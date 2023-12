Một quy định "lạ hoắc" của William và Kate về trang phục của người giúp việc trong gia đình khiến người hâm mộ kinh ngạc

Mặc dù sống trong những dinh thự hoàng gia xa hoa và thường xuyên tham dự các sự kiện sang trọng, nhưng Thân vương William và Vương phi Kate luôn có một phong cách cố định mà họ muốn áp dụng ở trong gia đình mình, nơi mà người hâm mộ ít được nhìn thấy.

Mới đây, tờ The Sun dẫn thông tin từ cây viết hoàng gia Valentine Low tiết lộ những quy tắc vợ chồng xứ Wales đặt ra đối với người giúp việc trong gia đình mình. Những điều này được ghi lại trong cuốn sách "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" (Tạm dịch: Những người hầu: Đặc quyền bí mật ở hoàng gia).

Thân vương và Vương phi xứ Wales có quy định về trang phục đối với giúp việc trong nhà mình.

Theo đó, tác giả Valentine Low khẳng định một người giúp việc hoàng gia đã nói với ông rằng: "Thân vương William muốn mọi chuyện diễn ra bình thường. Bọn trẻ có thể chạy quanh phòng làm việc và anh ấy không muốn nhà mình trở thành nơi ngột ngạt".

Thân vương William và Vương phi Kate yêu cầu giúp việc không cần mặc trang phục trang trọng, trừ khi cần thiết.

Người này nói tiếp: "Nếu chúng tôi có những sự kiện quan trọng hoặc sắp đến Cung điện Buckingham thì tất nhiên chúng tôi cần ăn diện".

Gia đình xứ Wales hiện đang sống ở dinh thự Adelaide Cottage trong điền trang Windsor.

Kate và William cũng muốn bỏ qua truyền thống hoàng gia khi nói đến việc nuôi dạy con cái của họ, Hoàng tử George, 10 tuổi, Charlotte, 8 tuổi, và Louis, 5 tuổi.

Cặp đôi luôn muốn để các con mình cảm thấy chúng có thể thoải mái nói về cảm xúc của bản thân thay vì mất bình tĩnh. Một nguồn tin nói với tờ The Sun rằng "la hét là hành động vượt quá giới hạn".

Thay vào đó, bọn trẻ được khuyến khích thảo luận về điều đang khiến chúng bận tâm theo cách mang tính xây dựng hơn.

Nguồn tin cho biết: "Bọn trẻ được khuyến khích nói về cảm xúc của mình. Chúng có thể bày tỏ mối quan ngại của mình về các môn học ở trường, lớp học bơi, một màn biểu diễn ba lê phức tạp, hay một cuộc biểu diễn quần vợt bị bỏ lỡ. Nhưng sẽ có một cuộc nói chuyện diễn ra sau đó và một giải pháp đã được tìm ra".

Hơn nữa, bản thân William và Kate cũng đã tự áp dụng quy tắc không la hét để thể hiện một "tinh thần đoàn kết" cho con cái của họ.

"Không có chuyện một người nói 'không' và người kia nói 'có'. Kate và William muốn thể hiện sự thống nhất đối với cách giáo dục con", nguồn tin thân cận với hoàng gia cho biết, đồng thời tiết lộ rằng không có cảnh tượng nghịch ngợm nào trong gia đình xứ Wales, thay vào đó, họ có một "ghế sofa trò chuyện", ai la hét sẽ bị mời ra ngoài.

William và Kate cũng đảm bảo rằng bọn trẻ không bao giờ tức giận khi đi ngủ và khuyến khích các con luôn nói về cảm xúc của mình. "Sẽ không có gì ngạc nhiên khi sức khỏe tâm thần của con cái cực kỳ quan trọng đối với cặp vợ chồng hoàng gia này", tờ The Sun bình luận.

Nguồn: The Sun