trước khi bất ngờ rời đi. Nữ công tước đã có mặt tại Vancouver cùng Harry từ chiều thứ Sáu và dành 5 ngày tại sự kiện thể thao đa môn này. Họ đã công khai thể hiện tình cảm và dành cho nhau những lời khen ngợi. Tuy nhiên, Meghan đã nói lời tạm biệt với Harry hôm qua để trở về nhà với hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Lý do được đưa ra là vì lý do an ninh, kế hoạch di chuyển của Meghan đã được giữ kín.

Theo Dailymail