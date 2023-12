Harry và Meghan bị chỉ trích

Gần nửa tháng trước khi Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival ra mắt vào ngày 28/11, những nguồn tin thân cận khẳng định với Daily Mail Công tước và Nữ công tước xứ Sussex không liên quan đến cuốn tiểu sử của Omid Scobie.

Vài giờ sau đó, Omid Scobie cũng đăng bài trên X (Twitter) phủ nhận Endgame không phải cuốn sách của Harry và Meghan . Nam nhà báo Mỹ nói thêm không phải là bạn của cựu diễn viên Suits .

Omid Scobie nhiều lần phủ nhận Hoàng tử Harry và Meghan Markle giúp viết sách. Ảnh: BBCNewsnight.

Cuối tháng 11, trong cuộc phỏng vấn với Evening Standard , Scobie kể có gặp Meghan vài lần nhưng vợ chồng Sussex không giúp anh viết cuốn sách mới. Tuy nhiên, theo tác giả 42 tuổi, anh thu thập thông tin từ những người xung quanh và trong vòng bạn bè của nhà Sussex.

Anh nhấn mạnh Endgame không phục vụ lợi ích của cặp đôi hoàng gia thoát ly, chỉ đơn giản là anh không thích sự bất công và muốn vạch trần sự “đạo đức giả” của nhà Windsor.

Scobie một lần nữa nhắc lại vấn đề này trên chương trình This Morning của ITV (Anh) ngày 30/11.

Ngày 1/12, một người thân thiết với Meghan cam đoan trên Daily Telegraph dù là người khơi mào tranh cãi phân biệt chủng tộc trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2021, Nữ công tước không muốn nêu tên công khai những người đó. Nguồn tin cũng bác bỏ nghi vấn Meghan hoặc bất kỳ ai làm việc với cô tiết lộ bức thư gửi Vua Charles cho Scobie.

Bất chấp Scobie và những người thân cận liên tục phủ nhận sự liên quan của Harry và Meghan với cuốn tiểu sử Endgame tai tiếng, các chuyên gia hoàng gia vẫn chĩa mũi nhọn về phía họ. Nguyên nhân là vợ chồng Sussex chưa có phát ngôn chính thức nào về cuộc khủng hoảng mới của Hoàng gia Anh .

“Trách nhiệm bây giờ đè nặng lên Harry và Meghan. Nếu họ không đứng sau cuốn sách này và không tin những người thân ở hoàng gia là kẻ phân biệt chủng tộc, họ nên ra mặt và nói rõ ngay bây giờ. Sự im lặng của họ nói lên nhiều điều và tôi không thể thấy được tương lai hòa giải nào”, người viết tiểu sử hoàng gia Phil Dampier nói với MailOnline.

Trong bản tin Bí mật Cung điện , Richard Eden cho ra đời cuốn sách sai sự thật và độc hại, nhưng người đáng trách hơn là vợ chồng hoàng tử tóc đỏ.

Ông cho rằng cặp đôi phải chịu trách nhiệm cho cuộc tranh cãi mới bùng nổ về danh tính “những kẻ phân biệt chủng tộc trong hoàng gia” khi nêu vấn đề với Oprah Winfrey vào năm 2021.

“Việc xác định danh tính của hai thành viên hoàng gia, xảy ra trong phiên bản tiếng Hà Lan của cuốn sách do Scobie viết, là kết quả tất yếu của sự thiếu cân nhắc của Harry và Meghan hai năm trước. Tôi nghi ngờ có lẽ bây giờ họ cũng khó chịu với Scobie như những người còn lại trong hoàng gia. Trong những tuần gần đây, người Sussex đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Vua Charles, gọi điện cho ông vào ngày sinh nhật và bạn bè đưa ra gợi ý về việc họ muốn được mời đến Sandringham vào dịp Giáng sinh. Theo những gì tôi nghe được, mọi lời mời đáng lẽ sắp được đưa ra giờ đây sẽ bị rút lại”, ông Eden nhận định.

Harry và Meghan bị cho là nguồn cơn cuộc khủng hoảng hiện tại của Hoàng gia Anh. Ảnh: Reuters.

Nhà báo chuyên theo dõi Hoàng gia Anh, Robert Jobson, đặt ra vấn đề trong bài viết trên Daily Mail cuối tháng 11 rằng tại sao Công tước và Nữ công tước xứ Sussex không đưa ra tuyên bố cá nhân rõ ràng để tránh hiềm nghi liên quan đến Endgame.

“Bằng cách giữ im lặng, họ đang ủng hộ Omid một cách hiệu quả, cùng với những tuyên bố vô lý và cáo buộc giả mạo của anh ta rằng chế độ quân chủ đang trên bờ vực và phải đấu tranh để sinh tồn. Đó có phải là điều họ muốn?”, đồng tác giả cuốn Diana: Closely Guarded Secret nêu quan điểm.

Nhà bình luận người Anh Sarah Vine kêu gọi Harry và Meghan lên tiếng cho mọi người biết họ đứng ở đâu trong mối quan hệ với Omid Scobie - người bị bà Vine gọi là con rối của nhà Sussex. Theo bà, Harry và Meghan càng giấu diếm sự thật về mối quan hệ với Scobie, người lãnh hậu quả cuối cùng chính là họ.

“Sự im lặng của Harry và Meghan chứng thực cho vai trò của anh ta là 'người phát ngôn không chính thức' của họ. Nói rộng ra là sự chứng thực cho tất cả lời buộc tội nhỏ nhặt, xấu xa và ác ý mà anh ta đưa ra”, bà Vine cáo buộc.

Theo Daily Mail