Ngày 17/4, Daily Mail tiết lộ Công tước xứ Sussex đã có động thái cắt đứt một trong những mối liên hệ cuối cùng với Hoàng gia Anh.

Cụ thể, trong hồ sơ nộp lên Companies House (Cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh) cho liên doanh du lịch sinh thái Travalyst do Harry thành lập, hoàng tử sinh năm 1984 đã điền vào mục “Quốc gia/Tiểu bang thường cư trú mới” là Mỹ, trong khi trước đây ghi là Vương quốc Anh.

Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh sau khi bị Vua Charles đuổi khỏi nhà tân hôn. Ảnh: People.

Đáng nói hơn, thay đổi này không phải mới thực hiện gần đây, mà là vào ngày 19/6/2023. Những người quan tâm đều biết Harry và Meghan chính thức dọn khỏi Frogmore Cottage , nhà tân hôn do Nữ hoàng Elizabeth II tặng trước đám cưới năm 2018, vào ngày 28/6/2023 - ba tháng sau khi Vua Charles III yêu cầu họ trả lại bất động sản.

Với hành động này, Harry gần như không còn mối liên hệ nào với Hoàng gia Anh ngoại trừ tước hiệu và huyết thống. Không rõ việc tác giả Spare từ bỏ nơi cư trú có ảnh hưởng đến tước hiệu hoàng gia không.

Bất chấp thay đổi về mặt pháp lý, Harry từng tuyên bố vào tháng 12/2023 rằng vẫn coi Vương quốc Anh là nhà nhưng bị buộc phải trốn sang Mỹ vì lo ngại về an toàn.

“Vương quốc Anh là trung tâm di sản của các con tôi và là nơi tôi muốn chúng cảm thấy như ở nhà cũng như nơi chúng đang sống ở Mỹ. Điều đó không thể xảy ra nếu không đảm báo an toàn của chúng khi ở trên đất Anh”, anh nói trong phiên tòa ở London đòi Bộ Nội vụ Anh không được hạ thấp mức độ được đảm bảo an ninh của gia đình Sussex.

Phil Dampier, tác giả cuốn Royally Suited: Harry and Meghan in their own words , nhận định Harry chọn thời điểm dọn khỏi Frogmore Cottage để từ bỏ quyền cư trú ở Anh cho thấy anh bị tổn thương sâu sắc trước mệnh lệnh của cha ruột.

“Charles và William biết điều đó phải được thực hiện để nhấn mạnh Harry và Meghan ở bên ngoài hoàng gia, nhưng có lẽ Harry vẫn nghĩ mình có thể giữ được căn cứ ở đây. Bây giờ anh ấy thể hiện bản thân chấp nhận cuộc sống ở Mỹ”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning America vào tháng 2, Harry chia sẻ cuộc sống ở Bờ Tây nước Mỹ tuyệt vời và anh yêu mỗi ngày tại đó.

Anh cho biết thêm có suy nghĩ về việc xin quốc tịch Mỹ nhưng chỉ thoáng qua vì nó không phải ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

Harry chuyển đến Mỹ vào năm 2020 và thích cuộc sống ở đây. Ảnh: Netflix.

Trong khi Harry tỏ vẻ không quan tâm, việc xin quốc tịch đối với anh chưa chắc là quá trình dễ dàng.

Những năm qua, Harry gây tranh cãi khi bị cho là được hưởng đặc quyền trong vấn đề cấp thị thực Mỹ vì quá khứ sử dụng chất gây nghiện như cocaine, cần sa và thuốc gây ảo giác. Quỹ Di sản Mỹ còn đệ đơn kiện buộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) để buộc công khai hồ sơ nhập cư Mỹ của Hoàng tử Harry .

Tuy nhiên, Luật sư nhập cư James Leonard khẳng định với Page Six Harry được nhập cảnh vào Mỹ hoàn toàn hợp pháp vì anh không gây ra rắc rối pháp lý nào, cũng không có bằng chứng nào cho thấy anh thường xuyên sử dụng ma túy.