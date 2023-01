Harry và Meghan đang trên bờ vực

Kết thúc cuốn hồi ký gây tranh cãi của Hoàng tử Harry vẫn còn một câu hỏi lớn được đặt ra: Bây giờ thì sao?

Trong Spare , cựu thành viên Hoàng gia Anh đào bới hết tất cả những gì anh có trong quá khứ - vạch trần bất hòa với anh trai William, mối quan hệ căng thẳng với Vua Charles và cảm xúc thực sự của anh dành cho mẹ kế Camilla.

Nhưng sau khi thu được khoản tiền 20 triệu USD từ nhà xuất bản Penguin Random House cho hợp đồng 3 cuốn sách, cũng như 100 triệu USD từ Netflix cho loạt phim tài liệu Harry & Meghan , Hoàng tử tóc đỏ và người vợ cựu diễn viên của anh sẽ đi về đâu?

Harry và Meghan kiếm tiền bằng câu chuyện đời tư nhưng bước tiếp theo của họ sẽ làm gì? Ảnh:

Tự đẩy mình vào thế cô lập

Sống trong ngôi nhà trị giá 14,5 triệu USD ở Montecito, California, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex bị cô lập hơn bao giờ hết với Hoàng gia Anh và có ít con đường để hòa giải. Hiện ngay cả nước Mỹ cũng không biết làm gì với họ.

“Họ đang ở trên bờ vực. Họ mất đi lá phiếu cảm thông”, chuyên gia quan hệ công chúng và thương hiệu toàn cầu Mark Borkowski nói với Page Six .

Ngay cả tờ New York Times , vốn theo chủ nghĩa tự do ngôn luận, cũng đăng một bài nghi vấn “Có phải Hoàng tử Harry đã thay đổi cách nhìn nhận của công chúng về anh ấy?”. Patti Davis, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, viết một mẩu tin trên Times thừa nhận hối hận vì công khai tất cả chuyện gia đình, đồng thời bày tỏ thử thuyết phục Harry nghĩ lại trước khi cuốn hồi ký lên kệ.

Trong chương trình Hoda and Jenna của NBC vào ngày 9/10, người dẫn chương trình kiêm ái nữ của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, Jenna Bush Hager, cho biết không thể nghĩ đến việc công kích chị gái song sinh Barbara như cách Harry viết về anh trai, Hoàng tử William.

“Thật buồn! Tôi thậm chí không thể tưởng nổi một thế giới không có chị ấy. Đôi khi bạn nghĩ đang kể câu chuyện của mình, nhưng câu chuyện của bạn cũng là câu chuyện của người khác. Tôi thực sự đã hỏi mọi người rằng, ‘Điều này có công bằng không?’. Ai cũng có sự thật của riêng mình”, Bush Hager bình luận.

Khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chuyển đến California vào tháng 3/2020 để thực hiện Giấc mơ Mỹ, họ nhanh chóng ký các hợp đồng trị giá lớn để nói ra “sự thật” như một cách để đạt được sự độc lập tài chính.

Như Page Six đưa tin trước đó, cặp đôi đàm phán với Netflix , cũng như Oprah Winfrey, từ mùa thu năm 2018 - hơn một năm trước khi có thông tin cho rằng họ muốn từ bỏ vai trò hoàng gia cấp cao. Họ không được trả tiền cho cuộc phỏng vấn “rúng động” với Winfrey vào tháng 3/2021, tuy nhiên nó đặt nền móng cho những gì xảy ra sau đó. Harry thực hiện bốn cuộc phỏng vấn lớn để quảng bá cho cuốn sách của mình, trong đó có ba cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, với The Late Show with Stephen Colbert và 60 Minutes .

Trong khi Harry nhắc đến Tyler Perry - người cho vợ chồng nhà Sussex mượn biệt thự ở Los Angeles vào năm 2020 - và Oprah Winfrey trong lời cảm ơn của Spare, không ai công khai ủng hộ Harry hoặc cuốn hồi ký trên các nền tảng mạng xã hội của họ. Hàng xóm kiêm người bạn nổi tiếng khác Ellen DeGeneres, từng phỏng vấn Meghan trước đây, cũng không làm điều đó.

“Tôi nghi ngờ ‘tâm lý boong ke’ khiến họ trở nên e ngại trong việc giao tiếp tương lai. Khi mỗi cuộc phỏng vấn diễn ra, Harry bộc lộ nỗi đau sâu thẳm về cảm xúc chưa được giải quyết. Anh ấy nên dành thời gian và công sức để đối phó với nỗi đau đó thay vì biến nó thành màn diễn xiếc”, Borkowski chỉ ra.

Tyler Perry và Oprah Winfrey đều im lặng trong giai đoạn cuốn hồi ký của Harry gây rúng động thế giới. Ảnh:

Harry và Meghan sẽ kiếm tiền bằng cách nào trong tương lai?

Các nguồn tin tiết lộ với Page Six cuốn hồi ký của Harry được cho là có hai phần, nhưng ý tưởng đó bị loại bỏ. Một nguồn tin ở Hollywood thắc mắc Harry và Meghan còn gì để đưa ra kiếm tiền.

Trong tương lai gần, gia đình Sussex dự kiến viết cuốn sách tập trung vào sự lãnh đạo và hoạt động từ thiện. Page Six cũng được thông báo Meghan có thể đang viết hồi ký.

Nguồn tin từ Hollywood tiết lộ nhà Sussex ký hợp đồng 3 năm với Spotify, nhưng chưa biết liệu podcast Archetypes with Meghan có làm tiếp mùa thứ hai hay không.

“Với tình hình kinh tế của ngành công nghiệp giải trí đang gặp khó khăn vào lúc này, liệu Netflix có muốn mở rộng hoặc gia hạn thỏa thuận không?”, nguồn tin đặt câu hỏi.

Nguồn tin cũng cho biết mặc dù gia đình Sussex đã đàm phán nhiều hợp đồng xây dựng thương hiệu nhưng vẫn chưa có gì được ký kết.

Meghan có tiết lộ đang nghĩ đến việc khởi chạy lại tài khoản Instagram, người trong cuộc lưu ý cô có thể muốn mang blog về phong cách sống, The Tig, trở lại. Cô đã đóng cửa kênh kiếm tiền này sau khi trở thành cô dâu hoàng gia.

William và Harry nhận được phần lớn tài sản trị giá 13 triệu bảng Anh (15,8 triệu USD) từ Công nương Diana khi bà qua đời vào năm 1997. Harry cũng thừa kế hàng triệu USD từ bà cố, Hoàng thái hậu Elizabeth, vào năm 2002. Chưa rõ liệu anh có được thừa hưởng gì từ Nữ hoàng Elizabeth. Anh còn được cha, Vua Charles, trợ cấp cho đến tháng 6/2020.

Tháng 3/2021, Harry được bổ nhiệm làm "giám đốc tác động" cho BetterUp, một công ty khởi nghiệp về sức khỏe tâm thần có trụ sở tại California và vẫn giữ chức vụ này.

Thế giới tò mò bước đi tiếp theo của vợ chồng Sussex. Ảnh:

Tuy vậy, nguồn tin Hollywood vẫn lo ngại việc Harry và Meghan giải quyết vấn đề tài chính ra sao khi lối sống của họ ngày một tốn kém.

Truyền thông quốc tế cho biết gia đình Sussex chi 2 triệu USD mỗi năm cho an ninh. Nhưng chi phí đó có thể tăng cao sau khi Harry tiết lộ giết 25 binh sĩ Taliban trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Hoàng tử ngày càng lo lắng cho an ninh của gia đình kể từ khi chuyển đến Mỹ và mất đi các vệ sĩ do cung điện cung cấp. Năm ngoái, anh ta có hành động pháp lý chống lại chính quyền Anh sau khi bị cấm mang theo các vệ sĩ có vũ trang riêng ở quê nhà. Anh từng tuyên bố chi phí cho an ninh vũ trang tư nhân là một lý do để anh ấy tìm cách ký các hợp đồng lớn ở Mỹ.

Nguồn tin Hollywood lưu ý thêm việc Harry bộc lộ quá nhiều khiến anh kém thú vị hơn: “Bạn có thấy Beyonce đang ngồi đăng những bức ảnh của cô ấy trong nhà vệ sinh không? Không. Ngay khi bạn bắt đầu nói chuyện, bắt đầu đăng bài, bạn sẽ mất đi một số phần bí ẩn”.

Theo Page Six