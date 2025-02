Giữa không khí náo nhiệt của Invictus Games diễn ra tại Vancouver (Canada), hình ảnh Meghan Markle khoác tay, ôm mặt và trao cho Vương tử Harry nụ hôn nồng thắm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khoảnh khắc tình tứ, Meghan đã rời Canada trên một chiếc máy bay riêng để trở về nhà ở California (Mỹ), để lại Harry một mình hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Hành động này của cô đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về lý do chuyến đi bị rút ngắn.

Nhà báo Amanda Platell đã thẳng thắn chỉ trích những cử chỉ thân mật công khai này trên tờ Daily Mail. Bà cho rằng: "Chúng ta đã thấy một Meghan mùi mẫn, mắt lúng liếng nhìn chồng, nắm chặt tay anh ấy và ôm mặt anh ấy để trao một nụ hôn công khai. Không một khoảnh khắc nào dành cho chụp ảnh bị bỏ lỡ. Meghan dường như quyết tâm để câu chuyện tình yêu của họ chiếm vị trí trung tâm, bất chấp suy nghĩ của mọi người về những người đàn ông và phụ nữ anh hùng mà sự kiện này thực sự tôn vinh. Trong nhiều năm làm báo và chuyên gia truyền thông chính trị, tôi chưa từng thấy màn thể hiện tình cảm công khai nào bị tính toán sai lầm và gây khó chịu hơn thế".

Không chỉ vậy, một nguồn tin khác mà bà Platell dẫn lại còn cho biết các cựu chiến binh và gia đình họ cũng không mấy hài lòng với hành động của cặp đôi hoàng gia. Họ cảm thấy mình đang bị lu mờ. "Không giống như họ, các cựu chiến binh và gia đình họ không xem mình là nạn nhân" , nguồn tin này nhấn mạnh. Một tình nguyện viên cũng bày tỏ sự thất vọng: "Sự kiện này nên tập trung vào các cựu chiến binh chứ không phải là một màn trình diễn hoàng gia... ngày càng có nhiều người bức xúc về việc Harry và Meghan đã chi phối câu chuyện như thế nào. Thật kinh khủng khi Harry dường như đã chiếm đoạt buổi lễ theo cách này".

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, việc Meghan rời sự kiện sớm đã được lên kế hoạch từ trước. Invictus Games diễn ra sau một khoảng thời gian khó khăn đối với vợ chồng Harry - Meghan. Họ bị gán cho biệt danh "khách du lịch thảm họa" sau chuyến thăm các nạn nhân của vụ cháy rừng ở California. Cặp đôi cũng là chủ đề của một bài báo trên Vanity Fair, trong đó tiết lộ những góc khuất khi làm việc cho họ.

Chuyên gia PR Edward Coram, CEO của Go Up, cho rằng Meghan nên cân nhắc việc tham dự Invictus Games. Ông chia sẻ với tờ Mirror: "Meghan nên để Harry lo liệu Invictus Games. Đó là dự án của anh ấy, và anh ấy hoàn toàn có khả năng kêu gọi sự ủng hộ và quảng bá cho mục đích cao cả này. Thương hiệu chung của họ đã bị ảnh hưởng trong những năm qua - không phải do lỗi của họ, mà là do hoạt động PR kém cỏi".

